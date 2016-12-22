Сменит ли вывеску Минпром?

Светлана ДЕВЯТКОВА

Правительство предлагает разработать закон о промышленной политике. Возможно, это реанимирует идею о создании одноименного министерства.

О начале разработки нового закона «БР» сообщил член правительственной Комиссии по вопросам промышленной политики председатель Белорусской ассоциации предприятий промышленности (БелАПП) Анатолий Харлап. По его словам, проект документа находится на стадии согласования технического задания.

Напомним, о возможном создании Министерства промышленной политики было заявлено в мае, когда Беларусь возобновила переговоры с МВФ о предоставлении очередного стабилизационного кредита. Внешний кредитор настаивает на разделении функций государства как собственника и как регулятора. Предполагалось, что новое министерство будет заниматься исключительно регулятивной средой, тогда как управление госактивами будет передано другим структурам.

Однако во второй половине года идея постепенно сошла на нет. СМИ опубликовали лишь несколько лишенных какой-либо конкретики и планов заявлений чиновников разного ранга.

Сначала необходимо принять базовый нормативный акт, а под него сформировать организационную структуру, полагает член постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Ольга Политико.

«Уже давно говорят о необходимости разделения функций государства как собственника и как регулятора, о совершенствовании методов и способов управления госсобственностью. Такая необходимость не то что назрела, она перезрела! — убеждена парламентарий. — Закон о промышленной политике должен установить правила игры, а направления и способы реализации планов необходимо прописать в новой отраслевой концепции и программе».

Правда, разногласия возникли уже на стадии согласования технического задания к проекту закона. В частности, идет спор о том, кто должен стать заказчиком техзадания, сообщил «БР» заместитель директора Центра современного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Георгий Гриц.

«Некоторые мои коллеги склоняются к мысли, что заказчиком должен стать Минпром, — рассказал он. — Но почему? Разве предприятия концернов «Белнефтехим», «Беллегпром», «Белгоспищепром», «Беллесбумпром» — это не промышленность? Не совсем понятно: для кого писать закон, кто будет его исполнять?

Логичнее было бы разработать нормативный акт для Министерства промышленной политики, которое должно координировать работу всех секторов промышленности».

Идея нравится не всем. Самый простой из обсуждаемых вариантов — сменить табличку на фасаде Министерства промышленности или создать при нем управление промышленной политики. Идеальный вариант для тех, кто не приемлет перемен.

Против создания отдельной структуры решительно выступает профессор кафедры экономики промышленных предприятий Белорусского государственного экономического университета Анатолий Ильин: «Чем будут заниматься специалисты этой структуры? Промышленная политика была сформирована еще во времена индустриализации. С годами меняются только подходы. Это десять машинописных страниц текста, их можно написать за два дня. Чиновники будут ездить в основном за границу и заниматься там своими делами. На предприятиях таких теоретиков не станут даже слушать».

«В ближайшей перспективе мы видим себя как Министерство промышленности во главе с нынешним руководителем», — заявил «БР» пресс-секретарь министерства Сергей Шалай.

Однако на необходимость перемен указывает печальная статистика. По данным Белстата, в январе — сентябре 2015 года убыточными были 31,8 % предприятий промышленности. Это один из самых худших показателей в экономике. Для сравнения: в торговле убыточными признаны 23,3 % организаций, в строительстве — 20 %, сельском хозяйстве — 16 %, на транспорте — 14,3 %.

Трудности «программирования». Среди причин бедственного положения промышленности эксперты называют низкое качество подготовки отраслевых программных документов. Например, Программа развития промышленного комплекса Беларуси до 2020 года носит лишь декларативный характер, считает Георгий Гриц.

«В программе указано, что расходы на ее реализацию составят от 80 млрд до 90 млрд долларов. Источники: собственные средства организаций — 36,6 %, иностранные инвестиции — 34,4 %, кредитные ресурсы — 24,5 %, республиканский бюджет — 4,5 %. Однако, по сути, ресурсы на выполнение программы не выделены, у предприятий денег нет, инвесторы к нам не пришли», — отметил собеседник и подчеркнул, что прогнозы, документы и реформы должны быть выполнимыми.

В Минпроме считают, что задача по разработке разного рода стратегий, в том числе промышленных, должна быть возложена на специалистов Минэкономики. В свою очередь, экономисты отправляют за комментариями к промышленникам. Вопрос настолько серьезен, что требует коллегиального решения.

«Если нынешнее Министерство промышленности управляет подведомственными предприятиями, то обновленное министерство должно стать регулятором для всех отраслей промышленности, — считает депутат Ольга Политико. — Регулятор должен установить правила игры, найти ответ на многие сложные вопросы, например: какие отрасли следует считать приоритетными? как каждая из них должна развиваться? какие условия необходимо создать для приоритетных отраслей? какие показатели, в том числе ориентировочные, сделать целевыми? что, в конце концов, мы хотим получить на выходе?»

По мнению Ольги Политико, пока не будет создано министерство с новой структурой и функциями, разработкой промышленной стратегии может заняться правительственная Комиссия по промышленной политике. Однако, по словам Георгия Грица, комиссии не хватает человеческого капитала, поэтому к работе следует активнее привлекать представителей отраслей, руководителей предприятий, членов бизнес-объединений.