Перед ними прогнется металл

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47 (1180) 12 - 18 декабря 2015 г.
За последние годы значительная часть белорусских металлообрабатывающих предприятий утратила конкурентоспособность. Прежде всего это касается государственных заводов. Найти заказчиков трудно, для этого необходимо оперативно реагировать на их запросы и выполнять работы в кратчайшие сроки. Ввиду низкой мобильности крупные государственные предприятия так работать не могут.
Сфера металлообработки как никакая другая требует современного оборудования, но и в этом отношении заводы-гиганты отстают: на некоторых до сих пор работают станки тридцатилетней давности. Увы, значительные капитальные вложения в металлообработку не привели к ее качественному рывку, а амбициозные цели отраслевых госпрограмм остались в основном на бумаге.
Многие предприятия упустили из виду обновление измерительного оборудования, а у некоторых даже нет отдела ОТК! О каком стабильном качестве и высокоточной металлообработке можно говорить в таких условиях?!
Отрасли не удалось решить и проблему кадров. Колледж УО «РИПО» — одно из немногих учреждений образования, которое выпускает специалистов по металлообработке на станках с ЧПУ. Знания у выпускников вроде бы есть, но нет мотивации, а значит, нет и должного результата на производстве. Впрочем, это проблема уже не только государственных, но и частных компаний.
В прошлом году наша производственная фирма пригласила на практику 15 учащихся, но ни один из них не пришел к нам работать по окончании колледжа: все решили продолжить образование в вузе. Конечно, учиться легче, чем работать, но сегодня металлообработке нужны в первую очередь рабочие, а не инженеры. Мы сократили наименее квалифицированных сотрудников, один рабочий у нас обслуживает два станка, а его зарплата составляет более 15 млн руб. в месяц. Увы, даже высокий доход и хорошие условия труда почему-то не стимулируют молодежь.
Тем не менее при прочих равных условиях частные производственные компании демонстрируют более высокую конкурентоспособность по сравнению с государственными. Полагаю, нашей фирме удалось наладить оперативное взаимодействие с заказчиками: полученные от них чертежи в тот же день передаем в производство.
Частная фирма платит за оборудование собственные деньги, поэтому ее менеджеры тысячу раз подумают, как наиболее эффективно использовать оборотные средства. Недавно приобрели станок у голландского производителя, до этого два дня торговались и обсуждали условия сделки. На государственных предприятиях так за расход средств не «болеют», отсюда низкие эффективность и отдача от модернизации.
Когда-то в нашей стране была отличная база для производства металлообрабатывающих станков. Сохранились станкостроительные заводы, но их продукция не выдерживает конкуренции с иностранными производителями. Как предприятие, заботящееся прежде всего об эффективности, мы вынуждены отдавать предпочтение импорту. Сегодня в ООО «ОЛМИСЕРВИС» используются немецкие, японские, голландские, китайские станки. Ежегодно мы закупаем оборудование на сотни тысяч долларов.
Основные заказчики — небольшие российские фирмы, которые формируют до 90 % производственного портфеля. На европейском рынке работать сложнее, наши услуги там практически не востребованы. В ЕС достаточно своих производственных мощностей, которые к тому же сейчас загружены не более чем на 60 %. К цене поставляемых на Запад изделий добавляются таможенные платежи, подрывающие ценовую конкурентоспособность, а прохождение границы требует оформления дополнительных документов, что негативно сказывается на сроках выполнения заказа.
Работать с Россией проще, хотя и там есть свои трудности. Например, небольшие российские фирмы не всегда охотно идут на сотрудничество с белорусами ввиду необходимости учета и возврата НДС. Это лишняя работа для бухгалтерий, часто состоящих только из одного бухгалтера. Поэтому за повышение конкурентоспособности белорусской металлообработки следовало бы побороться и путем совершенствования условий хозяйствования.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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