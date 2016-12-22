Перед ними прогнется металл

Михаил ЗАЙКИН, директор ООО «ОЛМИСЕРВИС»

Амбициозные цели отраслевых программ остались в основном на бумаге

В сфере металлообработки конкурентные преимущества приобретают малые частные предприятия.

За последние годы значительная часть белорусских металлообрабатывающих предприятий утратила конкурентоспособность. Прежде всего это касается государственных заводов. Найти заказчиков трудно, для этого необходимо оперативно реагировать на их запросы и выполнять работы в кратчайшие сроки. Ввиду низкой мобильности крупные государственные предприятия так работать не могут.

Сфера металлообработки как никакая другая требует современного оборудования, но и в этом отношении заводы-гиганты отстают: на некоторых до сих пор работают станки тридцатилетней давности. Увы, значительные капитальные вложения в металлообработку не привели к ее качественному рывку, а амбициозные цели отраслевых госпрограмм остались в основном на бумаге.

Многие предприятия упустили из виду обновление измерительного оборудования, а у некоторых даже нет отдела ОТК! О каком стабильном качестве и высокоточной металлообработке можно говорить в таких условиях?!

Отрасли не удалось решить и проблему кадров. Колледж УО «РИПО» — одно из немногих учреждений образования, которое выпускает специалистов по металлообработке на станках с ЧПУ. Знания у выпускников вроде бы есть, но нет мотивации, а значит, нет и должного результата на производстве. Впрочем, это проблема уже не только государственных, но и частных компаний.

В прошлом году наша производственная фирма пригласила на практику 15 учащихся, но ни один из них не пришел к нам работать по окончании колледжа: все решили продолжить образование в вузе. Конечно, учиться легче, чем работать, но сегодня металлообработке нужны в первую очередь рабочие, а не инженеры. Мы сократили наименее квалифицированных сотрудников, один рабочий у нас обслуживает два станка, а его зарплата составляет более 15 млн руб. в месяц. Увы, даже высокий доход и хорошие условия труда почему-то не стимулируют молодежь.

Тем не менее при прочих равных условиях частные производственные компании демонстрируют более высокую конкурентоспособность по сравнению с государственными. Полагаю, нашей фирме удалось наладить оперативное взаимодействие с заказчиками: полученные от них чертежи в тот же день передаем в производство.

Частная фирма платит за оборудование собственные деньги, поэтому ее менеджеры тысячу раз подумают, как наиболее эффективно использовать оборотные средства. Недавно приобрели станок у голландского производителя, до этого два дня торговались и обсуждали условия сделки. На государственных предприятиях так за расход средств не «болеют», отсюда низкие эффективность и отдача от модернизации.

Когда-то в нашей стране была отличная база для производства металлообрабатывающих станков. Сохранились станкостроительные заводы, но их продукция не выдерживает конкуренции с иностранными производителями. Как предприятие, заботящееся прежде всего об эффективности, мы вынуждены отдавать предпочтение импорту. Сегодня в ООО «ОЛМИСЕРВИС» используются немецкие, японские, голландские, китайские станки. Ежегодно мы закупаем оборудование на сотни тысяч долларов.

Основные заказчики — небольшие российские фирмы, которые формируют до 90 % производственного портфеля. На европейском рынке работать сложнее, наши услуги там практически не востребованы. В ЕС достаточно своих производственных мощностей, которые к тому же сейчас загружены не более чем на 60 %. К цене поставляемых на Запад изделий добавляются таможенные платежи, подрывающие ценовую конкурентоспособность, а прохождение границы требует оформления дополнительных документов, что негативно сказывается на сроках выполнения заказа.

Работать с Россией проще, хотя и там есть свои трудности. Например, небольшие российские фирмы не всегда охотно идут на сотрудничество с белорусами ввиду необходимости учета и возврата НДС. Это лишняя работа для бухгалтерий, часто состоящих только из одного бухгалтера. Поэтому за повышение конкурентоспособности белорусской металлообработки следовало бы побороться и путем совершенствования условий хозяйствования.