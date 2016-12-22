Передел премии

Оксана ЯНОВСКАЯ

Сколько здесь «премированных» рядов? Фото С. Костина

Субъектов ретейла попросили вернуть торговые премии, которые в течение года перечисляли им производители алкогольной продукции.

Плата за полку давно стала одним из наиболее эффективных маркетинговых инструментов. Так проще договориться с магазинами, чтобы разместить у них свой товар, причем не лишь бы где, а на видных позициях в наиболее оживленных местах. Правда, до сих пор подобная практика вызывает много споров... Итогом августовского совещания у президента по вопросам производства и оборота алкогольной продукции стало требование вернуть премию заводам.

В частности, письма с таким призывом начал рассылать Мин­облисполком, сообщили «БР» представители ретейла. В этих письмах требуют возврата малиновщизненскому спиртоводочному заводу «Аквадив» 50 % бонусов и торговых премий, полученных магазинами в 2015 году.

Деньги получены, налоги уплачены. «Только в 2011 году у частных предприятий, торгующих алкогольной продукцией, появилась возможность заключать прямые договоры с производителями алкоголя. С тех пор мы без проблем работаем с гомельским, гродненским и другими ликеро-водочными заводами, — рассказал «БР» директор молодечненского ЧТПУП «Эконика» Николай Апетенок. — На рубеже 2012—2013 годов трудности возникли с СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив», когда новый гендиректор этого предприятия сообщил, что завод не будет работать с нами напрямую, только через организацию-посредника».

В 2014-м, продолжил Николай Апетенок, «Аквадив» предложил возобновить работу напрямую. «Эконика» согласилась, однако продукция не пользовалась спросом, так как покупатели успели забыть марку «Аквадив». Тогда стороны сошлись на том, что необходимы некие особые условия для продвижения продукции, и заключили соглашение о выплате торговой премии, предусматривающее приобретение для реализации достаточно большого объема произведенного заводом алкоголя. Были и устно оговоренные условия: выставление продукции на лучшие места и ограничение торговой наценки 10 %. Взамен завод пообещал выплатить торговой организации бонус в размере 10 % от стоимости продукции. Торговля по новой схеме пошла живо, все были довольны.

«Хочу обратить внимание на то, что предложение о бонусах исходило от самого «Аквадива». Мы получали деньги на расчетный счет, проводили их по бухгалтерии как прибыль и уплачивали причитающиеся налоги», — отметил руководитель «Эконики».

Однако минувшей осенью молодечненская фирма получила письмо Миноблисполкома с требованием перечислить торговую премию на счет «Аквадива».

«Как следует из письма, мое предприятие получило бонусов чуть более чем на 21 млн руб., коллеги — от 3 млн до 603 млн руб., а крупная торговая сеть — более 9 млрд руб.», — рассказал Николай Апетенок.

Разумеется, подобная перспектива не слишком обрадовала предпринимателя. Возврат премии он считает незаконным, так как нормативного акта, обязывающего это сделать, нет. Однако попытки оспорить требование в местном и областном исполкомах наткнулись на отпор и угрозы со стороны чиновников.

«Мы достигли письменной договоренности о том, что, согласно утвержденному графику, вернем бонусы в течение года, — продолжил Николай Апетенок. — Об этом я поставил в известность, как от меня и требовали, управление торговли и услуг Миноблисполкома. В управлении ответили, что им очень неудобно каждый месяц отчитываться перед Минторгом, и предложили убедить руководство предприятия «Аквадив» простить нам эти бонусы. Однако на заводе отказались что-либо «прощать».

Производитель — за «понятный инструмент». Исполняющий обязанности генерального директора СООО «Аквадив» Вячеслав Чернов в беседе с корреспондентом «БР» подтвердил, что его предприятие использует торговые премии для продвижения продукции в ретейле. «Мы следовали рынку, считая, что торговые премии — более понятный и выгодный механизм по сравнению с предлагаемыми торговлей маркетинговыми услугами, эффективность которых труднее контролировать и оценивать», — пояснил он.

По его словам, ретейлеры уже начали возвращать на счета предприятия выплаченные в этом году премии. Возможности простить премию какому-либо магазину на основании его заявления руководитель не видит: «Возврат премии — поручение главы государства организациям торговли. Мне неизвестно, освободил ли он кого-то от этих выплат».

Однако на вопрос «БР» о перспективах сотрудничества с партнерами, которые отказываются возвращать бонусы или не могут перечислить их одним платежом, Вячеслав Чернов заявил: «Сейчас у нас рынок покупателей, поэтому в рамках законодательства мы идем навстречу нашим партнерам».

Все по-честному. Как пояснили «БР» в Минторге, производители алкогольной продукции могут выплачивать торговые премии и бонусы на основании гражданско­правовых договоров, заключенных между контрагентами в рамках действующего законодательства, в частности Налогового кодекса, а также постановления Совмина от 19.08.2015 № 702. Согласно последнему, размер выручки производителя от реализации алкогольной продукции с учетом вознаграждения должен быть не ниже ее стоимости, рассчитанной исходя из предельных минимальных отпускных цен на данную продукцию. Комментировать требование о возврате премии в министерстве отказались.

Крайне негативно отнесся к ситуации председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов: «Никто не сможет работать, никто не будет доверять нашим производителям, если задним числом в договоры будут постоянно вносить дополнения и изменения, ухудшающие положение партнеров».

Впрочем, и практику выплаты премий Виктор Маргелов считает ненормальной и нарушающей принципы здоровой конкуренции. По его словам, Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь возьмет проблему под контроль.