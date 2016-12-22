Деньги под программу закупки

Ева МАРЦИНКЕВИЧ, юрист

Некоторые субъекты хозяйствования считают торговую премию дарением, которое между коммерческими организациями запрещено. Однако правомерность таких выплат прямо предусмотрена Налоговым кодексом.

Согласно ст. 128 и 129 Налогового кодекса (НК), доходы покупателя в виде премий, бонусов, предоставленных продавцом к цене договора после выполнения его условий (в том числе объема покупок или заказов), являются внереализационными доходами. Следовательно, для продавца это внереализационные расходы.

22 июля 2014 года вступил в силу Закон от 8.01.2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» (далее — Закон). В нем нет определения торговой премии, условий ее выплаты, но есть ряд запретов на включение в договоры поставки определенных условий. Данный нормативный акт возродил споры о том, разрешены ли торговые премии.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, обратимся к правовой природе соглашения о выплате торговой премии. Как правило, оно содержит следующее условие: покупатель обязуется приобрести у продавца товар в определенном количестве либо на определенную сумму, то есть выполнить программу закупки. При этом продавец обязуется выплатить некоторую сумму средств либо передать в собственность товар определенной цены или в определенном количестве.

Подобное соглашение требует согласованной воли двух сторон — продавца и покупателя, то есть в соответствии со ст. 155 Гражданского кодекса (ГК) является двусторонней сделкой (договором). Иными словами, соглашение о выплате торговой премии — это непоименованная в гражданском законодательстве сделка, что никоим образом не влечет запрета на ее совершение.

Не подарок. Безвозмездным признается договор, по которому сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Полагаем, что соглашение о выплате торговой премии является возмездным, поскольку премия выплачивается только при условии встречного предоставления в виде исполнения покупателем программы закупки. В соответствии со ст. 543 ГК при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением, поэтому торговую премию никак нельзя квалифицировать как дарение или безвозмездную передачу какого-либо имущества.

Следовательно, торговая премия не подпадает под запрет на дарение между коммерческими организациями, закрепленный ст. 546 ГК. Поскольку соглашение является возмездным, на него также не распространяются нормы и ограничения указа от 1.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи». Другие запреты на заключение соглашений о выплате торговой премии законодательством не установлены.

Из этого делаем вывод, что соглашение о выплате торговой премии — это двусторонняя возмездная сделка, прямо не предусмотренная гражданским законодательством, но и не противоречащая ему.

Не плата за полку. Поскольку одним из ключевых условий торговой премии является выполнение магазином программы закупок в определенном объеме или на определенную сумму, данный подход не противоречит ст. 12 Закона, которая запрещает плату за право поставок товаров в торговые объекты и в организации общепита.

Полагаем, что в силу норм ст. 391 ГК о свободе договора согласование одинакового размера торговой премии за приобретение различного объема продукции одного вида, равно как и согласование различных ее размеров за одинаковые объемы закупки, не может квалифицироваться как создание дискриминационных условий и нарушение законодательства о развитии конкуренции. И все же при согласовании условий торговых премий следует обратить внимание на норму о недопустимости создания дискриминационных условий, так как неизвестно, по какому пути пойдет практика.

На наш взгляд, соглашение может заключаться и в виде отдельного договора, и как часть смешанного соглашения, содержащего условия о торговой премии наряду с условиями поставки (ст. 391 ГК).

Так как в Законе не указаны ограничения в отношении поставок непродовольственных товаров, аналогичных продовольственным, можно сделать вывод о допустимости включения условий о торговой премии непосредственно в договор поставки непродовольственных товаров, что не исключает возможности составления отдельного соглашения или договора.