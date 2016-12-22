Сергей МЕТТО: Бизнесу меня научила мама

Беседовал Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Сергей МЕТТО: работник должен любить свою работу, компанию и продукт, который он производит.

В Беларуси можно создать успешный бизнес, тем более что на отечественном рынке еще есть свободные ниши, уверен известный предприниматель Сергей МЕТТО, генеральный директор компании «Онега».

— Я как-то подсчитал, что до «Онеги» перепробовал 14 разных видов бизнеса. Сначала пытался продавать телефоны-трубки, потом коптильни, программное обеспечение, индийские мохеровые шарфы, динамометрические ключи и много чего еще. Это были первые попытки заработать, и все они всегда заканчивались одинаково: неудачей.

Первый успешный бизнес был связан с реализацией тканей из российского города Иваново. Шел 1992 год, разваливались советские «Текстильторги» — организации, занимавшиеся поставками тканей предприятиям. Поначалу продажи у нас тоже не шли, первый заказ сделали только спустя три месяца. Я взял предоплату, привез товар из России и заработал 2 тыс. долларов.

— Как вас «занесло» на пищевой рынок?

— Однажды отец моего друга, работавшего вместе со мной, сказал нам: «Хватит спекулировать, надо заниматься производством». Он был типичным руководителем советской школы, работал начальником цеха на тракторном заводе. Чтобы мы не успели передумать, он познакомил нас со специалистом в области пищевой промышленности (сейчас это наш технолог), потом помог взять кредит и заключить ряд контрактов. В скором времени мы нашли нужное производственное помещение: совершенно случайно им оказалась закрытая столовая в здании, где был наш офис. С этого и началась история компании «Онега».

— Вы закончили радиотехнический институт. Почему не остались в профессии?

— По образованию я инженер-технолог по созданию интегральных микросхем. Меня распределили на завод, который занимался обслуживанием оборонных заказов. Зарплата — в полтора раза меньше, чем я тогда зарабатывал, в свободное время занимаясь продажами. Жесткая проходная система, подписка о невыезде из страны в течение нескольких лет… Я отказался там работать, потому что понимал: перспектив нет, и пошел в «предприниматели».

— «Онега» открылась в 1998 году, во время девальвации и экономического кризиса. Сейчас в нашей стране схожая экономическая ситуация. Вам комфортно в таких трудных условиях?

— Это сейчас появляются статьи об ужасах экономического кризиса конца 90-х. Тогда о таком понятии, как кризис, никто особо не писал, говорили только о двухзначной инфляции.

Не нужно концентрироваться только на плохом, кризис помогает формированию новой бизнес-модели. Да, в первый год «Онега» была убыточным предприятием. Однако в 1998 году рынок настолько опустел, что позволял стартовать с любой позиции. Это было время больших возможностей. Сейчас на нашем рынке тоже есть незаполненные ниши. Просто мне уже не до них, нужно разбираться с текущими делами предприятия.

— Как изменилась компания за 17 лет? Что произошло на продовольственном рынке страны за эти годы?

— Тогда, 17 лет назад, мы начинали работать тесной компанией друзей, руководствовались только здравым смыслом. Сейчас у нас серьезный структурированный бизнес с международными сертификатами качества. Произошли значительные изменения: у нас появились экспортные амбиции, организована внутренняя система обучения персонала, проводим аттестацию работников. Возникла преемственность: родители приводят в компанию своих детей. Пройден огромный путь.

Рынок тоже преобразился. От ларьков на Комаровке мы пришли к гипермаркетам и крупным торговым сетям. В 90-е существовал рынок продавца, не хватало поставщиков, товаров. Сегодня это рынок, на котором условия диктует покупатель. Поставщики выполняют то, что говорят владельцы торговой площадки. Так и должно быть.

— Рынок чипсов — высококонкурентный. Удается ли отвоевывать позиции у зарубежных поставщиков?

— Удается, но с большим трудом. В лучшие времена в чипсовом бизнесе можно достичь 7—8 % рентабельности, в основном же это работа в ноль. Чтобы устоять, необходимо постоянно заниматься инновациями в производстве, выводить на рынок новые продукты, инвестировать в рекламу и продвижение — только так можно противостоять глобалистам. Недавно у нас появился новый завод по производству чипсов из сырого картофеля, он поможет нам значительно укрепить позиции на белорусском рынке.

— Какую долю рассчитываете отвоевать?

— Планируем занять четверть отечественного рынка чипсов из сырого картофеля.

— Вы являетесь инициатором открытия кулинарной школы Oede.by, посвященной здоровому питанию. Почему решили запустить этот проект? Вам не кажется, что, рассказывая белорусам о здоровой и полезной пище, вы тем самым сужаете круг своих потенциальных клиентов?

— Кулинарная школа — это красивый и интересный бизнес. Я люблю вкусно поесть, и мне хочется жить в стране с высокой культурой питания. Миссия кулинарной школы — повысить культуру потребления в Беларуси. Люди должны уметь готовить, больше знать о продуктах и принципах кулинарного дела.

Я бы с удовольствием производил не чипсы, а что-нибудь другое, если только потребитель проголосует за это своим кошельком. Мы, руководители предприятий, производим не то, что хотим, а то, что приобретают потребители. Как только они начнут массово покупать полезные продукты, рынок, компания «Онега» и, собственно, Сергей Метто моментально возьмут курс на производство таких продуктов. Но не раньше.

— Разве агитация за здоровое питание не вредит продажам чипсов?

— Это разные направления, они не связаны между собой. Основной потребитель чипсов — молодой человек 10—23 лет, студент или школьник. Он не ходит в кулинарную школу, ему неинтересно здоровое питание. Поэтому целевые аудитории никак не пересекаются.

— Слышал, вы занимаетесь выращиванием голубики (компания «Ягодная долина») и продаете массажные кресла. Эти направления приносят прибыль?

— Прибыльные предприятия сейчас трудно найти… Это маленькие, но уже самостоятельные бизнес-сегменты, которыми я не занимаюсь. Я их только учредил, когда увидел в этом необходимость и соответствующие предпосылки. Например, идея кулинарной школы родилась после того, как одно время мне пришлось питаться в наших столовых. Естественно, я подумал, что кто-то должен сделать шаг для улучшения ситуации. Когда я захотел купить голубики, но, к сожалению, не смог этого сделать, учредил компанию «Ягодная долина».

У меня проблемы со спиной: межпозвоночная грыжа. Понадобилось массажное кресло, однако я не смог его купить — пришлось открыть и этот бизнес.

— Выходит, ваша бизнес-активность следует за вашими потребностями?

— Так строится любой бизнес. Не думаю, что можно создать успешное дело, не будучи вовлеченным в него эмоционально. Только потом, когда он заработает, можно организовать корпоративное управление и нанять директоров, расписать правила работы. Бизнес основан на желании его создать. Работник должен любить свою работу, компанию и продукт, который он производит.

— Кого вы считаете своим учителем?

— Свою маму. Она работала уборщицей и подрабатывала вязанием шапочек, потому что не могла обеспечить семью. У нее был патент на предпринимательскую деятельность, раз в год она платила налог.

Она учила меня бизнесу с пятого класса и всю жизнь, первой показала мне, как заработать добавочную стоимость. Она покупала нитки, моток стоил рубль, вязала шапочку и продавала ее за пять рублей.

В детстве моя самая главная наука: как один рубль превратить в пять. Тогда меня это восхищало и до сих пор восхищает и вдохновляет. К сожалению, сегодня 500-процентную прибыль мало где удастся заработать.

— В чем ваш секрет успеха?

— В количестве сделанных попыток. Надо очень многое пробовать, не лениться, пробовать еще и еще раз, чтобы создавать, развиваться. Сегодня я каждый день изучаю десятки вариантов расширения бизнеса.

Кроме того, важно развивать пространственное мышление. Бизнесмен должен заранее все просчитывать. Чтобы выполнить действие, которое приведет к успеху, необходимо прокрутить в голове сотню бизнес-сценариев, десять из них опробовать на практике и выбрать то, что принесет прибыль.

— Вы уже многого достигли. О чем сейчас мечтаете?

— Мечты как таковой нет, скорее, есть желание не останавливаться на достигнутом. Очень хочется сделать многое в сельском хозяйстве, в переработке, в экспорте белорусских продуктов. Земли у нас достаточно, талантливых людей тоже, однако успешных бизнес-историй и культуры большого бизнеса не хватает. В глубинке многие могли бы чем-нибудь заняться, но не знают чем и как. Их надо учить, объяснить технологию, а затем продавать произведенную ими продукцию на внешние рынки. Думаю, у меня есть опыт в данной области, да и желания с каждым днем становится все больше.

— Как предпочитаете проводить свободное время? Есть ли оно для отпуска?

— Я уже три года не был в отпуске и даже не знаю, когда это случится. Надеюсь, уйду в отпуск, когда закончится кризис, о котором мы говорили. Отдых как таковой мне не нужен, я получаю удовольствие от работы.

В свободное время играю в теннис, отдыхаю на природе: собираю грибы или езжу на рыбалку, читаю фантастику, гуляю с детьми. Иногда тружусь в огороде. По утрам бегаю, занимаюсь зарядкой. Спорт, природа, дети — классический треугольник моих интересов.

— Семья — поддержка в бизнесе или помеха?

— Семья и бизнес — это как продавец и покупатель: у них противоположные интересы, но оба отнимают время. Приходится искать компромисс, в противном случае возникает конфликт интересов. Для меня семья — наилучшая отдушина.

— Хотите, чтобы ваши дети продолжили дело?

— Это замечательно, если дети идут по стопам родителей. Моя старшая дочь еще учится в университете, но уже занимается бизнесом. Мне это нравится, у нас есть общие темы для разговоров, всегда есть что обсудить. С удовольствием делюсь с детьми секретами своей работы, рассказываю, показываю, стараюсь быть примером для них, чтобы они с детства шли за папой.

Справка «БР»

Сергей Метто — учредитель и генеральный директор ПОДО «Онега». Родился 23 июля 1967 года в Минске, окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Женат, воспитывает трех дочерей и сына.