З 2011 г. кошт паслуг ЖКГ вырас на 300%, а кампенсацыя насельніцтвам — на 15%. Як так атрымалася?

За верасень многія менчукі атрымалі жыроўкі, у якіх было пазначана, што яны кампенсуюць 50-55% коштаў паслуг ЖКГ. Аднак па выніках кастрычніка гэтыя лічбы знізіліся да 30-40%. Пры гэтым тарыфы не змяніліся.

Аказалася, што пры напісанні праграмнага забеспячэння дапусцілі памылку, а правільны паказчык — меншы.