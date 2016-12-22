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Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

Социальная сфера

З 2011 г. кошт паслуг ЖКГ вырас на 300%, а кампенсацыя насельніцтвам — на 15%. Як так атрымалася?

46 (1179) 5 - 11 декабря 2015 г.

За верасень многія менчукі атрымалі жыроўкі, у якіх было пазначана, што яны кампенсуюць 50-55% коштаў паслуг ЖКГ. Аднак па выніках кастрычніка гэтыя лічбы знізіліся да 30-40%. Пры гэтым тарыфы не змяніліся.

Аказалася, што пры напісанні праграмнага забеспячэння дапусцілі памылку, а правільны паказчык — меншы.

Падрабязней чытайце на сайце www.koshturada.by

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