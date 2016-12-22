З 2011 г. кошт паслуг ЖКГ вырас на 300%, а кампенсацыя насельніцтвам — на 15%. Як так атрымалася?

Четверг
22 декабря 2016
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№ 46 (1179)
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Аказалася, што пры напісанні праграмнага забеспячэння дапусцілі памылку, а правільны паказчык — меншы.Падрабязней чытайце на сайце www.koshturada.by
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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