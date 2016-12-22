Работаем в прежнем ритме

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Поправки в Закон «О занятости населения», по мнению независимых экспертов, ситуацию на рынке труда страны существенно не изменят.

На нынешней сессии Палата представителей рассмотрит законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «О занятости населения».

Новый акцент. Поправки предусматривают сокращение срока пребывания в статусе безработного в два раза: с 36 до 18 месяцев. Кроме того, изменятся требования к лицам, зарегистрированным в службе занятости. Теперь безработные должны будут самостоятельно заниматься поиском рабочего места, а также по первому требованию информировать о результатах поиска местный орган по труду, занятости и социальной защите. В случае потери статуса безработного по собственной вине (прогулы или игнорирование требований службы занятости) снова встать на учет получится не раньше чем через год. Законопроект оставляет без изменения размер пособия по безработице, который сейчас составляет две базовые величины (360 тыс. руб.).

Зампред Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Зинаида Мандровская оценивает данные нововведения положительно. «Сегодня на рынке труда возникла напряженность, и связана она в первую очередь со спадом в белорусской экономике, — констатировала она в беседе с корреспондентом «БР». — Законодатели тоже недорабатывают, поскольку у нас нет правильной оценки рынка труда и квалификации работника. Мы готовим большое количество кадров, но они остаются не востребованными нанимателями. Данный законопроект призван сбалансировать подготовку кадров, а также смягчить перекос в региональном развитии. Это позволит улучшить ситуацию на рынке».

Работодателей также ожидают изменения: их обяжут тесно взаимодействовать с местными службами занятости. Теперь они должны будут в течение пяти дней, а не двадцати, как было раньше, информировать о наличии вакансий и в течение первых суток сообщать, что вакансия уже закрыта.

Если работодатель запланировал сокращение штата, он будет обязан оповестить о своем намерении службу занятости как минимум за два месяца. По словам Зинаиды Мандровской, в этом случае центр занятости будет иметь время, для того чтобы принять меры по минимизации рисков для рынка труда.

«Общая база вакансий станет более прозрачной и эффективной для поиска работы. Это крайне важно, потому что сегодня работодатель может отказать безработному в трудоустройстве по необъективным причинам, например если его не устраивает пол или возраст соискателя. По закону это не является основанием для отказа, но проконтролировать такое отношение невозможно», — считает Зинаида Мандровская.

Расширится такое понятие, как «работник под угрозой увольнения». К данной категории будут относиться не только попавшие под сокращение работники, но и граждане, не занятые на производстве полный рабочий день, а также находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы по причине простоя предприятия. Они смогут получить новую специальность за счет фонда центра занятости, который компенсирует нанимателю затраты на переобу­чение работника как на своем производстве, так и на месте будущего трудоустройства.

«Появится еще одна норма: женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет, до этого не работавшие или не имеющие образования, тоже смогут пройти переобучение за счет фонда занятости, — рассказывает зампред Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам. — С помощью фонда занятости можно будет получить навыки практической работы. Например, человек отучился и длительное время не работал. Он стоит на учете в службе занятости, но наниматель не спешит брать его на работу, поскольку у соискателя нет опыта. Фонд занятости компенсирует работодателю первый год работы такого сотрудника».

Работнику и нанимателю волноваться не стоит. Как изменится конъюнктура рынка труда после вступления законопроекта в силу? С этим вопросом «БР» обратилась к ведущему исследователю экономического центра BEROC Екатерине Борнуковой.

Собеседница считает, что ситуация изменится не сильно.

«Поправки, которые вносятся в закон, весьма незначительны. Основные меры направлены на то, чтобы сделать работу службы занятости более эффективной, а также максимально смягчить сложности, которые ждут нас на рынке труда в конце этого и начале следующего года», — говорит Екатерина Борнукова.

По ее мнению, авторы законопроекта надеются, что, если служба занятости будет заранее знать о сокращениях, она сможет быстрее найти новые рабочие места для нетрудоустроенных граждан.

«Такая мера действительно может быть полезной, но лишь в том случае, если службы занятости будут готовы активно работать с безработными: не только предлагать готовые варианты из базы вакансий, но и активно предоставлять возможность получения новой квалификации. Очевидно, что при прочих равных условиях сокращение срока пребывания в статусе безработного сократит и уровень официальной безработицы, — считает Екатерина Борнукова. — Эта мера, скорее всего, призвана дополнить Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», чтобы потенциальные плательщики налога не скрывались под видом безработных. К сожалению, при нынешнем состоянии рынка труда и его сумрачных перспективах весьма велика вероятность того, что жертвами этого изменения в законе станут люди, находящиеся в долгосрочном поиске работы, — их наградят статусом иждивенца и обяжут платить налог».

Работодателям законопроект сулит увеличение бумажной работы. «На их взаимодействие с работниками изменения в законе никак не повлияют», — считает собеседница, отмечая как позитивный момент поправок то, что центр занятости сможет частично компенсировать нанимателю расходы на переобучение сотрудников.

«Впрочем, пока неясно, как эта мера будет работать, особенно для частных предприятий», — добавляет Екатерина Борнукова.

Безработным новая редакция закона, по словам собеседницы, призвана помочь быстрее найти работу.

«Радует также, что в законе делается особый акцент на переподготовке рабочей силы. С другой стороны, требования к безработному опять ужесточаются, а ведь в Беларуси только пятая часть действительно безработных регистрируется в службе занятости, — рассказывает ведущий исследователь центра BEROC. — До смешного низкий уровень пособия по безработице остается без изменений, а значит, рост безработицы может стать настоящей социальной бомбой. Кроме того, лица, которые не смогут найти работу за 18 месяцев (а опыт последнего кризиса в Европе и США показывает, что при затяжных рецессиях это не такое уж редкое явление), рискуют попасть под декрет о «тунеядстве».