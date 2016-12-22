Несколько компетенций по цене одной

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Безработица сокращается, а работодатели ищут многопрофильных специалистов.

После стремительного увеличения числа зарегистрированных безработных в первом полугодии 2015 года, вызванного в том числе вступлением в силу Декрета № 3 «О предотвращении социального иждивенчества», осенью на рынке труда наметилась положительная динамика. Так, по данным Белстата, на конец августа число нетрудоустроенных белорусов сократилось на 4,8 %, или на 2200 человек. При этом уровень зарегистрированной безработицы на конец октября составил 0,9 % от численности экономически активного населения (на конец октября 2014 года — 0,5 %).

Безработица: стоп-машина. «Уровень безработицы постепенно падает. На 1 ноября количество официально зарегистрированных безработных составляло 42,6 тыс. человек. Месяцем ранее их было больше примерно на 1,1 тыс.», — сообщил «БР» начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Если смотреть в разрезе регионов, то существенных изменений нет. Так, в Брестской и Гродненской областях в октябре он остался на прежнем уровне (1,1 %), никаких изменений не произошло и в Минске (0,6 %). Небольшое снижение зафиксировано в Витебской (1,1 % вместо 1,2 %), Могилевской (1 % вместо 1,1 %) и Минской областях (0,8 % вместо 0,9 %). Больше всего безработных по-прежнему в Гомельской области (1,2 %; без изменений).

По словам чиновника, затормозить рост безработицы удалось за счет адресной работы комитетов по труду, занятости и социальной защите с каждым безработным.

По данным БЕЛТА, в ноябре в базах данных центров занятости оставались открытыми 30,2 тыс. вакансий. Это на 2700 больше, чем месяцем ранее. На рынке труда наиболее востребованы рабочие профессии, которые составляют 57,5 % от общего количества вакансий (месяц назад этот показатель составлял 60,4 %).

Олег Токун также сообщил, что Министерство труда сейчас прорабатывает вопрос о совершенствовании механизма поддержки безработных. Так, планируется довести размер пособия по безработице (сейчас — две базовые величины, или 360 тыс. руб.) до размера бюджета прожиточного минимума (1,5 млн. руб.). В то же время согласно еще не принятому проекту Закона «О занятости населения» увеличение пособия по безработице в этом году не предусматривается.

Профи — в цене. «Приоритеты работодателей после окончания сезона отпусков существенно изменились. Спрос на рабочую силу упал, многие компании вынуждены сокращать персонал или переводить сотрудников на неполную занятость», — рассказала «БР» директор кадрового агентства «Коллекция открытий» Ирина Шатковская.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация вынуждает работодателей повышать требования к персоналу. «Сотрудник, обладающий сразу несколькими компетенциями, сегодня ценится дороже всего. На рынке труда Беларуси ведется настоящая охота за универсальными специалистами, способными выполнять задачи, предназначенные для нескольких сотрудников. Также работодатели уделяют большое внимание таким качествам, как креативность, гибкость мышления, готовность к самообучению и оперативному решению сложных задач», — говорит Ирина Шатковская.

С другой стороны, если работник не находит себя в привычной ему сфере деятельности, он увеличит свои шансы на трудоустройство, если решится получить новую специальность.

Впрочем, эти особенности пока не отразились на перечне востребованных профессий рынка труда. Согласно статистике интернет-ресурса Trudbox.by, больше всего резюме соискатели размещают в категории «Торговля, продажи, закупки» (3620 резюме со средним желаемым заработком 6,1 млн руб.). На втором месте по этому показателю расположилась «Логистика, ВЭД и склад» (1869 резюме; 7,7 млн руб.), а на третьем — «Строительство и архитектура» (1678 резюме; 11,3 млн руб.).

Наиболее востребованными являются профессии водителя (7443 вакансии со средней оплатой труда 10,9 млн руб.), менеджера по продажам (4631 вакансия; 7,1 млн руб.) и грузчика (4132 вакансии; 10,1 млн руб.).