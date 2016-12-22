Кто научит быть директором?

Светлана ДЕВЯТКОВА

Дмитрий КРУПСКИЙ: голос профессиональных ассоциаций будет учитываться при выработке важных решений.

Вузам не придется регистрировать частные предприятия для организации бизнес-­школ, а перевод бизнес­-образования на принципы саморегулирования пойдет только на пользу.

Принятие отраслевой концепции (см. «БР» от 10.10.2015, № 38) вызвало у профессиональных участников рынка образовательных услуг множество вопросов. На наиболее острые из них в интервью «БР» ответил идеолог преобразований — начальник управления науки и инновационной политики Минэкономики Дмитрий КРУПСКИЙ.

— Дмитрий Марьянович, учреждения высшего образования высказали опасения, что формально они не вправе учреждать бизнес-школу, поскольку, согласно концепции, она является коммерческой организацией.

— Вузам и учреждениям дополнительного образования не нужно учреждать бизнес-школу. Для них ничего не изменилось. Предполагается создание трехуровневой системы бизнес-образования (глава 5 Концепции развития системы бизнес-образования Республики Беларусь). Первый уровень — учреждения высшего образования и дополнительного образования взрослых, второй — бизнес-школы на базе коммерческих организаций, третий — все остальные участники рынка образовательных услуг для бизнеса.

— Громкие заявления сделали некоторые представители частных образовательных структур, например руководство бизнес-школы EMAS, которые опасаются, что саморегулирование станет инструментом вытеснения конкурентов с рынка. Иными словами, концепция будет работать только в интересах членов двух ассоциаций (Ассоциации бизнес-образования и Ассоциации развития менеджмента), которым будет делегирована часть функций регулятора.

— Государство учится доверять профессиональным игрокам, полагаться на их решения. Саморегулирование позволит дисциплинировать рынок изнутри, составить рейтинг организаций, определиться с критериями оценки.

Нам известно, что коммерческие организации хотят создать еще одну отраслевую ассоциацию. Мы это только приветствуем. В США и странах Европы тоже действуют несколько ассоциаций, объединяющих бизнес-школы. Мы предполагаем, что представители белорусских объединений войдут в республиканский совет, который станет межведомственным коллегиальным органом, формирующим государственную политику в данной сфере. Это серьезный шаг, потому что впервые голос профессиональных ассоциаций будет учитываться при выработке важных для них и страны в целом решений.

Мы сталкивались с расхожим мнением, будто принципы, заложенные в концепции, являются инструментом вытеснения конкурентов, как следствие, на рынке останутся только пять-семь организаций. Однако сейчас именно такое количество организаций и реализует программу МВА.

Безусловно, не все малые организации «потянут» программу МВА, рассчитанную на полтора года. Возникает вопрос: зачем компании, которая работает в узком сегменте, например проводит тренинги по увеличению продаж или учит навыкам ведения деловых переговоров, брать на себя такие обязательства. Пусть тренинговые центры и консалтинговые компании, относящиеся к третьему уровню бизнес-образования, занимаются тем, что умеют и в чем преуспели.

— То есть эти организации останутся, но они не вправе называть себя бизнес-школами?

— Сегодня лишь несколько организаций используют в своем названии слова «бизнес-школа», «бизнес». Это бизнес-школа ИПМ, Высшая школа управления и бизнеса БГЭУ, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Они могут не менять названия. Вот только школе ИПМ придется пройти аккредитацию, чтобы подтвердить право официально использовать в своем названии слово «бизнес-школа».

— Почему концепция двояко рассматривает программу MBA, а именно как вторую ступень высшего образования и как программу переподготовки руководящих работников? Критики такого подхода ссылаются на мировую практику, согласно которой под MBA принято понимать ступень высшего образования (магистратуру), и опасаются, что калькирование российского опыта может подорвать доверие к белорусскому бизнес-образованию.

— Двоякое определение явилось результатом компромисса между интересами учреждений образования и коммерческих организаций. Министерство образования согласилось с тем, что программу переподготовки по специальности «деловое администрирование» могут реализовывать коммерческие организации, которые будут соответствовать определенным критериям. Поэтому магистерскую программу МВА будут реализовывать вузы и учреждения дополнительного образования, а программу переподготовки — коммерческие организации.

Что касается мировой практики, то нигде программы МВА («мастер бизнес-администрирования») четко не определены как именно магистерские. В Америке МВА считается магистратурой, а в каждой стране Евросоюза МВА определяют по-разному.