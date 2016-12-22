Другой «Альтернативы» нет

Петр САВОСТЕНОК: сейчас люди букваль-но выстраиваются в очередь за знаниями и умениями.

Оптимальная цена, лучшие специалисты, внимание к интересам разных людей, оформление без бюрократических проволочек, доставка услуг «на дом»… Об этих и других конкурентных преимуществах Центра дополнительного образования «Альтернатива» БГПУ имени Максима Танка «БР» рассказал его руководитель Петр САВОСТЕНОК.

— Петр Николаевич, ваш образовательный центр уникален уже тем, что существует на базе ведущего педагогического университета. Это значит, что ваши слушатели наверняка рассчитывают на образцовое качество образовательных услуг. Чувствуете ответственность?

— Безусловно. Тем не менее мы уверены в своих силах. За годы работы каждый факультет накопил обширные знания, подходы, методики. Теперь мы видим, что они востребованы.

— Говорят, в период кризиса возрастает интерес к знаниям. Вы уже успели это почувствовать?

— Сейчас люди буквально выстраиваются в очередь за знаниями и умениями, будь то компьютерные курсы или курсы иностранных языков — английского, немецкого, французского, польского, азербайджанского, литовского и др. Многие понимают, что дополнительные навыки позволяют быть более востребованными на рынке труда.

— Какие еще курсы центра пользуются спросом?

— Спортивно-оздоровительные (занятия фитнесом, аэробикой, пилатесом, тхэквондо). Традиционно готовим олимпиоников по математике, физике, биологии, географии и другим дисциплинам, а также абитуриентов к централизованному тестированию (ЦТ). Работает у нас и школа красоты.

Для представителей бизнеса организованы занятия по проведению эффективных совещаний, психологии управления, event-менеджменту. Есть компьютерные курсы.

В нашем центре широко представлено и творческое направление: декоративно-прикладное искусство (традиционная вытинанка), декоративное садоводство и цветоводство, включая фитодизайн интерьера и ландшафтный дизайн, эстетическое образование и воспитание, а также арт-терапия (песочная, сказкотерапия, изотерапия). Обучаются у нас и педагоги, которые совершенствуют свои знания и методы воспитательной работы, осваивают коучинговый подход.

Активно и с удовольствием занимаемся с малышами. В работе с ними используем методы литературного воспитания, предлагаем изготовление игрушек из бумаги, организовали кружок «Капельки» и многое другое. Скоро планируем открыть группу «Ласка» для детей двух-трех лет. Пока любимые чада будут развивать речь и художественный вкус, мамы могут отлучиться по делам на несколько часов. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на нашем сайте www.kursy.bspu.by.

У нас очень хорошая база: в нашем распоряжении практически весь университет. Действует заявительный принцип: занятия начинаются, как только набирается группа. Время согласовывается со слушателями. В качестве бонуса слушатель может приобрести у преподавателя методическую разработку — это эксклюзивный авторский материал! По желанию мы организуем выездные лекции и тренинги. В последнее время они прошли в Могилеве, Новогрудке, Клецке, Березино, Жабинке, Островце.

— В вашем распоряжении, можно сказать, лучшие университетские умы страны. Люди охотно идут на известные имена? Знают своих героев?

— Всегда востребованы курсы и разного рода тренинги нашего факультета специального образования, где преподают такие известные педагоги и психологи, как Дмитрий Дьяков, Екатерина Сорока, Александр Лобанов, Светлана Ермолич. Несмотря на довольно высокую стоимость, хорошо идут слушатели и к Наталье Баль.

В школе ведущих преподает выпускница нашей альма-матер известная телеведущая Надежда Тимофеева. Согласитесь, это совсем другой коленкор!

Приглашаем и зарубежных специалистов, например российских ученых, среди которых психотерапевт Федор Василюк, психолог Витольд Ясвин и др. Правда, их лекции дороже.

— У «Альтернативы» достаточно широкий профиль — от компьютерных и языковых курсов до дошкольного образования. Означает ли это, что центр отказался от традиционного позиционирования на рынке образовательных услуг?

— Если раньше нашими услугами пользовались преимущественно абитуриенты и студенты, то сегодня мы ломаем эти стереотипы и приглашаем в центр дошколят, взрослых специалистов и людей, которым уже за пятьдесят. Знания должны быть доступны всем!

— Ценник на услуги «Альтернативы» весьма демократичный. Почему?

— Мы стараемся, чтобы наши курсы были по карману как можно большему количеству людей. Стоимость курсов разная: от 60 тыс. руб. в час для школьников и студентов до 15 млн руб. за 80 часов (курсы русского языка для иностранцев). Она зависит от количества слушателей, уровня приглашенных специалистов, а также используемых технических средств и раздаточных материалов.

— Слышала, что вы даже помогаете слушателям трудоустроиться…

— Способствуем трудоустройству, хотя по договору мы не берем на себя такое обязательство. В отдельных случаях даем рекомендательные письма.

— Проходят в центре и любопытные семинары. Какие из них планируются на ближайшее время?

— Хотим предложить тему «Организация внебюджетной деятельности в учреждениях образования». Будем учить тому, в чем сами, на мой взгляд, преуспели. Недавно у центра появился еще один интересный лектор — Светлана Порецкая. Она предложила серию мероприятий, в частности семинар «Мужской взгляд на стильную женщину».

— Какие еще сюрпризы готовите для своих нынешних и потенциальных клиентов?

— Приходите к нам путешествовать по Галактике! У нас есть телескопы, формируем клуб астрономов, которые любят наблюдать за небесными телами. Будем проводить веб-семинары. Кроме того, в планах организация встречи с интересными людьми в уютном кафе общежития по ул. Чюрлениса, 3. Можем, например, устраивать дни какой-либо страны. Милости просим к нам за приятным и полезным времяпрепровождением!

Наши контакты:

220030, Минск, пр. Независимости, 1,

корп. 2, ауд. 512 (БГПУ им. М. Танка)

Тел. +375 (17) 327-86-35,

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E-mail: skp_bspu@tut.by, cdo@bspu.by

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