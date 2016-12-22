Выйти на тропу реформ

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Не регулировать цены, не доводить целевые показатели и финансировать проекты только по конкурсу обещает правительство. Об этом рассказал заместитель министра экономики Дмитрий Крутой, выступая 15 октября в Минске на 77-м Республиканском клубе директоров Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М. С. Кунявского.

Представитель Минэкономики заверил собравшихся в решимости правительства реализовать серьезный пакет структурных реформ в экономике. Без этого, по его словам, даже при благоприятных внешних факторах ВВП страны не разгонится даже до темпов роста мировой экономики (3,1 % согласно последнему прогнозу МВФ) и сможет выйти лишь на ежегодный прирост в 2—2,5 %. Правительство надеется, что структурные перемены ускорят рост белорусской экономики на 1,5—2 п. п. уже в 2017—2018 годах, что прои­зойдет в основном за счет опережающего развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Поэтому реформы будут нацелены на создание более благоприятных условий для этого сектора экономики.

Руки прочь от ценника! Одним из приоритетных направлений определено снижение инфляции, которая, как ожидается, в 2017 году выйдет на однозначное число, а в 2020-м составит не более 5 %. Это ключевой ориентир. Как пояснил Дмитрий Крутой, без достижения устойчивых ежегодных темпов инфляции менее 5—7 % будет сложно оздоровить экономику в целом. Ведь от роста цен напрямую зависит стоимость заемных ресурсов. В Минэкономики понимают, что для большинства предприятий нынешний уровень процентных ставок неприемлем и, по сути, носит запретительный характер.

Показательно, что обуздать инфляцию правительство намерено не административным сдерживанием цен, а методами денежно-кредитной политики, отказом от эмиссии и кредитования неэффективных проектов. Для субъектов хозяйствования ценообразование, напротив, будет либерализовано. Даже социально значимые товары и услуги планируется постепенно вывести из сферы административного регулирования. Исключение составят лишь естественные монополии.

Снижению цен должна способствовать и демонополизация отдельных секторов экономики, в частности энергетики и транспорта. Дмитрий Крутой не уточнил, посредством каких реформ планируется этого достигнуть, однако пообещал учесть опыт и ошибки других стран. Следует полагать, речь идет о возможной реструктуризации и частичной приватизации «Белэнерго» и БелЖД. Эта идея вызревала в течение последних нескольких лет в отраслевых стратегиях развития, и, возможно, правительство готово к ее реализации.

Дмитрий КРУТОЙ: необходимо разделить функции государства как регулятора и как собственника.

Чиновник директору не указ. В планах осуществление еще одной давно обсуждаемой идеи о разделении функций государства как собственника и регулятора. Отраслевые министерства и концерны могут быть лишены права напрямую управлять предприятиями, а директора наконец-то почувствуют себя полноценными топ-менеджерами.

За чиновниками оставят функции формирования отраслевой политики, мониторинга и прогнозирования рынка, отстаивания интересов компаний за рубежом.

Кроме того, предполагаются окончательный переход к индикативному планированию и отказ от доведения компаниям всех форм собственности любых директивных показателей. По словам Дмитрия Крутого, на рассмотрении в парламенте уже находится законопроект, запрещающий чиновникам доводить предприятиям показатели.

Помогут материально. Помимо общего оздоровления макро­экономики, направленного на удешевление кредитования, правительство обещает дополнительную финансовую поддержку МСП, в том числе за счет микрокредитования, работы гарантийных, инвестиционных и инновационных фондов. Главное: будут изменены правила кредитования в рамках госпрограмм. Получить бюджетное финансирование можно будет по конкурсу и только через один канал — Банк развития. Для повышения эффективности использования бюджетных расходов количество госпрограмм планируется сократить с нынешних 180 до 25, поделился планами замминистра.

Новым емким источником обещают стать китайские кредитные линии совокупным объемом более миллиарда долларов. В сентябре в Поднебесную направлены пилотные инвестиционные проекты, после отработки которых, как ожидается, белорусский бизнес сможет массово приобщиться к китайскому финансированию.

Модернизация с умом. По словам Дмитрия Крутого, за последние четыре года в обновление основных фондов промышленного сектора Беларуси было вложено почти 30 млрд долларов, или около 45 % годового ВВП страны. Это позволило в среднем до 40 % сократить уровень износа основных фондов. Тем не менее модернизация пока не помогла достигнуть эффективности производства, характерной для развитых экономик мира. Например, средняя добавленная стоимость на одного занятого в промышленности у нас составляет 21 тыс. долларов США, тогда как в Западной Европе — 74 тыс. долларов. Разница в три с половиной раза!

В Беларуси инвестиции не всегда направлялись в сферы, где сосредоточена максимальная добавленная стоимость и имеются хорошие перспективы продаж, в том числе на экспорт, полагает представитель Минэкономики. Например, в деревообработке основные вложения пришлись на сырьевой сегмент — производство древесных плит, тогда как мебельное производство, генерирующее более высокую добавленную стоимость, не получило должного развития. В итоге сопоставимая с нами по размеру лесного фонда Польша экспортирует мебели на 6 млрд долларов в год, а мы —только на 0,5 млрд.

Переориентация государственной поддержки в пользу более эффективных частных компаний должна сгенерировать и более высокую добавленную стоимость в экономике в целом.