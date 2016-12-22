Время обещаний

Оксана ЯНОВСКАЯ

В экономических блоках кандидатов в президенты много позитива в отношении предпринимательства, но мало конкретики.

Такой вывод сделали участники заседания «Предвыборные программы кандидатов на пост Президента Республики Беларусь. Отражение проблем экономики, учет интересов бизнеса. Мнение бизнес-сообщества». Мероприятие состоялось 5 октября в офисе Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.

Каждый претендент на высший государственный пост делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса, констатировали участники заседания. «У каждого кандидата в программе много позитивного в отношении предпринимательства», — отметил председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.

Беларуси есть к чему стремиться в этом направлении. Сегодня в нашей стране соотношение государственного и частного бизнеса 70 к 30. В Европе на 1000 человек населения приходится 800 субъектов хозяйствования, в Беларуси зарегистрировано 365 тыс. субъектов хозяйствования.

По мнению Владимира Карягина, программы кандидатов «отличаются яркими доминантами». Например, в программе Александра Лукашенко содержится двадцать положений Национальной платформы бизнеса Беларуси — 2015, в частности обеспечение безусловных гарантий прав частной собственности, эмиссия денег в строгом соответствии с потребностью экономики, борьба с монополизмом с целью обеспечения честной конкуренции на рынке и снижения цен, сокращение внешнего долга.

Нашли отражение в программе Александра Лукашенко и надежды бизнес-сообщества на радикальное сокращение излишних, дублирующих функций государственного управления, контрольных и правоохранительных органов, а также разделение функций государства как собственника и регулятора. Обещается масштабная поддержка малого и среднего бизнеса, устранение всего, что мешает его развитию, а также сокращение всех видов и форм отчетности, внедрение международных стандартов финансовой отчетности. В части налогообложения Александр Лукашенко обещает запрет на повышение старых и введение новых налогов в течение 5 лет, а изменение налогов – только в сторону уменьшения и упрощения.

В экономической части программы Татьяны Короткевич представители бизнес-сообщества отметили конструктивные моменты, касающиеся финансовой политики. Речь идет об обеспечении независимости Нацбанка, обуздании инфляции, о доступности банковского кредита, прекращении растрат государст­венных средств по запросам отраслевых лоббистов. Нравится бизнесу и то, что Татьяна Короткевич выступает за создание стабильной законодательной базы и против непомерных штрафов. Кстати, в области налоговой политики программы Татьяны Короткевич и Александра Лукашенко совпадают, отметил Владимир Карягин.

Сергей Гайдукевич традиционно отражает интересы бизнеса, уверен глава Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Предложение кандидата передать пустующие административные помещения представителям малого и среднего бизнеса, освободив их от арендной платы на три года, созвучно тому, чего давно добивается бизнес.

Комментируя экономический блок программы Николая Улаховича, Владимир Карягин отметил предложения, касающиеся поддержки трудовых династий. По его мнению, сегодня в Беларуси появилась первая сотня династий бизнесменов, развивается семейный бизнес, но под него пока нет законодательства. Между тем в Польше четверть субъектов хозяйствования представлена семейным бизнесом.

Владимир Карягин считает, что во всех программах очень слабо отражены вопросы социального партнерства. Ни в одной программе ничего не сказано о введении института бизнес-омбудсмена. Больше всего бизнес беспокоит то, что в программах не прописаны механизмы выполнения предвыборных обещаний.