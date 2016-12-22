Александр ЛУКАШЕНКО: Я могу предложить вам две очень жесткие модели

Подготовил Василий ЯДЧЕНКО

Редакции «БР» не удалось получить ответы на интересующие нас вопросы у кандидата в президенты Александра Лукашенко. Чтобы представить нашим читателям взгляды всех кандидатов на пост главы государства, мы подготовили подборку заявлений этого кандидата, сделанных им ранее.

О нынешнем состоянии белорусской экономики

Причины возникшей сложной ситуации в экономике очевидны. Санкции против главного нашего партнера, России, падение цен на нефть, девальвация российского рубля, сужение российского рынка — все это привело к естественному и резкому падению сбыта продукции на рынках наших ключевых партнеров не только в Беларуси, но и в России, Украине, Казахстане, на всем постсоветском пространстве. Отсюда невозможность повышать зарплаты, сокращается занятость людей. Эти внешние факторы нам неподвластны.

29 апреля 2015 года

О приватизации

Если речь идет о приватизации, то мы продаем те предприятия, где мы не справляемся как государство, предприятия, которые отстают. Видим, что есть в Китае инвестор, который готов вложить деньги в это предприятие, — пожалуйста, приходите и вкладывайте, условия вот такие. То есть мы делаем это аккуратно, осторожно.

4 мая 2015 года

Я не хотел бы приватизировать (читай: отдавать за бесплатно) то, что создано народом. Мое отношение к приватизации вы знаете. Не мы это с вами создавали, это создано несколькими поколениями, и не нам с вами решать в корне эту проблему. Хотя, если встанет вопрос, придется.

Если что-то и продавать, то это надо продавать за большие деньги.

14 августа 2015 года

Об убыточных предприятиях

Поддержка предприятий, которые объективно не нужны рынку, — это прямое омертвление ресурсов. Ликвидация отстающих предприятий не трагедия. Это здравый смысл.

Выигрывает тот, кто первым сворачивает неперспективное производство и создает новое направление и новый вид продукции. Это решит проблему занятости населения и стабилизирует экономику.

29 апреля 2015 года

О точках роста национальной экономики

Будущее — за наукоемкими отраслями. Именно они должны стать локомотивом развития экономики, обеспечить квалифицированные кадры рабочими местами, способствовать притоку валюты в страну.

Не оспаривая важность инвестиций в производство, хочу подчеркнуть, что наиважнейшим для нас является интеллектуальный ресурс. Именно он лежит в основе новой экономики.

1 июля 2015 года

О реформах

Некоторые пописывают в средствах массовой информации: нужны структурные реформы, нужны реформы. Я уже говорил: ну скажите, какие реформы нужны? Я же понимаю, на что они намекают… Они намекают на то, чтобы мы порезали предприятия, раздали, а неэффективные — закрыли. Закрыть — ума много не надо, но о последствиях надо думать всегда. Поэтому я еще раз подчеркиваю, моделей немного. Мы взяли, как вы сказали, лучшее из того, что имели… Только дурак может перечеркнуть то, что есть лучшее, созданное веками до нас. Поэтому мы не отбросили, я это в первые президентские выборы сказал: «Мы оставим только лучшее». Мы оставили. Мы запустили предприятия, они работали, и неплохо работали, и будут работать. Я вам гарантирую: будут работать! Мы вырвемся из этого тяжелого положения, сложного, не тяжелого, а сложного положения, в которое попала наша экономика.

Я могу предложить вам как минимум две очень жесткие, резкие модели, о которых будут говорить во всех уголках мира. Но подчеркиваю: вы их не выдержите. Если я вам предложу самую эффективную американскую модель, то завтра улицы будут заполнены боевиками, разными членами «пятой колонны», со всех сторон к нам поедут, будут нас учить, будут устраивать нам «майданы». Но самое главное: люди останутся голодными и без работы. Поэтому путь шоковой терапии для нас неприемлем.

29 января 2015 года

О сельском хозяйстве

55 млрд долларов, а на сегодняшний день уже, может, и больше, мы вложили в модернизацию и спасение сельского хозяйства. Многие говорили: деньги закопали, а я говорю, что сегодня каждый год мы имеем 7 млрд долларов экспорта и накормили свою страну. Нам некуда было деваться, нам надо было спасти сельское хозяйство, потому что у нас это ресурс, это резерв, это рычаг наш — сельское хозяйство. Здесь мы меньше зависим от других, потому что у нас есть земля.

29 января 2015 года

За последние годы мы многого добились в подъеме села. Полностью обеспечиваем продовольственную безопасность. Значительно нарастили экспортный потенциал отрасли, превратив ее в один из важных источников поступления валюты.

Тем не менее отрасль нуждается в новых, более эффективных методах ее дальнейшего развития. Главное — надо работать на принципах самоокупаемости. В условиях сокращения господдержки важную роль должны сыграть такие механизмы, как конкурентный отбор и окупаемость проектов, равный доступ к кредитам и другим ресурсам, ответственность за реализацию и достижение намеченных показателей.

29 апреля 2015 года

О сотрудничестве с ЕС

Беларусь крайне заинтересована в том, чтобы более тесно сотрудничать с Западом по ряду направлений. У Беларуси и ЕС в последнее время развернулся интенсивный диалог, появились новые направления и интересы двустороннего взаимодействия. Беларусь заинтересована в более тесном сотрудничестве с Европейским союзом в области технологий, прежде всего гражданского назначения, в развитии экономических контактов. Экономика должна быть фундаментом любых отношений и сотрудничества.

17 апреля 2015 года

О пенсионной реформе

Вы этого (повышения пенсионного возраста. — Прим. «БР») не хотите. А я вам обещал, что, прежде чем это делать, мы с вами посоветуемся. Но имейте в виду: такая будет и пенсия.

Если бы у нас был выше пенсионный возраст, то большую массу денег мы могли бы делить на меньшее количество пенсионеров, и пенсия была бы значительно выше. Но коль вы этого не хотите — ладно. Будем искать другие пути.

В стране один пенсионер приходится на 1,3 работающего. Это ненормально. Надо, чтобы соотношение было хотя бы 1:3.

19 сентября 2014 года

О зарплате

Мы ее (зарплату — Прим. «БР») жестко привязали к производительности труда. Нет производства, нет реализации — такая и зарплата. Деньги мы печатать не будем. Да, я обещал зарплату в 500 долларов, и мы ее превосходили значительно. Сейчас — чуть ниже. Но я уверен, что в течение года-двух мы превзойдем эту зарплату, вернемся на тот уровень зарплат, который был вчера. Даже если ситуация на наших традиционных рынках (Россия, Украина) будет такой же, как сейчас.

4 августа 2015 года