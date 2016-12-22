Новый уровень экспорта

Беседовал Василий ЯДЧЕНКО

Хочется, приезжая в другие страны, гордо говорить, что я из Беларуси.

Белорусские предприятия могут продавать высокие технологии на экспорт. Свидетельство тому – опыт группы компаний «Полимастер», о котором «БР» рассказала их директор Людмила АНТОНОВСКАЯ.

После печальных событий на Чернобыльской АЭС возникла потребность в дозиметрах. В 1986 году мой отец Александр Антоновский, талантливый изобретатель и управленец, разработал со своими единомышленниками простой бытовой дозиметр. Изначально продавали разработку другим производителям, позже возникла идея создать свое предприятие. Так 28 февраля 1992 года и появился «Полимастер».

По первому образованию я архитектор, довольно успешно реализовывала себя в этой профессии, но обстоятельства сложились так, что нужно было уйти в семейное дело, осваивать другие профессии. Работаю в компании с 1999 года, а возглавляю ее уже девять лет.

Экспорт для конкретного потребителя. Для нас сердце бизнеса — разработка нового оборудования. Она делает «Полимастер» инновационной высокотехнологичной компанией. В разработке отталкиваемся от нужд потребителя. Мы общаемся с потенциальными заказчиками, узнаем, чего они хотят, и думаем над тем, как можем решить их проблемы. После согласований, доработок, испытаний продукция находит своего покупателя, но и далее продолжается общение с ним, выявляются новые потребности.

У предприятий, аналогичных нашему, в Беларуси прекрасный потенциал. Еще с советских времен в стране остался хороший научный состав, много инженеров, изобретателей с богатым опытом. На основе этих «мозгов» можно и создавать, и развивать бизнес.

Сейчас юридические лица группы компаний «Полимастер» работают в разных странах, в частности мы представлены в Австрии, Японии, Литве, США. Чтобы добиться качественного присутствия за рубежом, мы прежде всего изучали ситуацию в конкретной стране. Если рынок представлялся емким и интересным, мы создавали отдельные компании.

Изначально мы находили местных партнеров и заказчиков, работали с ними. Прежде чем создать офис, мы работали в стране более пяти лет.

Например, с Японией мы сотрудничали 12 лет до открытия там отдельной компании. В основном взаимодействие происходило с концернами Toshiba и Marubeni, продуктивно шла работа и с другими фирмами.

После 11 марта 2011 года, когда произошла авария на АЭС Фукусима в Японии, «Полимастер» оказывал всяческую помощь. Мы безвозмездно отправляли свои приборы, участвовали в различных благотворительных акциях. Тогда же выросли и коммерческие поставки в эту страну. Через некоторое время возникла потребность в обслуживании поставленного оборудования, и мы открыли офис в Японии.

Может создаться впечатление, что «Полимастер» растет за счет катастроф, но это не так. В Японии, например, рынок для нашей продукции существовал задолго до аварии. После нее случился пик спроса, а сейчас состояние такое же, как и до марта 2011 года.

Особенности работы на экспорт. Для такой специфической области, как радиационный контроль, Беларусь – страна небольшая. «Полимастер» был вынужден развиваться и идти за ее пределы. Примерно в 1994 году мы вышли на рынки Европы, с тех пор география поставок нашей продукции насчитывает 75 стран.

Залог развития — в постоянном поиске партнеров, заказчиков, новых рынков продажи оборудования. Важно создавать товаропроводящую сеть. Сейчас у нас есть дилеры в 45 странах мира.

Работать на экспорт гораздо труднее, чем на внутреннем рынке. Прежде всего из-за неоднозначного восприятия белорусских производителей в других странах. К сожалению, существуют определенные предубеждения, и мы с ними часто сталкиваемся. В странах Европы, в США и в Японии Беларусь ассоциируется с СССР (если вообще знают о нас) или с Россией. Белорусские предприятия иногда могут выходить на мировой рынок только под чужими брендами. Не утверждаю, что такой вариант обязателен и закономерен, но преодоление протекционизма в различных странах возможно только так. Главное, чтобы белорусский продукт продавался, а развивать собственный бренд — дорого и сложно. Мы работали под другими брендами, развивая свой.

Вторая сложность заключается в том, что требования к уровню технологий, качества и сервиса в высокоразвитых странах гораздо выше, чем допустимо в СНГ.

Со стороны белорусского законодательства или уполномоченных органов практически нет преференций по отношению к экспортным компаниям. Мы не чувствуем особого отношения к тем, кто приносит валюту в страну. Лишь больше контроля, а это мешает работать.

Кризис мы, естественно, чувствуем, поэтому важна диверсификация. Давно создаем систему, позволяющую нивелировать спады на одних рынках за счет наращивания объемов на других. Например, сейчас наблюдается проседание на рынках СНГ, а вот рынка США это касается в меньшей степени. Так и выравниваем показатели.

Работаем с Китаем и в целом с азиатским регионом. Это направление интересно: страны быстроразвивающиеся. Конечно, не обходится без трудностей.

О научной базе. Еще 15-20 лет назад в Беларуси существовали научные институты, где можно было на более-менее современном оборудовании проводить исследования. К сожалению, сегодня научно-производственной базы, которая позволяла бы оперативно проводить эксперименты и осваивать инновационную продукцию, нет.

Складывается ощущение, что государство не вкладывает средства в фундаментальную науку. Мы чувствуем нехватку современной научной базы, ее приходится создавать самостоятельно. При этом коммерческие предприятия по своей природе не могут брать на себя функции государства в этой сфере. Говорить о преодолении отставания в технологическом развитии можно будет только при ориентации на фундаментальную науку.

При строительстве АЭС проектные работы возложены не только на белорусские научные институты или компании. Соответственно, возможность поставок оборудования отечественными предприятиями не предусмотрена.

«Полимастер» и другие компании доказали свою состоятельность на международных рынках и хотели бы работать и внутри страны. Сейчас мы работаем над тем, чтобы белорусские производители получили возможность участвовать в создании системы радиационной безопасности белорусской АЭС.

Кадры решают. Большая проблема для Беларуси – кадры. По крайней мере, «Полимастер» и другие высокотехнологичные компании, с которыми общаюсь, испытывают кадровый голод. Нужны разработчики, физики, инженеры, схемотехники, технические писатели. Возникает потребность в продавцах, которые могут представлять высокотехнологичный продукт потребителям разных стан на их языке.

Ситуация объясняется тем, что много талантливых людей уехало из страны. Уровень образования выпускников снизился. Мы работаем с профильными вузами, отбираем студентов, предлагаем проходить у нас практику, и многие остаются в компании

«Полимастер» работает на экспорт и в Беларуси известен лишь в профессиональных кругах. Многие никогда не слышали о «Полимастере» и не понимают, как интересно и выгодно у нас работать, хотя наше предложение по оплате выше среднего по рынку.

Немало желающих уехать за границу, и наша компания имеет возможность предоставлять работу в зарубежных офисах. При этом я твердо убеждена: если человек не может реализоваться в своей стране, то и в другой у него не получится. Уехать – не должно быть целью.

Я пробовала переезжать и точно знаю: жить в другой стране – это не сказка. Человек, переезжающий в другую страну, начинает все с нуля. Опыт, который работал здесь, за рубежом неприемлем. Необходимы иные знания и навыки решения проблем. Для человека с опытом переезд за границу не идеальный выбор. Это может быть поступком лишь ради детей, а не ради себя.

Тренды. Наблюдается ориентация на системы и комплексы. Например, радиационный детектор теперь должен уметь передавать информацию в сеть, где будет происходить обработка данных от множества приборов. Оборудование должно уметь коммуницировать в системе.

Тот же мобильный телефон с дозиметром появился в линейке наших продуктов около десяти лет назад. Мы не встраиваем детектор внутрь телефона, понимая, что срок жизни последнего крайне ограничен. Наши приборы имеют больший срок службы и могут работать с разными средствами коммуникации. Мы сделали отдельные гаджеты, по размеру флешки, подключаемые к мобильному телефону или компьютеру . Устройство передает информацию в Сеть, можно видеть свои данные и показатели других пользователей при их согласии. Таким образом, можно видеть всю глобальную картину из любой точки мира.

Леди-босс. Окружающие меня люди считают, что я трудоголик. Да, работаю много, но в бизнесе невозможно по-другому. Для любого руководителя очень важно находить баланс в жизни и не выгорать.

В компании порядка 65—70 % мужчин. Мне приходилось сталкиваться с определенными предубеждениями по поводу женщины-руководителя. Реже это случалось в Беларуси, чаще – за рубежом, в странах Азии и Ближнего Востока. Но достаточно показать уровень владения темой, и на этом предубеждения заканчиваются.

Женщина способна руководить бизнесом. Другая сторона медали – сложности в нахождении баланса между работой и семьей. Считаю, что мне это удается, хотя бизнес, дом и двое детей требуют постоянного внимания.

Вперед и вверх. Мне нравится альпинизм, я не могу без гор. Конечно, ходить в горы хотелось бы чаще. Сейчас стараюсь выбираться минимум раз в год и каждый раз в новое место. Самыми красивыми считаю Гималаи, Анды и Альпы.

Для меня восхождения — очень важный момент. В горах удается осмыслить и переоценить свою жизнь. Когда чувствую, что пришло время сделать «перезагрузку», отправляюсь в горы. По возвращении жизнь кажется более осмысленной. Видно, что по сравнению с вечностью все вокруг – суета сует. Горы помогают мне жить согласно буддийской поговорке: если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно.

Среди других увлечений – фотография и написание заметок о путешествиях, которые размещаются на различных порталах и печатаются в журналах.

Еще одна составляющая моей деятельности, не относящаяся к работе, – преподавание в сфере бизнес-образования. Мне хотелось бы, чтобы за рубежом Беларусь воспринимали как страну с развитой экономикой. Хочется, приезжая в другие страны, гордо говорить, что я из Беларуси.

Успех. Оценивать успешность работы компании по многим направлениям можно только через 10, 20, 50 лет. Для каждого успех измеряется по-своему. Для развития успешного бизнеса нужно, во-первых, собрать команду, которая будет двигать дело. Во-вторых, следует четко понимать, для кого делается продукт или услуга, и ориентироваться на их потребности. В-третьих, важно попасть в тред. Бизнес, который существует долго и работает успешно, не ставит перед собой единственную цель заработать максимальное количество денег за минимальный срок. Он ставит долгосрочные цели развития.