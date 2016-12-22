Николай УЛАХОВИЧ: Слово «реформа» меня пугает

Беседовал Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Николай УЛАХОВИЧ: в ЕАЭС лезут государства, у которых нет ни толковой промышленности, ни нормальной экономики.

Своими планами по преобразованию экономики Беларуси с «БР» поделился кандидат в президенты председатель Белорусской патриотической партии, верховный атаман РОО «Белорусское казачество» Николай УЛАХОВИЧ.

— Николай Дмитриевич, как вы оцениваете нынешнее состояние белорусской экономики и в чем, на ваш взгляд, кроются причины ее нынешних проблем?

— Проблемы национальной экономики в том, что она продолжает работать в рамках старой системы. Она как была социалистической, так и осталась. Сегодня ничего другого с ней сделать нельзя — для этого нужно время. Невозможно в один момент изменить условия хозяйствования и перестроить экономическую модель.

— В отличие от Украины и России, Беларуси удалось сохранить советское промышленное наследие в руках государства. Это хорошо или плохо? МАЗ — предприятие-обуза, которое и бросить жалко, и тянуть тяжело, или стратегический актив?

— Никакого иного выхода у нас просто не было. Мы другого пути не видели, поэтому взяли и сохранили то, что осталось после развала страны. Что касается МАЗа… Пока я придерживаюсь официальной позиции по этому заводу: государству все-таки надо его оставить как важный актив. Жалею лишь об одном: когда появилась возможность слияния МАЗа с КамАЗом, этот процесс так и не запустили. Предприятия следовало объединить.

— Что вы предлагаете делать с низкорентабельными или даже убыточными предприятиями, которые сегодня выполняют скорее социальную, нежели экономическую, функцию — сдерживают безработицу: оказывать господдержку, ликвидировать, приватизировать?

— Конечно, часть из них придется закрыть. Причем не все сразу, а постепенно, пошагово. Уволенных людей необходимо переучивать для дальнейшего трудоустройства, а производственные мощности перепрофилировать под нужды государства. Остальные предприятия нужно стараться максимально поддерживать на плаву. Государственную поддержку следует оказывать только градообразующим производствам вроде МАЗа, МТЗ, «Беларуськалия». Остальным — ни копейки, пускай выживают сами. На их месте должны появиться более конкурентоспособные предприятия, это нормальный процесс.

— Нужно ли продавать «Беларуськалий»? Нужна ли вообще Беларуси приватизация? Если да, то что продавать, как (за чеки или за деньги) и кому — иностранным или белорусским инвесторам?

— Что значит продавать? Это градообразующее предприятие. Есть вещи, которые продавать нельзя. «Беларуськалий» попадает в их список.

В целом приватизация нужна. Я бы продавал за наличные деньги, а не за чеки: рынок ценных бумаг в нашей стране недостаточно развит. Мне сейчас уже безразлично, кто их купит. Я являюсь сторонником России, тем не менее кто их будет приобретать, по большому счету уже неважно, в конце концов, главное, чтобы были рабочие места.

— В каких отраслях вы видите перспективу создания новых рабочих мест?

— Практически все отрасли нашей экономики способны создавать рабочие места. Самые перспективные направления всем давно известны. Например, в строительной сфере работы всегда было и будет достаточно. Даже если мы будем работать не в Беларуси, а в странах ближнего зарубежья, это не проблема. Много рабочих мест может быть создано в сельском хозяйстве, промышленности, в розничной торговле, в том числе для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

— Какие отрасли, на ваш взгляд, могут стать точками роста для национальной экономики?

— Для меня это направление очевидно: информационные технологии. Есть перспективы использования современных технологий в промышленности. В сельском хозяйстве это развитие частных ферм по голландскому типу. Новые технологии и методы работы, научные познания — все это нужно развивать, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

— Нуждается ли в реформировании сложившаяся в стране структура экономики? Как она должна измениться?

— Слово «реформа» меня откровенно пугает. В последнее время везде только и говорят о реформах. Я считаю, нам пока не с кем их проводить. Нужно сначала подготовить новых специалистов, обладающих новыми видением и мышлением. Пока я у нас таких великих экономистов и реформаторов не вижу. Поэтому и экономика у нас идет по накатанному пути: как учили в советских учебниках, так дальше и развиваемся. Во время обострения экономического кризиса все эти реформы могут вызвать только социальный взрыв. Беларуси нужны не реформы, а улучшение экономической ситуации, чтобы потом пошагово перейти к новой модели хозяйствования.

Думаю, у нас не получится совместить социалистическую экономику с рыночной. Мы должны идти в направлении рыночных условий — с большой долей частной собственности на рынке и государством в роли руководящего методологического центра, у которого есть рычаги контроля и сбора налогов.

— Как вы относитесь к контрактной системе найма, сложившейся в Беларуси? По вашему мнению, ее нужно сохранить, изменить или отменить?

— Я за любую систему трудовых отношений, где учитываются интересы не только нанимателя, но и работника. Сегодняшнее законодательство находится на стороне нанимателя, который может, например, по президентскому Декрету № 5 уволить человека. Перегибы присутствуют, нельзя так относиться к нанимаемому работнику. Нынешнюю систему я заменил бы таким же контрактом, но с другими положениями: уравнивающими в правах и работника, и нанимателя.

— Как вы оцениваете состояние нашего сельского хозяйства?

— Сельское хозяйство нужно оставить в том виде, в котором оно существует сейчас, — СПК и колхозы. При этом параллельно следует развивать фермерские хозяйства путем предоставления им льгот. Я так и написал в своей экономической программе: дать льготный кредит на пять лет с правом бесплатного пользования землей, с налоговыми послаблениями. Если просто декларировать развитие фермерства, но при этом не оказывать людям материальную помощь, то эффекта не будет. Нужно привлекать частный капитал в сельское хозяйство.

— Считаете ли вы возможной приватизацию нынешних СПК?

— Да, думаю, большую часть СПК нужно приватизировать.

— Должна ли сохраниться господдержка этой отрасли?

— По необходимости. Я считаю, лучше всего обойтись без господдержки, пускай действует принцип самоокупаемости.

— На ваш взгляд, в участии Беларуси в Евразийском экономическом союзе больше плюсов или минусов?

— Плюсов, безусловно, больше. Участие в ЕАЭС расширяет диапазон наших торговых отношений, хотя сегодня в этот союз вступает все больше членов и нам становится сложнее проводить единую политику и осуществлять конкретные действия. В ЕАЭС лезут государства, у которых нет ни толковой промышленности, ни нормальной экономики, — они ищут себе применение, надеются «проехать» за чужой счет. Сначала нужно было бы попробовать удержать проект в рамках трех стран — России, Беларуси и Казахстана, а затем уже приглашать других участников.

— Остается ли у нас возможность для взаимодействия с европейскими партнерами?

— У нас нет такой возможности, потому что они сами не желают идти на контакт. Нашу продукцию не пускают на европейский рынок — в этом вся беда. А надо бы! Хотя европейцев тоже можно понять: зачем им белорусская продукция, если у них есть другой товар — более качественный и по меньшей цене? Конечно, чтобы завоевать право продавать на европейском рынке собственные товары, нужно напряженно работать, но стремиться к этому все равно необходимо.

— Следует ли проводить пенсионную реформу в Беларуси? Если да, то в чем она должна заключаться? Нужно ли повышать пенсионный возраст?

— Да, сегодняшней Беларуси нужна пенсионная реформа. Должны, наконец, появиться пенсионные фонды, чтобы люди, которые работают и копят себе на старость, могли получать приличное пособие. Также мы будем вынуждены повысить пенсионный возраст. Конечно, это непопулярная мера, однако она просто необходима. О том, до какого уровня его следует повысить, должно подумать Министерство здравоохранения.

— Возможно ли в обозримом будущем выйти на среднюю зарплату в заветные 1000 долларов или разумнее пока ничего не обещать электорату?

— Не надо делать громких заявлений. Допустим, установим мы зарплату в 1000 долларов, но ведь рынок диктует свои правила: сегодня за эти деньги купишь столько, а завтра — в два раза меньше. Я не понимаю этих точных размеров зарплат. Не нужно заниматься демагогией и путать население. Главное ведь не размер зарплаты, а чтобы человек, получивший ее, мог жить достойно.