Китай в себе уверен

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Цуй ЦИМИН: структурные реформы приносят плоды. Фото БЕЛТА

Выводы скептиков о негативном тренде в развитии китайской экономики опроверг на этой неделе в беседе с журналистами посол Китая в Беларуси Цуй ЦИМИН.

Кризис на китайском фондовом рынке заставил экспертов усомниться в перспективах китайской экономики. Многие подумали, что в следующий раз именно Китай даст старт глобальному экономическому кризису. Однако сегодня китайская экономика стабилизируется и благополучно развивается, сообщил Цуй Цимин.

В первом полугодии экономика Китая продемонстрировала рост ВВП на 7 % при замедлении темпов роста мировой экономики и рецессии во многих странах мира. Уровень безработицы остается приемлемым — 5 %. Китайцам удалось приостановить темпы падения экспорта, инвестиций в основной капитал и внутреннего потребления.

В стране продолжаются структурные реформы, которые способствуют перенаправлению капитала в сферу услуг. В первом полугодии добавленная стоимость в сфере услуг составила 49,5 % ВВП и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2,1 %.

Структурные реформы в китайской экономике формируют обновленную модель роста, дают новые импульсы для развития высокотехнологичных секторов. Прирост объемов выпуска роботов, новых источников энергии и поездов составляет более 50 % в год.

«С текущего года китайское правительство соединило краткосрочную политику стабилизации темпов роста со средне- и долгосрочной политикой реформ и структурной перестройкой, обратило внимание на стабилизацию темпов роста, стимулирование реформ, повышение народного благосостояния и предупреждение рисков, усилило решающую роль рынка в распределении ресурсов и в макроконтроле для стабилизации темпов роста», — рассказал Цуй Цимин. Цель перемен — получать импульсы из реформ, а выгоду — из рынка.

Среди структурных реформ посол Китая отметил реформу административного управления, отмену ряда разрешений и делегирование соответствующих полномочий на нижний административный уровень, реформу финансовой системы, упрощение доступа на финансовый рынок. В результате в Китае открылись пять новых частных банков, сократился перечень продуктов и товаров, цены на которые регулируются государством, снизились налоги, размер взносов на социальное страхование, уменьшилась налоговая нагрузка на предприятия.

Для активизации внутреннего спроса реализуются крупные инвестиционные и потребительские проекты. В целях привлечения инвестиций снижена процентная ставка, используются и другие инструменты денежно-кредитной политики.

Структурные реформы в Китае называют политикой массового предпринимательства и масштабных инноваций. Одновременное проведение структурных реформ и либерализация макроэкономической политики меняют экономическую среду страны: снижается задолженность предприятий, на рынок выходят новые и новые предприниматели, активизируется инновационная деятельность.

Как считают в Китае, предпринятые меры позволят нивелировать падение внешнего и внутреннего спроса. Некоторые плоды такая политика уже принесла: восстановился спрос на недвижимость и товары народного потребления, хотя до сих пор норма сбережений в Китае выше, чем в странах Европы и США, и внутреннему спросу есть куда расти.

Политика модернизации меняет лицо китайской промышленности.

На недавно завершившемся форуме «Летний Давос» премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил: «Мы сохраняем спокойствие, твердо стоим на ногах, направляем взгляд и мышление в будущее, поддерживаем стабильный рост, регулируем структуру, содействуем реформам, принимаем как краткосрочные, так и долгосрочные меры и уже видим результаты». Политика массового предпринимательства и масштабных инноваций, по словам Ли Кэцяна, «является мощным импульсом для продвижения развития и опорой для увеличения занятости».

Цуй Цимин не скрывает, что в традиционных отраслях китайской экономики происходит падение, а новая экономика пока не получила должного развития. В стране усиливается разрыв в промышленном развитии между юго-востоком и северо-западом, рентабельность в экономике не увеличивается, многие предприятия сталкиваются с трудностями.

В связи с изменением структуры населения Китая и увеличением его доходов обострились структурные противоречия: возрастает спрос в сфере услуг, однако наблюдается перепроизводство в некоторых отраслях промышленности. Сократить выпуск промышленной продукции и направить ресурсы в сферу обслуживания — задача китайского руководства на ближайшие три года. Серьезный вызов — перемещение производства в северные и западные регионы страны.

Посол заявил, что его страна «успешно реагировала на удар азиатского фондового кризиса в 1997 году, мирового финансового кризиса в 2008-м и европейского долгового кризиса в 2010-м».

«Мы накопили богатый опыт использования средств и инструментов регулирования. Государственный долг Китая находится на безопасном уровне. Учетная ставка и норма обязательных банковских резервов велики, хватает средств и инструментов для регулирования ликвидности. Меры, принятые в первые шесть месяцев нынешнего года, принесут свои плоды уже во втором полугодии», — сказал Цуй Цимин.

Он уверен, что и во втором полугодии рост экономики составит 7 %. Руководство Китая связывает надежды с экономиками США, Японии и ЕС, которые демонстрируют положительную динамику, следовательно, в последние шесть месяцев 2015 года объемы китайского экспорта должны увеличиться.