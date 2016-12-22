Сергей ГАЙДУКЕВИЧ: Надо набраться мужества для реформ

Беседовал Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Сергей ГАЙДУКЕВИЧ: главное для того, кто станет первым лицом государства, — удержать ситуацию.

Регулярное участие в президентских выборах лидера ЛДПБ Сергея Гайдукевича создало вокруг него ореол спарринг-­партнера для действующего главы государства. Однако сам политик это категорически отрицает. В интервью «БР» он заверил, что его истинная цель — добиться масштабных реформ.

— Сергей Васильевич, то, что в нашей стране с советских времен слабо изменились подходы к управлению экономикой, вы считаете проявлением стабильности или признаком застоя?

— Серьезные экономические реформы надо было начать еще лет десять назад. Характерная особенность Беларуси — плановое управление. Вот и получается, что чиновники, особенно среднего звена, не хотят думать, среди них нет качественных аналитиков. А, собственно, зачем? Ведь за них уже все решили, прописали в декретах президента, постановлениях Совмина. Отсюда страдания белорусского бизнеса. Пока в корне не будет изменено управление экономикой, значительная его часть будет оставаться в тени.

Предприниматели часто задают мне вопрос: доживем ли мы до того времени, когда сможем спокойно работать, ничего не утаивая от проверяющих органов? При нынешней налоговой нагрузке и стремлении государства контролировать цены работать с прибылью очень сложно. Чтобы выжить, предприниматели вынуждены в той или иной степени прибегать к серым схемам или обзаводиться связями сверху….

Подходы к управлению, мышление надо менять на 180 градусов. Министр должен знать отраслевую проблематику лучше, чем директор предприятия. Он должен быть эффективным менеджером по духу. У нас же порой как бывает? На руководящую должность в министерстве могут назначить человека, который в этой отрасли даже не работал.

— Беларусь сохранила промышленные предприятия-гиганты, тогда как у наших соседей они преимущественно были закрыты либо перепрофилированы. Ту ли промышленную политику мы избрали?

— В 90-е годы крупные промышленные предприятия выполнили свою функцию по поддержанию роста экономики и обеспечению социального равновесия. Сейчас десятки и даже сотни заводов просто тянут деньги из казны, так как не могут самостоятельно развиваться, выплачивать достойную зарплату сотрудникам. Склады завалены продукцией, сбыта нет. Что делать с такими предприятиями? Продавать, а убыточные и вовсе отдавать.

В Беларуси боятся это делать, опасаются, что новый собственник начнет сокращать персонал, вырастет безработица, начнутся социальные волнения. Да, возможно, после приватизации новые собственники решат оптимизировать численность персонала. Однако давайте не будем забывать, что инвестор всегда смотрит дальше, он заинтересован в развитии своего актива. Если на время продажи на предприятии условно производили два-три вида продукции, то через несколько лет может быть налажен выпуск пяти-семи видов, для чего будут созданы новые рабочие места, а штат увеличится. Так было в Польше, Чехии и других странах бывшего соцлагеря.

Нет смысла предлагать инвесторам сделки на условиях, согласно которым 51 % акций предприятия остается у государства. Такая схема только отпугнет их: вложил деньги и думай, введут через несколько лет золотую акцию или нет. Приватизация предприятий должна быть полной и необратимой.

Единственное исключение я бы сделал для крупных предприятий сырьевого сектора, таких как «Беларуськалий». Хотя, возможно, при определенных условиях есть смысл продать неконтрольный пакет и этих компаний: по каждому предприятию всё должны рассчитать экономисты.

Надо учитывать и то, что с каждым годом желающих приобрести белорусские предприятия становится все меньше. Страна уже упустила наиболее благоприятный момент для приватизации, дальнейшее промедление будет только сокращать ряды потенциальных инвесторов. Страшно продавать крупные предприятия — начните со средних или малых, причем желательно «живых», которые кому-то интересны, а иначе и они через какое-то время могут оказаться должниками.

— На развитие какого бизнеса вы сделали бы ставку: крупного, среднего или малого?

— Это у политических партий на Западе принято подобное деление. Думаю, мы к этому придем не ранее чем через 10—15 лет. Пока Беларуси надо начинать с основ — с малого бизнеса. Это и источник самозанятости в экономике, и фундамент для будущего роста, появления средних и крупных предприятий. Если же сейчас во главу поставить крупные предприятия, то мы еще больше замонополизируем рынок. Ребята почувствуют запах денег, и тогда никакие антимонопольные органы уже не спасут.

Малому бизнесу нужна прежде всего собственность, хоть какая-то недвижимость для старта. Почти все наши предприниматели «прописались» на арендуемых площадях. Обращаются в исполкомы: продайте нам помещения. В большинстве случаев им говорят нет. В стране столько пустующих и неэффективно используемых зданий, а частникам ничего не отдают! Малая приватизация вкупе со снижением налоговой нагрузки позволила бы вздохнуть нашему бизнесу. По крайней мере, появился бы какой-то фундамент для его развития.

То же и с фермерством. Пока реформа этого сектора ограничивается обещаниями: создать земельную ипотеку, разработать кадастровую оценку земель… А воз и ныне там: фермеры у нас почти безземельные. Зато колхозы по-прежнему в почете. Государству следует понять, что не может быть эффективным аграрное производство, построенное преимущественно на крупных формах хозяйствования, да еще и государственной собственности.

— Как бы вы поступили с многочисленными СПК, по сути, теми же колхозами? Тоже продали частникам?

— Аграрную реформу надо проводить аккуратно. В этой сфере нельзя ломать через колено. Я начал бы с помощи фермерам, уменьшил налоговую нагрузку, предложил доступные кредиты, в том числе путем перераспределения на эти цели части госбюджета. Параллельно начал бы приватизацию сельхозорганизаций в отдельных регионах, чтобы после наработки положительного опыта распространить его по всей стране. К этому времени как раз окрепнут и потенциальные покупатели — фермеры.

Нельзя повторять ошибку России, где землю просто раздали, а потом оказалось, что новые собственники ее не возделывают.

— Кстати, вы за частную собственность на землю?

— Безусловно. Никакая долгосрочная аренда не заменит частную собственность на землю. Сколько таких случаев уже было, когда под разными предлогами у арендаторов забирали участки. В таких условиях бизнес чувствует себя неуверенно.

Надо понимать, что покупатель земли, в том числе иностранный, никуда ее из страны не вывезет. Зато приватизация может стать очень емким источником для пополнения казны. Иное дело, что продавать земли тоже надо продуманно, держа в уме прежде всего национальные интересы и потребности белорусских предприятий.

— В должной ли мере, на ваш взгляд, участие Беларуси в ЕЭАС учитывает интересы бизнеса, да и в целом нашего народа?

— Российский бизнес активно участвовал в разработке нормативной базы Таможенного союза, тогда как со стороны Беларуси и Казахстана ею занимались преимущественно чиновники. Неудивительно, что после того как Таможенный союз заработал, посыпались нарекания со стороны белорусских и казахстанских предприятий.

У нас почему-то считают: достаточно подписать международный договор, и все остальное решится само собой. На самом деле надо жестко отстаивать национальные интересы, забыв о красивых словах о братстве. Если нас зовут в какой-то союз, значит, мы там нужны, а если нужны, тогда следует брать все, что можно в этой ситуации.

Это касается построения отношений и с ЕАЭС, и с ЕС. Не стоит думать, что на Западе нас готовы обласкать. Всюду надо бороться за свой интерес! Считаю, что выгоду от любого союза следует измерять не объемами товарооборота и его динамикой, а уровнем жизни в стране.

— В последнее время стало модно критиковать контрактную систему найма. Как вы к ней относитесь?

— Все задумывалось правильно: в основе контрактной системы — рыночный подход. Вот только если в Европе это продуктивный механизм, то у нас он превратился в дубину, в инструмент административного давления на работников. Отсюда столько обиженных.

Контракты как форма найма хороши для коммерческих организаций, а вот государственным учреждениям образования, здравоохранения, институтам госуправления от них лучше отказаться.

— Сергей Васильевич, позвольте задать еще один неудобный вопрос: вы за повышение пенсионного возраста?

— Страна просто вынуждена повысить пенсионный возраст, так как рост ВВП остановился, а рост удельного веса лиц пенсионного возраста продолжается: у нас их уже около 2,5 млн. В то же время повышение пенсионного порога должно сопровождаться как минимум двумя шагами со стороны государства.

Во-первых, необходимо создать механизмы пенсионного накопления, которые позволят гражданам увеличивать размеры будущих пенсий. Подобную реформу я представляю в виде создания пенсионных фондов, причем государственных, поскольку убежден, что в силу слабости белорусского бизнеса частные фонды пока не смогут гарантировать сохранность средств. Во-вторых, повышение пенсионного порога должно сопровождаться ростом пенсий, выплачиваемых из средств госбюджета. Кроме того, следует создать более благоприятные условия для трудоустройства лиц пенсионного возраста.

— Возможно ли в обозримом будущем выйти на зарплату в заветные 1000 долларов или лучше пока ничего не обещать электорату?

— Я пока не стал бы определять цели, связанные с зарплатой. Да, можно перераспределить бюджет в пользу зарплат путем сокращения расходов на других направлениях, можно директивно обязать предприятия повысить зарплаты, но это путь в очередной кризис. Людям надо честно сказать, что в конечном счете все будет определять состояние экономики, которое, в свою очередь, зависит от успеха реформ.

Тем, кто претендует на пост президента, нужно быть предельно аккуратными с заявлениями и обещаниями, ведь уже через несколько месяцев правления народ спросит: где результаты? Главное для того, кто станет первым лицом государства, — удержать ситуацию.

Надо набраться мужества и начать проводить реформы, перенимать опыт других стран с переходной экономикой, иначе останемся в болоте. Следует бороться за качество управленческих кадров, прежде всего в министерствах и ведомствах. Туда должны приходить подготовленные и высокоинтеллектуальные люди.