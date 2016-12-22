Татьяна КОРОТКЕВИЧ: «Беларуськалий» продавать не нужно

Беседовал Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Татьяна КОРОТКЕВИЧ обещает ослабить крепкие объятия государства и дать бизнесу больше свободы.

На этой неделе кандидаты в президенты Беларуси начали свои агитационные кампании. Опубликованные ими программы в состоянии рассказать о планах решения лишь части из многочисленных проблем. Татьяна КОРОТКЕВИЧ согласилась ответить на дополнительные вопросы «БР».

— Как вы оцениваете состояние белорусской экономики и в чем, на ваш взгляд, истоки ее нынешних проблем?

— Сегодня уже никто не говорит о стабильности. Не надо быть экономистом, чтобы понять: экономика Беларуси — в кризисе. Власть винит в нем внешние силы и свой народ. Непонятно только, почему любое волнение мировой экономики отражается на нас такими осложнениями? В нашей стране экономика обслуживает политику, поэтому по целому ряду позиций реформы так и не начались. Методы управления устарели и не соответствуют реалиям. Государство вмешивается, пытается в ручном режиме решать проблемы, но сил нет, как и воли к переменам. Сегодня по причине излишнего вмешательства государства в экономике накопилось слишком много дисбалансов. Чтобы их выправить, нужны не кредиты и новые долги, а реформы.

— То, что стране удалось сохранить советское промышленное наследие, это хорошо или плохо? МАЗ — предприятие-­обуза, которое и бросить жалко, и тянуть тяжело, или стратегический актив?

— Давайте разберем этот вопрос на житейском примере. Вы получили в наследство автомобиль. Не то чтобы очень хороший, но ездит. В сложные времена вы могли его разобрать и продать на запчасти, но не сделали этого. Затем показывали этот автомобиль друзьям и соседям, гордились тем, что сохранили его, но ничего с ним не делали. Мир шел вперед, разрабатывал новый дизайн, новый двигатель, создавал более экономичные авто. Вы же все это время только ходили вокруг своей машины и радовались, что она у вас есть. На предложения обновить авто отвечали решительным отказом. Однако настал день, когда даже картошку с дачи ваше авто привезти уже не может, зато требует много денег, чтобы просто стоять во дворе. Именно так сегодня выглядит советское наследие. Было благом, когда в 90-х Лукашенко сохранил это наследие, но он сам же приговорил его к смерти. Перед предприятием стоял выбор: пойти по пути чешской «шкоды» или русского «москвича»? Лукашенко выбрал второй. Сейчас это скорее обуза. Чтобы понять, как решить проблему, нужны другой подход к управлению, антикризисный план и новая команда.

— Что вы предлагаете делать с низкорентабльными или даже убыточными предприятиями, которые сегодня выполняют скорее социальную, нежели экономическую, функцию — сдерживают безработицу: оказывать господдержку, ликвидировать, приватизировать?

— Есть предприятия, которые сегодня мертвы и живут лишь потому, что их искусственно поддерживают за счет налогоплательщика. Высасывают силы из нашей экономики. Мы будем приватизировать такие предприятия, а если это невозможно — закрывать. Люди, которые из-за этого потеряют работу, не будут выброшены на улицу. Во-первых, растущий частный сектор будет нуждаться в кадрах. Во-вторых, мы дадим новую востребованную профессию, льготный кредит тем, кто захочет начать свое дело, а тем, кто не сможет сразу найти работу, будем выплачивать 75 % их заработка в течение шести месяцев. Как подсчитали экономисты, это будет дешевле, чем содержать «живых мертвецов» и выпускать ненужную продукцию.

— Какие отрасли, на ваш взгляд, могут стать точками роста для белорусской экономики?

— Вся экономика должна быть точкой роста. Для этого надо не создавать искусственные условия роста для какой-то отрасли. Посмотрите, создали условия для высоких технологий, и они дали эффект. Значит, эти условия надо сделать общими — национальным режимом работы экономики. Зачем выбирать, что из них сработает? Задача государства — создавать благоприятную среду для деловой инициативы. Нам нужно сделать все, чтобы укрепить национальный бизнес.

— Мировой опыт свидетельствует, что структурные реформы для экономики с большим и неэффективным госсектором ведут к высвобождению рабочей силы. Куда и каким образом, на ваш взгляд, нужно перенаправить этих людей?

— Мы будем развивать частный сектор, которому будут нужны люди. В Беларуси еще очень много сфер, которые можно развивать. Это прежде всего сфера услуг, торговля, создание новых производств, развитие высоких технологий, ВПК, химической промышленности, логистических и банковских услуг. Для переподготовки кадров нужно изменить саму систему обучения. Сегодня это неповоротливая государственная система, которая по старинке выполняет функцию доски объявлений и учит тому, что уже не котируется. Как следствие, нам дорого обходится функция, которую может выполнять один сайт в Интернете. Мы изменим подход: свяжем переподготовку с рынком труда и потенциальными нанимателями, подключим кадровые агентства. Отдельно будем стимулировать людей на открытие собственного дела не только кредитами, но и с помощью обучения менеджменту, ведению бизнеса.

— Почему вы считаете необходимым отказ от принятой во всем мире контрактной системы? В чем ее кабальность?

— Был такой анекдот. В СССР почти построили коммунизм: деньги есть, а вот продуктов уже нет. Так и с контрактной системой в Беларуси. Когда говорят, что это принятая в мире практика, забывают добавить, что такой же практикой являются и независимые профсоюзы, защищающие интересы людей. У нас же кандалы надели, а вот систему защиты прав работников загнали под лавку. Очень часто контракт используется как инструмент шантажа для достижения лояльности сотрудника. Да и странно, что вся страна сидит на трехлетних контрактах, то есть под постоянной угрозой потери работы. Так как же называть подобную систему? Только кабалой.

— Нужно ли продавать «Беларуськалий»? Каков ваш сценарий приватизации в целом: что продавать в первую очередь? кому (иностранным или белорусским инвесторам) и как (за чеки или за деньги)? что оставить в собственности государства?

— «Беларуськалий» продавать не нужно. Это недра земли, и они принадлежат народу. Сегодня ситуация с приватизацией изменилась кардинально. Нет очереди инвесторов и злых капиталистов, которые хотят скупить все на корню. Наоборот, мы пытаемся ухватить инвестора за руку и стараемся привлечь его внимание. Принимая решение о приватизации, мы должны учитывать политический аспект, баланс интересов должен быть на нашей стороне всегда. В этом залог нашей независимости и суверенитета. В собственности государства необходимо оставить стратегические предприятия, деятельность которых связана с использованием недр земли и ВПК.

— На ваш взгляд, в участии Беларуси в Евразийском экономическом союзе больше плюсов или минусов? Можете перечислить главные?

— Сегодня бонусов от нашего членства в Евразийском союзе не видно. В первую очередь из-за того, что Россия не готова к полноценному безбарьерному режиму торговли. Она прячет свою слабость за изъятиями. Экспорт наших машин, тракторов, станков падает. К тому же это мешает развитию наших торговых отношений с ЕС и другими странами. Наше членство в этой организации — плата нашим благополучием за необходимость Лукашенко получать политическую поддержку России.

— Что вы подразумеваете под пенсионной реформой? Идет ли речь о переходе от солидарной системы пенсионного обеспечения к накопительной? Если да, то какие средства могут стать источником покрытия расходов в переходный период? Ведь если каждый работающий начнет копить деньги на персональном счете, то финансировать текущие пенсии будет не из чего…

— Мы говорим о постепенном переходе к накопительной системе. Чтобы она начала работать, нужно не только формально принять закон и изменить принцип распределения пенсионных отчислений. Мы должны развивать финансовый рынок, банковский сектор. На время перехода будет создан специальный фонд, который позволит получать пенсию тем гражданам, которые зарабатывали свои пенсии при старой пенсионной системе.

— Что вы вкладываете в понятие «реформа сельского хозяйства»? Считаете ли вы возможной приватизацию нынешних СПК? Кого видите в качестве потенциальных собственников? Должна ли сохраниться господдержка этой отрасли?

— Мы должны прийти к тому, что сельское хозяйство станет частным. В этой сфере государство должно не закапывать деньги в землю ради призрачных «уборочных побед», а создавать условия для развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственного бизнеса. Кроме того, государство должно вкладывать в региональную инфраструктуру, поддерживать строительство жилья для молодых специалистов и молодых семей. Без развитых регионов не будет развиваться и Беларусь. Одним Минском жив не будешь.

— Возможно ли в обозримом будущем выйти на среднюю зарплату в заветные 1000 долларов или разумнее пока ничего не обещать электорату?

— Если начать реформы незамедлительно, то в течение нескольких лет мы можем прийти к зарплате в 500 долларов в регионах Беларуси. Однако уровень зарплат не показатель, куда важнее уровень цен, а они сегодня предельно высокие — это наша плата за неэффективные решения власти. Почему наша продукция дороже иностранных аналогов? Потому что в нее заложены все эти бессмысленные государственные программы, поддержка мертвых предприятий, выпуск никому не нужной продукции, неэффективный госаппарат. В цену всего — от бутылки молока до квадратного метра жилья — заложен данный налог на неэффективность власти, который мы платим.

— Готовы ли обозначить целевые ориентиры для экономики на ближайшие годы при вашем управлении?

— Экономика должна освободиться от пут государства. Мы должны начать зарабатывать деньги. В этом помогут реформа промышленности, свобода деловой инициативы, прекращение роста цен, развитие финансового рынка и новых отраслей. Главный принцип должен быть таким: мы не мешаем тем, кто хочет работать, мы создаем для них все условия. Только ТаК!