От «Запорожца» – к General Motors

Записал Василий ЯДЧЕНКО

Алексей ВАГАНОВ: в условиях кризиса инвесторам необходимо давать зеленый свет. Фото Т. Тарналицкий

Перечислить, чем занимается Алексей Ваганов, смогут далеко не все. К тому же созданные им компании регулярно открывают новые направления. В беседе с «БР» известный бизнесмен вспомнил, как все начиналось, и раскрыл планы на будущее.

Работать я начал в 16 лет и прошел хорошую жизненную школу: серьезно занимался спортом, многое дала армия. Отслужив, поступил в вуз и на протяжении шести лет работал в стройотрядах. Тогда это был едва ли не единственный вариант хорошего легального заработка для студентов. Работа не была легкой: вкалывали по два с половиной месяца без выходных.

В то время у нас в стране было несколько перспективных отрядов. Один из них возглавлял Александр Шакутин. Еще один, имени Дзержинского, работал под моим началом. По сравнению с другими наши стройотряды зарабатывали больше всего денег в БССР. Тогда мы с Александром конкурировали, теперь дружим.

Автомобильный бизнес. Компания «Лада ОМС» на рынке уже 25 лет, а все началось с любви к автомобилям. Первая моя машина — «Запорожец 968М», после купил экспериментальный «Москвич Иж Комби». Одним из первых в Беларуси я приобрел «девятку», затем были Ford, Volvo и др.

В 1990 году мы занимались обслуживанием на частном СТО зарубежных автомобилей, в частности Ford. В августе — сентябре того же года, после закупки «фордов» в США, стали продавать их в СССР. У нас была одна из первых лицензий, которая позволяла продавать и обслуживать эти машины. Через год мы получили статус официальных представителей Ford в Беларуси и некоторых регионах России.

В те же годы нашим партнером стала английская компания ОМС, с которой у меня наладилось сотрудничество еще во время работы в НИИ радиоматериалов.

Представители ОМС выдали мне 500 долларов и сказали: вот деньги, господин Ваганов, поезжайте и начинайте бизнес, связанный с авто. Так и началось активное сотрудничество. Позже мне предложили должность в британском офисе компании, но я решил остаться в Беларуси и работать здесь.

Советско-британское предприятие «Лада ОМС» стало одним из первых совместных предприятий на территории Советского Союза. Еще одно совместное предприятие — ЗАО «Юнисон» в сотрудничестве с General Motors — тоже оцениваю очень позитивно. Завод работает в две полные смены, без выходных, практикуем и ночные смены. Все, что производится, уходит в Россию.

Стратегия работы — выпуск автомобилей определенного модельного ряда, которые не производятся в России или не пользуются большим спросом, но сохраняют определенную долю рынка. До этого никто такую нишу в СНГ не занимал. У нас есть заказы и от Peugeot, и от General Motors, идут переговоры с Fiat.

О строительстве. Сейчас мы строим два четырехзвездочных отеля в Минске — «Новотель» (вместе с медцентром) и «Меркюр». У нас уже подписан договор на строительство гостиниц «Ибис» в Бресте, Гродно и Борисове. Последний город мы выбрали не случайно. Новая футбольная арена привлекает зрителей, как и ФК БАТЭ, матчи которого всегда очень зрелищны. При этом в городе явно не хватает мест для проживания болельщиков и гостей. В планах возведение с 2017 года трехзвездочных гостиниц «Ибис» в Витебске, Могилеве и Гомеле.

На рынке жилой недвижимости наблюдается явный перебор. Последние пять лет строительство шло высокими темпами, и рынок насытился (возможно, за исключением Минска).

Еще один фактор — высокие ставки по депозитам в банках, которые «связывают» огромные денежные массы, не позволяя финансировать строительство. Сейчас многие белорусские частные компании рассматривают пути ухода с рынка жилой недвижимости.

Бизнес и экология. Сбор, утилизация, переработка мусора — очень перспективное направление для малого и среднего бизнеса. Мусор является возобновляемым ресурсом: пока есть люди, они будут его генерировать. На Западе этот бизнес считается одним из самых доходных.

Сегодня в рамках компании «Лада Гарант» мы реализуем в Минске проект по переработке мусора и производству свалочного газа. Есть планы работы в Гродненской, Витебской и Могилевской областях. Такая же работа ведется компанией «ТДФ Экотех», акционерами которой мы являемся.

Во всем мире переработка отходов — это мощный тренд: появляются новые варианты получения из мусора различных полезных веществ и материалов. Например, органические отходы жильцы квартир выбрасывают вместе со остальным мусором. В Европе же вся органика отправляется в унитаз, затем вместе с водой она попадает на специальные поля, где выход биогаза увеличивается на десятки процентов.

Хороший пример — Израиль, где научились максимально эффективно работать с отходами. Например, до захоронения мусор моют. В Европе поступление отходов расписано на 10—20 лет вперед, да и в России уже просто так не войдешь на этот рынок.

Инвестиции в производство электроэнергии на свалочном газе на полигоне твердых коммунальных отходов «Тростенец» составили 10 млн долларов. Сейчас мы вырабатываем там 5,6 МВт•ч электроэнергии. Производство отвечает всем современным требованиям.

Новые направления. Сейчас начинаем осваивать системную медицину. Планируем создать республиканскую сеть частных медицинских учреждений, где будет самое современное американское и европейское оборудование. Решили взять на вооружение израильские системы лечения и профилактики, они наиболее развиты и подходят для нашей страны. Персонал будет как белорусским, так и европейским.

Это по-настоящему амбициозный проект, им будут охвачены все областные центры: кроме реабилитационных центров в столице и Бресте, в каждом областном городе откроем диагностические клиники. Здание в Минске уже строится. Мы собираемся заниматься ранней диагностикой онкологических заболеваний и их лечением. Поставками медтехники занимается наш партнер, входящий в тройку мировых операторов медицинского оборудования. Наше направление займет нишу так называемых однодневных операций: пациентов будут выписывать уже на следующий день после оперативного вмешательства.

Сегодня есть все предпосылки для частного медицинского обслуживания: начинает развиваться добровольное медстрахование, а государству с каждым годом все сложнее обеспечивать бесплатное лечение. Рано или поздно мы придем к полному медицинскому страхованию.

Перспективным может стать и медицинский туризм, на который также ориентирован наш проект. Мы строим медцентры на одной площадке с гостиницами: по расчетам, такое сочетание увеличит загрузку гостиниц на 20—25 %.

Об инвестиционном климате. Прорабатывая вопрос инвестиций в региональные проекты, мы столкнулись с проблемой: чиновники стараются отгородиться от выполнения Декрета Президента № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь». Возникает ощущение, что они работают по принципу «чтобы не было лишних проб­лем, лучше ничего не делать».

Например, в каждом регионе России существует институт омбудсменов по защите прав инвесторов. У нас же на ровном месте требуют бесчисленных согласований и затягивают сроки, словно куда больше хотят выписывать штрафы, чем содействовать притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Правительство, руководители дипломатических миссий уговаривают инвесторов приехать в Беларусь, а те, походив кругами по кабинетам два-три месяца, уезжают. Значит, Декрет № 10 не работает в полной мере, и эту ситуацию нужно исправлять.

Вникать во все детали и видеть перспективы. В бизнесе руководствуюсь армейским принципом: если хочешь, чтобы за тобой пошли люди, то должен досконально знать все, чем будешь заниматься.

Я всегда сам инициировал новые направления в бизнесе и вникал во все детали. Сейчас это особенно актуально. Если в 90-е годы можно было открывать любое дело и при определенных усилиях добиваться успеха, то теперь без серьезной проработки ничего не получится.

Рынок уже поделен, условия игры известны, и они не самые лучшие. Для начинающего бизнеса сейчас мало иметь начальный капитал, нужно знать, куда двигаться, какие ниши занимать.

В этом смысле интересен опыт стран, которые стоят на другом уровне ведения бизнеса. Свое дело там открывают не свежеиспеченные выпускники вузов, а те, кто поработал управленцем в компании, изучил все подводные камни. У нас же не хотят учиться на чужих ошибках, предпочитают сами набивать шишки.

В Беларуси есть относительно свободные ниши для малого и среднего бизнеса. Например, легкая промышленность, находящаяся в плачевном состоянии, при правильном подходе может стать источником заработка. Тот же традиционный для нас лен. Оршанский льнокомбинат модернизирован, а массовое производство изделий из них убыточное. Знаю примеры, когда семьи создают бизнес: покупают машинки и из отечественного льна шьют скатерти или одежду. Тем самым они обеспечивают себя и платят налоги.

Таких ниш достаточно, например мебельный бизнес. Нужно ориентироваться на свое сырье, которое производят крупные предприятия. С минимальными вложениями на старте можно начинать работать.

Любой бизнес — это регулярное попадание в стрессовые ситуации. Для меня стресс стал допингом, который позволяет мобилизоваться. Сложностей всегда хватает, сейчас есть проблемы с выходом на финансовые рынки, ощущается кадровый голод. Специалистов мы теперь ищем не только в Беларуси, но и за рубежом.

О семье и успехе. Работаю шесть дней в неделю, но хотя бы воскресенье стараюсь проводить с семьей. С младшей дочерью делал вместе уроки (не так часто, как хотелось бы), помогал разобраться в физике. Своих детей всегда приобщаю к труду, стараюсь вовлекать в работу.

Секрет успеха — ставить перед собой цели и добиваться их. Считаю, если человек успешен, то только в своей стране. Единицы добиваются чего-то за границей. Моя родина — Беларусь. Здесь я работаю и уверен, что помогаю своей стране. В другом государстве я бы не реализовался.

Справка «БР»:

Алексей Васильевич Ваганов, известный и влиятельный бизнесмен, владелец компаний СЗАО «Лада Гарант», СООО «Лада ОМС — Инжениринг», СП ЗАО «Юнисон», СООО «ТДФ Экотех», ЗАО «8 Канал».

Родился в Минске, в этом году отметил 55­-летний юбилей.

Окончил физфак БГУ и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Был депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь второго созыва, возглавлял комиссию по денежно­кредитной политике и банковской деятельности.

Женат, вместе с женой Таисией воспитывает двух дочерей: Анна оканчивает Институт журналистики БГУ, Екатерина, экономист по образованию, уже работает.