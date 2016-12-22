Миссия: удержать и мотивировать

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Какие тенденции доминируют на отечественном рынке труда в период развивающегося кризиса — этот вопрос обсудили белорусские эксперты.

«Сегодня нужно учитывать динамику развития бизнеса и повсеместно возникающие риски. Например, глобализация расширяет границы, возможности и одновременно приносит дополнительные сложности» — этим тезисом руководителя компании «Центр делового роста» Ольги ПАВЛОВОЙ открылось заседание круглого стола, на котором обсуждалось состояние управления персоналом в стране.

Разные правила игры. «В Беларуси нет единого рынка труда — это главное, что сегодня нужно понять», — заявил управляющий партнер компании «Ключевые решения» и практикующий консультант Александр Кулижский. Эксперт считает, что современный рынок делится на два сектора, в которых зачастую действуют разные условия труда для работников.

«Попал в госсектор — там свои правила, работаешь в частной компании — условия уже иные, — сетует Александр КУЛИЖСКИЙ. — Если же работнику повезло трудоустроиться в сферу банковских услуг или IT-технологий, то он будет зарабатывать гораздо больше, чем на схожей должности в области сельского хозяйства или легкой промышленности. Необходимо интегрировать эти два сектора, сделать их более восприимчивыми для изменений. Частникам не мешало бы поучиться социальным гарантиям и защищенности, а государственным компаниям — контрактной ответственности за результат».

Консультант также отметил, что государственные компании оказываются более профессиональными и квалифицированными, нежели частные. «Уровень обученности сотрудников здесь гораздо выше во многом потому, что госконторы имеют многолетний опыт непрерывной рабочей деятельности, сформировали необходимый функционал. Частные компании могут похвастаться только 20—25 годами существования, за которые не успевают сложиться определенные трудовые стандарты и глубина профессионализма», — подчеркнул Александр Кулижский.

Интеллектуализация и доверие сотрудников. Тему интеллектуализации бизнеса затронула начальник кадрового управления ОАО «БПС-Сбербанк» Светлана ТАРУЛЕНЕ: «Сфера высоких технологий создает сегодня новые профессии и виды деятельности, видоизменяет сознание бизнесменов. Все это оказывает влияние на экономику, ее отрасли и конкретные профессии, методы и инструменты. Постепенно приходит понимание того, что конкурентные преимущества зависят от интеллекта персонала компании, который как раз и создает это конкурентное преимущество на рынке. Ярким примером служит опыт Google как самого успешного западного работодателя последних лет. Руководство создало в стенах своей компании домашний комфорт, в котором сотрудник может работать 24 часа в сутки. Это полностью меняет взгляд на производительность труда».

Чтобы оставаться конкурентоспособными в современном мире, где нет информационных барьеров, специалисты должны владеть интегрированными знаниями. «Нужно отказываться от собственного нажитого опыта и приобретать новый. Это начинают понимать работодатели, и данная интеллектуализация бизнеса трансформирует профессию HR-специалиста от классического кадрового администрирования в сторону управленца человеческими ресурсами, трудовой мотивацией и вовлеченностью в процесс», — заключила Светлана Тарулене.

О доверии в эпоху прогрессирующего финансового кризиса вспомнил директор департамента управления персоналом ЗАО «Альфа-Банк» Сергей ПРИХОДЬКО: «Из-за складывающейся на рынке ситуации неопределенности наемные работники все меньше доверяют руководству собственных компаний. Сегодня владельцы бизнеса должны понять: нужно оставаться честными со своим персоналом. Это формирует платформу доверия, которая поможет, когда наступят по-настоящему сложные времена. Пренебрегать этим не следует, поскольку самое опасное для любой организации — негативные отзывы о ней ее сотрудников, которые всерьез влияют на репутацию работодателя».

Важность самомотивации. О том, насколько важно уметь добиться заинтересованности работника в результативности его труда, говорила директор по персоналу логистического холдинга ИООО «Асстра Транспорт» Елена МАРЧЕНКО: «Пару лет назад нанимателю необходимо было мотивировать сотрудника, чтобы достичь результата. Сегодня такое потребительское отношение исчезает, уже можно говорить о наступлении эпохи самомотивации. Сотруднику нужно самому отыскать в себе силы для организации труда: разработать проект или выполнить трудоемкое задание».

Если ранее мотивационная система большинства компаний рассчитывалась на несколько лет вперед, то теперь коммерческие предприятия могут каждый месяц пересматривать мотивационный план.

«Сегодня уже само наличие рабочего места является фактором, мотивирующим сотрудника. Особенно, если это подкреплено стабильностью заработной платы и ее выплатой в полном объеме, — считает Елена Марченко. — Не стоит забывать о бонусах: детских оздоровительных программах, доплатах сотрудникам со стажем, медицинском страховании. Приветствуется вклад в удорожание стоимости персонала на рынке труда: должностное повышение, обучение менеджеров лидерским навыкам. Эти точечные вложения мотивируют и удерживают работника в организации».