Немцы отвечают на вызов

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Приют для беженцев в Берлине.

Феномен немецкого общества — общественные инициативы, которые могут действовать не менее эффективно, чем государство.

Знаменитый немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер решил создать фонд помощи беженцам и обратился с этой инициативой к другим известным людям Германии, в частности к тренеру национальной сборной по футболу Йоахиму Леву. Тот сразу же откликнулся, как и многие другие известные немцы. Среди основателей фонда и лидер социал-демократической партии вице-канцлер Зигмар Габриэль.

Но не только известные люди, тысячи простых немцев поддерживают беженцев как могут. Если ввести в поисковые системы словосочетание «помощь беженцам» на немецком языке, можно найти десятки, если не сотни ссылок на сайты фондов практически во всех городах Германии. Часто в фондах работают бывшие беженцы.

В первую очередь беженцы нуждаются в одежде. В любом количестве принимаются детские вещи, игрушки, велосипеды, постельное белье, бытовая техника, посуда. Велосипеды с прицепами необходимы беженцам для поездок в магазины, поскольку в сельской местности, где зачастую размещают мигрантов, магазины расположены отнюдь не на каждом шагу. Нужны компьютеры, телефоны, мебель, инструменты.

Требуются и словари. Как выяснилось, беженцы охотно изучают немецкий язык и просто рвутся работать. Разумеется, нужны книги и тетради для обучения детей мигрантов.

Помощь беженцам может быть разнообразной. Продвинутая молодежь устанавливает в общежитиях для беженцев Wi-Fi. Пожилой инженер организовал библиотеку, которая уже стала сетевой, так как его инициативу поддержали многие люди. Семьи, живущие вблизи общежитий, приглашают беженцев на обед, чтобы те хоть немного побыли в домашней обстановке.

«Мы примем детей-беженцев, как своих приемных детей», — утверждают многие немцы и направляются в Федеральную ассоциацию малолетних беженцев, прибывших без сопровождения. Очень часто дети, приехавшие в Германию, не знают, что произошло с их семьями либо что их семьи погибли. В Пассау живет семья, усыновившая трех афганских подростков. Хотя сегодня процедура усыновления детей-беженцев еще не отлажена, желающих принять таких детей немало.

Немецкое Агентство технической помощи, которое оказывает помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, также помогает и беженцам. Около 80 тыс. членов общества ставят палатки, сопровождают беженцев в их походах по инстанциям, нянчатся с детьми.

На своей странице в Интернете телеканал ARD опубликовал карту Германии, на которой отмечены сотни адресов, где оказывают поддержку беженцам. Клик на любом из пунктов — на экране появляется репортаж о конкретных людях, которые помогают беженцам в меру своих сил и возможностей. Вот учитель-пенсионер обучает немецкому трех сирийских девочек, а вот депутат бундестага Мартин Патцельт принимает в своем доме двух беженцев, помогает им изучать немецкий язык и искать работу…

Еще месяц назад немцы выглядели растерянными перед наплывом беженцев из далеких и малоизвестных им стран. Однако сегодня, несмотря на то что государственная машина разворачивается медленно, общественные инициативы подставили плечо государству и взяли на себя значительную часть черновой работы и ответственности за людей. Немецкое общество приняло вызов и, нет сомнения, справится с ним.