Принять нельзя выслать

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Численность нелегальных мигрантов становится пугающей.

Немецкие власти пока не решили, что делать с обрушившимся на страну потоком беженцев: оставлять в Германии, депортировать в страны, из которых они прибыли, или регистрировать, а затем справедливо распределять их среди других стран Шенгенской зоны.

Не 800 тыс., а 1 млн беженцев, по прогнозам немецких властей, могут въехать в страну в этом году. Беженцы стремятся попасть в Германию, где выше вероятность получения заветного статуса и пособия, а затем и трудоустройства на работу, пусть и непрестижную.

Вместе с появлением все новых и новых лагерей беженцев в Германии проходят марши протестов местного населения против приезжих: коренные немцы опасаются за свою безопасность и рабочие места. Местные бюджеты не в состоянии покрывать издержки на проживание беженцев, полиция не справляется с охраной общежитий для них.

«Если мы не сможем договориться о справедливом распределении беженцев, шенгенский вопрос вернется в повестку дня», — заявила на пресс-конференции 31 августа канцлер Ангела Меркель и добавила, что решение проблемы беженцев не может быть найдено в течение ближайших недель или месяцев.

Канцлер резко осудила расистские выступления и демонстрации, направленные против беженцев: «Германия является сильной страной. Мотив, с которым мы должны к этому подходить, должен быть таким: мы сделали многое, но должны сделать еще больше», — заявила Ангела Меркель. Кроме того, она подчеркнула, что нести ответственность за расистские выступления придется по всей строгости закона.

Срочный саммит ЕС по проблеме беженцев пройдет 14 сентября, а 10 дней спустя свои предложения внесут представители немецких парламентских партий. Ситуация для Германии критическая: каждый день через неохраняемые границы государств Шенгенской зоны в страну въезжают тысячи беженцев, вместо того чтобы в соответствии с Дублинским соглашением регистрироваться и получать защиту в этих государствах. Полиция и правительства стран, через которые осуществляется транзит беженцев, просто закрывают на них глаза. Ангела Меркель считает, что проблему распределения беженцев между странами Шенгенской зоны надо решать «по-товарищески».

Только в августе в Венгрию прибыли 50 тыс. мигрантов с территории Сербии. Большинство из них не собирается задерживаться в Венгрии и планирует нелегально отправиться дальше, в Австрию, а затем и в Германию. Тысячи беженцев днюют и ночуют на венгерских вокзалах, надеясь забраться в любой проходящий поезд, следующий в Германию. В понедельник сотни людей прибыли на таком поезде в Мюнхен из Австрии, еще около 1600 беженцев ждут поезда до столицы Баварии на вокзале в австрийском Зальцбурге, сообщила в начале недели Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Беженцы уже остановили на австрийско-венгерской границе два высокоскоростных поезда до Вены и штурмом взяли их, обеспечив себе транзит до венского вокзала.

Вопреки Дублинскому соглашению правительство Венгрии ничего не делает для регистрации этих беженцев. Тем не менее, как заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн, прибывшие не будут депортированы обратно в Венгрию, всех их зарегистрируют в Германии.

Приехавшие в Мюнхен в последний день августа беженцы оказались гражданами Сирии, Афганистана и Эритреи. Прохожие, увидевшие их на вокзале, стихийно отдавали им продукты и воду, сообщают немецкие СМИ. Почему венгерские власти разрешили свободный транзит по Шенгенской зоне людям без документов, баварский министр понять не может.

Справедливости ради отметим, что на вокзале Будапешт-Восточный венгерские полицейские пытались отгонять беженцев от поездов, направлявшихся в Германию. Беженцы не сопротивлялись, но скандировали «Германия!» и «Меркель!», многие плакали.

Между тем немецкие власти в определенной степени сами спровоцировали наплыв беженцев, когда начали принимать у себя граждан, которые уже успели зарегистрироваться в Венгрии в качестве заявителей о предоставлении убежища. В результате к потоку нелегальных мигрантов присоединились люди, защиту которых должна была обеспечивать Венгрия.

Венгерское правительство требует от Германии создания правовой базы, регламентирующей поездки людей, которые обратились за статусом беженца, по территории ЕС. Ведь в соответствии с шенгенскими соглашениями беженцы должны покинуть Венгрию с действительными проездными документами и визой страны назначения. Представитель венгерского МИДа заявил, что поведение немецких властей «породило огромные надежды» среди беженцев в Венгрии.

Прибывшим в Германию нелегальным мигрантам повезло: о них позаботятся. Впрочем, далеко не для всех путешествие в эту страну заканчивается хеппи-эндом. Немецкая полиция сообщает о налаженных каналах контрабандистов, которые за деньги берутся доставить беженцев до Германии. На территории Австрии 71 беженец задохнулся в рефрижераторе, принадлежавшем венгерской фирме. Шоферы-контрабандисты оставили грузовик на обочине и сбежали, бросив людей задыхаться в машине. Несколько подозреваемых по этому делу, в том числе четверо болгар — водителей грузовиков, арестованы в Германии и Австрии.

То, что нелегальная перевозка людей является высокодоходным бизнесом, ни для кого не секрет: немецкая полиция, которая давно начала досматривать подозрительные фургоны, обнаружила уже 1800 грузовиков, заполненных мигрантами.

Австрия возобновляет контроль на границе с Венгрией. Теперь, чтобы пресечь попытки контрабандистов нажиться на доставке беженцев, каждый грузовик или фургон, пересекающий границу, будет останавливать полиция. Инфраструктуры для этого, конечно же, нет: обе страны входят в Шенгенскую зону. В результате пробка из грузовиков на шоссе Будапешт — Вена растянулась на десятки километров.

Венгрия заканчивает строительство забора из колючей проволоки на границе с Сербией. Впрочем, эффективность забора невелика: ежедневно из Сербии в Венгрию перебирается до 3000 нелегальных мигрантов. До октября планируется увеличить высоту забора с 1 до 4 м, однако уже есть доказательства того, что под колючей проволокой можно легко вырыть лаз.

Без сотрудничества со странами, которые находятся на пути беженцев, в первую очередь с Турцией, проблему неконтролируемого наплыва беженцев не решить. На местах, то есть в немецких землях, вызревает стихийное решение: возможно, пришла пора депортировать тех мигрантов, которые годами живут в Германии, не имея статуса беженца, и всеми правдами и неправдами оттягивают свое возвращение на родину.