Как продавцы теряют деньги

Анна РАСПОЛИНА, отдел маркетинга и аналитики группы компаний «Мольнар»

Нерациональная ценовая политика собственников жилья все чаще приводит их к финансовым потерям при продаже квартир и домов.

Для большинства людей продажа квартиры — самая крупная сделка в жизни, на которой можно как хорошо выиграть, так и, к сожалению, серьезно проиграть. В сегодняшних условиях второй вариант оказывается наиболее вероятным.

В последнее время ситуация на рынке недвижимости нестабильна во всех отношениях.

Прежде всего напомним, что цены практически на все объекты недвижимости уже на протяжении более чем полугода падают, причем достаточно быстрыми темпами (график 1).

Нет постоянства и в приоритетах: одни объекты теряют свою популярность, а другие завоевывают. Если еще зимой спрос на новостройки возрастал, но все равно был ниже спроса на хрущевки, то уже с марта 2015 года в сделках, связанных с квартирами Минска, стали превалировать новостройки (2012—2015 годы ввода). Аналогичная ситуация и с количеством комнат: если раньше, продав трехкомнатную квартиру, можно было приобрести две однокомнатные, то сегодня, когда большие апартаменты реализовать трудно (спрос на них очень низкий, а предложение значительное), обойтись без доплаты практически не удается.

Наконец, меняется целевая аудитория: все чаще покупателями недвижимости становятся представители молодого поколения со своими вкусами, предпочтениями, особенностями поведения и приоритетами, которыми они руководствуются при выборе того или иного объекта.

Для того чтобы продать квартиру как можно быстрее и проще и при этом извлечь максимальную выгоду, участники рынка должны учитывать эти тенденции и факторы, в противном случае им не избежать потерь. Такой печальный опыт имеет уже не один продавец. Граждане не учитывают сегодняшнее и прогнозируемое завтрашнее состояние рынка, по этой причине выставляют неадекватные цены и лишаются возможности осуществить сделку быстро и выгодно.

Если вы твердо решили продать жилье, вам необходимо сделать это как можно быстрее, ведь, реализовав объект по завтрашней цене (снизив ее), вы выиграете больше. Проиллюстрируем это на конкретных примерах.

В таблице 2 представлена история продажи двух реальных однокомнатных квартир одинаковой площади, расположенных на четвертом и шестом этажах столичного дома по ул. Лобанка, 30. Этажи не крайние, следовательно, исключается влияние фактора этажности на спрос и стоимость жилья.

Как видим, выставляя объект по «вчерашней цене», продавец квартиры Б не только не извлек максимальную выгоду, но и потерял 9596 долларов по сравнению со своим соседом (квартира А). В итоге всего за два с половиной дополнительных месяца, пока жилье ждало своего покупателя, оно обесценилось почти на 15 %!

Пример показывает, что своевременное снижение цены до реального рыночного уровня позволяет не только быстрее реализовать объект, но и выиграть в финансовом плане.

Вторая распространенная ошибка — переоценка старого фонда. Сейчас довольно быстрыми темпами растет спрос на новостройки (2012—2015 годы ввода) и снижается, пусть и не такими темпами, привлекательность старого фонда (диаграмма 3).

Как отмечено выше, происходят изменения в составе целевой аудитории. Новая волна покупателей обращает внимание на то, чтобы планировка и прочие характеристики жилья были адекватны времени, и потому предпочитает новостройки, тем более что многие застройщики предлагают хорошие условия рассрочки. Очевидно, что цены на старый жилфонд расти не должны, а значит, разумнее продавать такие квартиры уже сейчас и не надеяться на появление в долгосрочной перспективе лучших вариантов.

При покупке/продаже квартиры необходимо обращать внимание и на ее ликвидность, поскольку это одно из основных свойств объектов недвижимости, которое напрямую связано с понятием доходности.

Для примера проанализируем с этой очки зрения однокомнатное жилье. История элитной квартиры в доме, расположенном по ул. Сторожевской, 6, такова: она была выставлена на продажу 26.06.2014, а реализована 22.05.2015, то есть спустя 11 месяцев. Кроме того, пришлось снизить цену с 417 000 до 404 806 долларов. Следовательно, данный объект однозначно нельзя отнести к числу ликвидных.

Этого не скажешь о квартире в доме 59Б по ул. Геологической, которая была продана по самой низкой цене в мае (таблица 4). Квартира находилась в предложении менее полутора месяцев, в силу чего ее можно считать ликвидным объектом. Правда, она была продана по заниженной цене, однако здесь следует отметить факторы, снижающие ее привлекательность. Во-первых, это старый дом (введен в эксплуатацию в 1976 году), а сейчас наибольшим спросом пользуются новостройки. Во-вторых, не могла не сказаться общая ситуация на рынке: буквально за месяц цена 1 кв. м жилья в Минске упала в среднем на 5 %, и эта тенденция сохраняется.

В целом же цены на жилье сегодня колеблются в весьма широком диапазоне (таблица 5), и это требует быть готовым к любым сюрпризам.

Подводя итоги, подчеркнем: остаться в выигрыше все же возможно, главное — внимательно анализировать рыночную динамику, объективно оценивать ситуацию, следить за ценовой динамикой на рынке недвижимости, учитывать факторы и ошибки, отмеченные выше.