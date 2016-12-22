Абитуриенты на финише

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Стоимость обучения в вузах в этом году останется прежней, а прием документов в ПТУ продлен до 15 сентября.

В минувшую пятницу стали известны результаты нынешней вступительной кампании в вузы, ссузы и ПТУ. Централизованное тестирование в этом году прошли 99,2 тыс. человек против 102,5 тыс. в 2014-м.

Как отметил министр образования Михаил Журавков, результаты ЦТ 2015 года показали высокий уровень подготовки абитуриентов из числа выпускников текущего года. В 277 случаях (по девяти предметам) участники тестирования получили 100 баллов.

Баллы ниже необходимого по русскому и белорусскому языкам и первичному профильному предмету получили 35 205 абитуриентов. В 237 случаях тестируемые набрали... 0 баллов.

В этом году в вузы по всей стране принято 56,5 тыс. человек, причем на бюджетную форму — 27 тыс. человек, а на платную — 29,5 тыс. Наиболее востребованными специальностями оказались «международное право» (БГУ, проходной балл — 383), «журналистика» (БГУ, 382), «международные отношения» (БГУ, 378).

В ссузы принято 37,7 тыс. человек, в том числе на бюджетную форму — 23,2 тыс. Наиболее востребованные специальности — «правоведение», «банковское дело», «зуболечебное дело», «дизайн», «финансы». Вакантными остались несколько мест на специальности «конст­руирование и технология швейных изделий», «первичная обработка лубяных культур», «технология пряжи, ткани и тканых изделий».

В ПТУ планируется принять 34,8 тыс. человек, из них за счет бюджета — 34,4 тыс. Показатель является прогнозным, поскольку, как сказал Михаил Журавков, «набор в данные учебные заведения продлен до 15 сентября, в основном на специальности сельскохозяйственного профиля, а также связанные с лесной и легкой промышленностью». Наиболее востребованы молодежью такие профессии, как помощник машиниста, слесарь по ремонту подвижного состава, повар, парикмахер, маляр, штукатур, оператор ЭВМ, автослесарь и водитель автомобиля (международные перевозки).

По стоимости обучения ситуацию прокомментировала заместитель премьер-министра Наталья Кочанова: «Что касается повышения, то в этом году его однозначно не будет, и для старших курсов однозначно. Будут действовать договоры, заключенные ранее».