Диплом в качестве сувенира

Андрей ЛАВРУХИН

Чтобы исправить ситуацию на рынке труда, необходимо реформировать систему обеспечения первого рабочего места выпускникам вузов, ссузов, ПТУ.

Рассогласованность рынков образования и труда сохранится до тех пор, пока не будет выстроено полноценное социальное партнерство в системе образования.

Официальные данные на конец 2014 года и анализ баланса вакансий и резюме показывают: в дефиците остаются строители и медики. Спецификой белорусской ситуации является также то, что сегодня рынок ориентирован на рабочие профессии, которые составляют 57,5 % от общего количества заявленных нанимателями вакансий.

В условиях принудительного распределения на два года заполнить пустующие рабочие места молодыми выпускниками, в принципе, не составляет большого труда. Но сегодня наблюдается высокая текучесть кадров, и без структурных реформ ее не остановить. Отработав два принудительных года за нищенскую зарплату, молодые специалисты либо меняют сферу занятости, либо уезжают на заработки в другие страны.

Так, независимые эксперты из Беларуси, принявшие участие в опросе по методу Дельфи на тему миграционных тенденций между ЕС и странами Восточной Европы, оценили текущее число белорусских мигрантов в Россию в 542 тыс. человек, в страны ЕС — в 150 тыс. человек. Даже если сделать поправку на значительный показатель стандартного отклонения, все равно получится, что страна лишилась сотен тысяч специалистов с профессиональным и высшим образованием.

В нынешнюю вступительную кампанию набор состоялся на традиционные экономические и гуманитарные специальности, а это означает, что через пять лет рынок труда получит таких же выпускников, что и сегодня. Судя по всему, ситуация будет лишь усугубляться. Попытки встроиться в глобальные тренды через участие в чемпионате по профессиональному мастерству World Skills International похвальны, но малопродуктивны для внутреннего рынка труда страны. Скорее это участие даст шанс молодым людям из Беларуси заявить о себе на глобальном рынке труда.

Таким образом, главный вопрос сейчас: как сформировать в стране точки роста актуальных профессий?

От болезни несогласованности рынка образования и рынка труда нет одного лекарства, и пока не будет выстроено полноценное социальное партнерство в системе образования, все меры будут малоэффективны. Работодатели должны участвовать в образовательном процессе не на завершающей стадии, а с первых лет обучения, с формирования содержания образовательных программ. Не менее важный инструмент — введение рейтинговой системы образовательных учреждений работодателями и построение каналов обратной связи с рынком труда, когда работодатель формирует запрос на специалиста.

Пока же всего этого нет, государство и его граждане будут наступать на одни и те же грабли: после пяти лет учебы на юриста или бухгалтера обнаруживать, что рынок перенасыщен этими специалистами.