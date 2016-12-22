Диплом в качестве сувенира

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Социальная сфера

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32 (1165) 31 августа - 4 сентября 2015 г.

Андрей ЛАВРУХИН

Чтобы исправить ситуацию на рынке труда, необходимо реформировать систему обеспечения первого рабочего места выпускникам вузов, ссузов, ПТУ.

Чтобы исправить ситуацию на рынке труда, необходимо реформировать систему обеспечения первого рабочего места выпускникам вузов, ссузов, ПТУ.

Рассогласованность рынков образования и труда сохранится до тех пор, пока не будет выстроено полноценное социальное партнерство в системе образования.

Официальные данные на конец 2014 года и анализ баланса вакансий и резюме показывают: в дефиците остаются строители и медики. Спецификой белорусской ситуации является также то, что сегодня рынок ориентирован на рабочие профессии, которые составляют 57,5 % от общего количества заявленных нанимателями вакансий.

В условиях принудительного распределения на два года заполнить пустующие рабочие места молодыми выпускниками, в принципе, не составляет большого труда. Но сегодня наблюдается высокая текучесть кадров, и без структурных реформ ее не остановить. Отработав два принудительных года за нищенскую зарплату, молодые специалисты либо меняют сферу занятости, либо уезжают на заработки в другие страны.

Так, независимые эксперты из Беларуси, принявшие участие в опросе по методу Дельфи на тему миграционных тенденций между ЕС и странами Восточной Европы, оценили текущее число белорусских мигрантов в Россию в 542 тыс. человек, в страны ЕС — в 150 тыс. человек. Даже если сделать поправку на значительный показатель стандартного отклонения, все равно получится, что страна лишилась сотен тысяч специалистов с профессиональным и высшим образованием.

В нынешнюю вступительную кампанию набор состоялся на традиционные экономические и гуманитарные специальности, а это означает, что через пять лет рынок труда получит таких же выпускников, что и сегодня. Судя по всему, ситуация будет лишь усугубляться. Попытки встроиться в глобальные тренды через участие в чемпионате по профессиональному мастерству World Skills International похвальны, но малопродуктивны для внутреннего рынка труда страны. Скорее это участие даст шанс молодым людям из Беларуси заявить о себе на глобальном рынке труда.

Таким образом, главный вопрос сейчас: как сформировать в стране точки роста актуальных профессий?

От болезни несогласованности рынка образования и рынка труда нет одного лекарства, и пока не будет выстроено полноценное социальное партнерство в системе образования, все меры будут малоэффективны. Работодатели должны участвовать в образовательном процессе не на завершающей стадии, а с первых лет обучения, с формирования содержания образовательных программ. Не менее важный инструмент — введение рейтинговой системы образовательных учреждений работодателями и построение каналов обратной связи с рынком труда, когда работодатель формирует запрос на специалиста.

Пока же всего этого нет, государство и его граждане будут наступать на одни и те же грабли: после пяти лет учебы на юриста или бухгалтера обнаруживать, что рынок перенасыщен этими специалистами.

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