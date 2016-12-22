В Европу за новыми знаниями

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Дипломы немецких вузов признаются в большинстве стран мира.

В большинстве вузов стран ЕС предусмотрена бесплатная форма обучения для иностранных студентов — правда, преимущественно на языке страны пребывания.

Учеба в зарубежном вузе — мечта едва ли не каждого второго абитуриента. Правда, отправиться получать знания на чужбине решаются не многие из них. Одних останавливает плохое владение иностранным языком, других — страх перед перспективой несколько лет прожить в чужой стране, третьих — стоимость обучения.

Эти факторы создают впечатление, будто образование за рубежом — удел избранных. Однако практика показывает, что вполне реально поступить в любой европейский вуз практически бесплатно. Корреспондент «БР» поинтересовался, как это можно сделать.

Про Францию и Германию. «Более 80 % университетов мира предоставляют бесплатное образование, а в Европе работают больше тысячи разных фондов, которые оказывают помощь студентам, оплачивают их обучение», — рассказал в беседе с корреспондентом «БР» директор фонда РЕМ Александр Величко.

Из стран ЕС университеты с бесплатным образованием можно выбрать в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Норвегии, Польше, Финляндии, Чехии.

Самое лояльное отношение к иностранным студентам — во Франции. Правительство этой страны полностью уравняло их в правах с местными школярами. «Там не имеет большого значения, откуда вы приехали. Большинство университетов Франции имеют статус государственных и предлагают возможность бесплатного образования как для французских, так и для иностранных студентов, — рассказывает собеседник. — Во-первых, там можно бесплатно учиться, во-вторых, в случае аренды жилья студентам положены ежемесячные компенсации от 100 до 150 евро».

Во Франции абитуриент может выбрать один из двух типов вузов: университет или высшую школу. Они отличаются системой поступления, возможностями дальнейшего трудоустройства и специализации. Высшие школы отличает практическая основа обучения и хорошие перспективы трудоустройства после их окончания. Из наиболее известных и престижных среди них можно назвать Ecole Nonnale superieure, Ecole Polytechnique, Ecole Nationale d’admistration.

Вступительные экзамены во французских учебных заведениях не проводятся. В стране лишь в трех крупнейших университетах преподавание ведется на английском языке бесплатно, но не на всех факультетах. Один из таких вузов — университет Бордо — заключил с Беларусью соглашение о сотрудничестве, и теперь определенные предметы там преподают на белорусском языке лекторы и профессора из БГУ, работающие по обмену.

В Германии существуют два основных типа вузов — университет и высшая школа прикладных наук. Их дипломы признаются в большинстве стран в равной мере, поскольку немецкая система образования, как и другие европейские, включена в Болонский процесс.

«Там всего несколько более-менее серьезных учебных заведений, которые берут со студентов плату. Все остальные предоставляют возможность получить образование бесплатно», — отмечает Александр Величко.

Обучение в немецких университетах направленно на получение академических, теоретических знаний в определенной области, тогда как в высших школах прикладных наук оно имеет практический характер. К примеру, во время учебы в Высшей школе прикладных наук часто требуется пройти обязательную практику по специальности. Лекции проводятся в небольших группах, что позволяет общаться с преподавателем и задавать ему вопросы. Если после завершения учебы абитуриент захочет заняться научной деятельностью, есть смысл выбрать университет, если в приоритете карьера — лучше подавать документы в Высшую школу прикладных наук.

И про Чехию. «Что касается чешских вузов, то там от иностранных студентов требуют сдавать такие экзамены, которых не требуют от своих, — продолжает Александр Величко. — Например, условие поступления в Ветеринарную академию Брно — реферат по химии».

Большинство вузов могут предложить своим студентам высокий стандарт образования: привлечение к учебному процессу зарубежных профессоров и других преподавателей, англоязычные курсы и семинары, обучение иностранным языкам вне зависимости от специальности, отличная материально-техническая база. Практически каждый студент за время учебы хотя бы раз выезжает на стажировку в Западную Европу или Америку. Дипломы Карлова университета, Высшей школы экономики в Праге, Института предпринимательства в Остраве, Масарикова университета в Брно и других высоко котируются на международном рынке труда. Выпускники чешских вузов имеют право подавать заявления о предоставлении им постоянного места жительства в Чехии.

Собеседник подчеркнул, что в Европе бесплатное обучение ведется на национальном языке. Преподавание на английском есть, но оно, как правило, платное. Хотя есть и исключения.

Кроме того, стоит знать, что студентам-иностранцам необходимо ежегодно платить административный сбор. В каждый стране его сумма разная, в среднем он составляет около 300 евро в год. «Согласитесь, для качественного образования это совсем смешные деньги», — заметил А. Величко.