Преодолеть спад

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Падение ВВП продолжается, в некоторых отраслях оно приняло хронический характер.

По итогам семи месяцев ВВП Беларуси снизился на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 7,2 % сократилось производство промышленной продукции, продолжается падение производительности труда (-1,9 % к уровню прошлого года).

Даже производство инновационной продукции, о котором так много говорят в последнее время, снизилось на 2 %. Запасы готовой продукции увеличились на 1,75 % по сравнению с 2014 годом.

Растениеводство в аутсайдерах. Спад в сельском хозяйстве составил 11,5 %. Если учесть, что реализация скота и птицы и производство молока возросли соответственно на 5,5 и 7,2 % можно представить, насколько велико падение в растениеводстве.

Белстат объясняет его тем, что жатва началась на 10 дней позже, чем в 2014-м. Если в прошлом году на 1 августа было убрано 60 % урожая, то сейчас только треть. Однако сомнительно, что урожаи нынешнего года позволят значительно нарастить ВВП в августе. С учетом нивелирования фактора смещения сроков уборки зерновых Белстат пришел к выводу, что в январе — июле ВВП страны составил 96,5 %, а индекс сельскохозяйственного производства — 99,5 % по отношению к январю — июлю 2014 года.

Инвестиции, цены и безработица. Падение инвестиций приняло обвальный характер: если в 2014 году их объем уменьшился на 9,1 %, то за семь месяцев 2015-го — на 14,6 %. Еще значительнее по сравнению с падением инвестиций сократились затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств — на 16,1 % в 2014-м и на 26,6 % за семь месяцев нынешнего года.

Не радуют и индексы цен. Если индекс потребительских цен за семь месяцев составил 107,5 %, то индекс цен производителей промышленной продукции — 110,6 %. Это означает, что более дорогая продукция уже находится на пути к потребителям.

Обращает на себя внимание индекс цен оптовых продаж — 127,5 %. Рост оптовых цен говорит о том, что оптовики несут значительные расходы на хранение нереализованных товаров на складах и вынужденно перекладывают их на потребителей. Складские запасы становятся одним из факторов инфляции.

В июне свыше 52 тыс. человек находилось в простое по вине работодателя, еще более 37 тыс. ушло в отпуск по инициативе нанимателя. На конец июня в Беларуси было зарегистрировано всего 46,8 тыс. безработных, и, по-видимому, правительству следует готовиться к тому, что их ряды увеличатся за счет не полностью занятых.

Точки перемен к лучшему. Есть, однако, и положительные тенденции в довольно безрадостной картине отечественной экономики. Растет рентабельность продаж на внешних рынках: если за первое полугодие она составила 8,2 %, то в июне уже 9,4 %. Замедлилось падение чистой прибыли от внешней торговли. В июле запасы готовой продукции сократились по сравнению с июнем с 36,5 до 34,9 трлн руб., или с 77,1 до 73,7 % среднемесячного выпуска продукции.

Несмотря на падение производительности труда, продолжается рост номинальной заработной платы (+11 %), при этом реальная зарплата уменьшилась на 3 %. Для сравнения: в прошлом году реальная зарплата выросла практически на те же 3 %.

Белстат фиксирует положительные тенденции. Так, по сообщению этого ведомства, «следует отметить положительную тенденцию роста объемов производства в последние два месяца. По сравнению с предыдущим месяцем в июне производство продукции выросло на 3,8, в июле — на 0,9 %. Наблюдается ряд положительных моментов: достигнуты определенные результаты в диверсификации рынков сбыта, география поставок расширилась на семь стран».

В январе — июне удалось существенно нарастить экспортные поставки на рынки таких стран, как Соединенное Королевство (на 13 %), Латвия (на 14 %), Китай (на 39 %), Сербия (на 40 %), Индия (в 1,7 раза).

Согласно сообщению Белстата, «во II квартале текущего года наш экспорт прибавил 1,2 млрд долларов по сравнению с I кварталом. При этом в июне текущего года сальдо торгового баланса впервые с января текущего года приобрело положительное значение и составило 26,5 млн долларов».

Отмечено и замедление инфляционных процессов. Если в I квартале 2015 года цены на товары и услуги выросли на 4,9 %, то во втором — на 2,3 %. В июле цены повысились всего на 0,2 % к июню.

Продолжают оставаться высокими темпы жилищного строительства: за семь месяцев введено в эксплуатацию 3,1 млн кв. м жилья, что на 4,4 % больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Сигналы не восприняты. Спад на некоторых производствах принял необратимый характер, в результате скоро можно будет констатировать ликвидацию некоторых подотраслей белорусской промышленности.

Например, в июле было произведено 75 металлообрабатывающих станков, 29 карьерных самосвалов, 46 зерноуборочных комбайнов, 1,9 тыс. телевизоров, 2,9 тыс. двигателей внутреннего сгорания. Спад начался не вчера, по сравнению с «вчера» он только ускорился. Для сравнения: в мае было изготовлено 4,9 тыс. двигателей внутреннего сгорания, 2,6 тыс. телевизоров, 66 металлообрабатывающих станков, 21 карьерный самосвал, но ни одного зерноуборочного комбайна.

Нельзя сказать, что экономика не сигнализировала о резком снижении спроса на отдельные товары, которые ранее считались визитной карточкой белорусской промышленности. В 2014 году, по сведениям Белстата, было произведено 2,8 тыс. металлообрабатывающих станков (233 в месяц; 61,4 % к уровню 2013 года), 725 карьерных самосвалов (60; 58,1 %), 92 тыс. телевизоров (7,6 тыс.; 37,6 %), 68,9 тыс. двигателей внутреннего сгорания (5741; 77,3 %), 847 зерноуборочных комбайнов (70; 85,6 %).

На фоне прироста в обрабатывающей промышленности на 0,4 % в прошлом году эти показатели явно свидетельствовали о проблемах. Предприятия, выпускающие данную продукцию, являются государственными. Тем не менее на госуровне не было предпринято никаких мер для преодоления спада, который с учетом геополитической ситуации и неутешительного прогноза в отношении экономик России и Украины явно принимал затяжной характер.

Металлообрабатывающие станки, очевидно, все реже требуются на рынке, однако ни о какой переориентации производства или санации предприятий холдинга «Белстанкоинструмент» не слышно. На ведущем предприятии холдинга — ОАО «МЗОР» — весной даже отключали электричество за неуплату, но, судя по комментариям руководителей Минпрома, там ожидают улучшения конъюнктуры и надеются на российский рынок.

Примерно такая же ситуация и в обувном производстве: за январь — июль 2015 года произведено 5,7 млн пар обуви, или 77,4 % к январю — июлю прошлого года. Тем не менее даже при таком низком показателе запасы в обувной промышленности, по данным концерна «Беллегпром», составили 130 % месячного производства.

Правда, в июле начался рост производства этих и некоторых других товаров, характеризовавшихся высоким процентом запасов готовой продукции: ковров и ковровых изделий, обуви, шин для грузовых автомобилей, металлообрабатывающих станков, грузовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов, стиральных машин и цемента. Данные по запасам готовой продукции будут опубликованы в конце августа, однако пресс-служба Белстата сообщила, что запасы этих товаров либо снизились, либо незначительно увеличились, поэтому предприятиям, вероятно, удалось получить какие-либо заказы или частично реализовать продукцию, хранившуюся на складах.

…Недавно правительство подтвердило свой прогноз роста экономики в 2015 году на 0,2—0,7 %. Первые робкие признаки стабилизации пока нельзя охарактеризовать как надежный фундамент для выполнения прогноза по росту ВВП. Остается надеяться, что дна наша экономика уже достигла.