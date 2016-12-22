Кругом должны

Светлана СПЕЦИАН

Почти половина просроченных долгов — в промышленности.

Уровень просроченной дебиторской задолженности в реальном секторе экономики остается высоким. Согласно данным Белстата, по итогам полугодия он составил 20,2 % от общего объема «дебиторки», или 53 075,2 млрд руб. Правда, на фоне прошлого месяца можно отметить признаки стабилизации – увеличение всего на 0,1 %. Наибольший удельный вес просроченной дебиторской задолженности (57,3 %) имеют предприятия промышленности, хотя в целом по итогам июня она сократилась на 1,3 %. При этом в сфере образования уровень просроченной дебиторской задолженности также снизился — на 2,5 %, в сфере рыболовства и рыбоводства — на 2,2 %, в промышленности — на 1,3 %, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве — на 0,5 % и практически не изменился в сфере транспорта (минус 0,1 %).

Сохраняя тренд, продолжает увеличиваться просроченная кредиторская задолженность предприятий. С начала года она выросла на 11,19 трлн руб. (на 29,2 %) и на 1 июля 2015 года составила 49,48 трлн руб. За июнь прирост составил 2,1 %. При этом гостиницы и рестораны за этот период увеличили «просрочку» на 83,2 %, а с начала года она выросла более чем в 2,5 раза. Наибольшим ростом просроченной кредиторской задолженности с начала года отметилась сфера здравоохранения и предоставления социальных услуг – почти в 3 раза, хотя ее удельный вес в общем объеме просроченной задолженности незначителен (0,04 %). Несмотря на то что за июнь предприятия промышленности сократили просроченную кредиторскую задолженность на 2,4 %, ее доля по-прежнему велика — почти 45 % от общего объема просроченной кредиторской задолженности.

Положительный итог — сокращение числа убыточных предприятий. На конец июня их количество составило 1569, или 19,8 % от общего количества. Это на 8,8 п. п. меньше по сравнению с началом года. Однако если сравнивать c аналогичным периодом прошлого года, то удельный вес убыточных предприятий, напротив, увеличился на 5,7 п. п. (в январе — июне 2014 года убыточными были 1119 организаций). При этом сумма чистого убытка убыточных организаций за январь — июнь 2015 года составила 15,6 трлн руб., что в 2,3 раза больше, чем за январь — июнь прошлого года. Наибольший удельный вес убыточных предприятий сосредоточен в Минске и Минской области – 44,2 %.