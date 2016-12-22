От двери к двери

Записал Василий ЯДЧЕНКО

Дмитрий ХАРИТОНОВ: Успешным является предприниматель, который любит свое дело, разбирается в нем, подбирает хорошую команду и работает, работает, работает…

Об антикризисном переформатировании бизнеса, особенностях белорусской деревообработки и секретах успеха рассказал «БР» владелец компании «Халес» Дмитрий ХАРИТОНОВ.

Начало. Когда началась перестройка и сложности были даже с продуктами, думать о чем-то возвышенном не приходилось: нужно было кормить семью. Все было связано с куплей-продажей и зарабатыванием денег.

В 1994 году купил себе деревянные двери, которые сам поставил. Понял, что мне нравится процесс врезки дверей, их приладки. В 1995 году продал свои первые двери. Мы с приятелем покупали продукцию, доделывали ее, красили, врезали петли, ручки.

В 1999-м арендовали цех, покупали двери в Молодечно, Вилейке, других городах. После собственноручного доведения до ума мы устанавливали эти двери заказчикам.

Название «Халес» было придумано в 1999 году, к тому же оказалось, что оно хорошо пишется на разных языках.

О производстве дверей в стране. Я знаю семь крупных и большое количество мелких дверных фабрик Беларуси. Наш рынок локальный. Выигрывают те фабрики, которые давно здесь работают, у которых отлажены бизнес-процессы, есть свой пул дистрибьюторов. Так сложилось, что в нашей стране есть мощная деревообработка.

В переоснащение и модернизацию государственных предприятий вложено много денег, вот с них и надо спрашивать, что они сейчас выпускают и куда продают. В частников никто ничего не вкладывал, они работают по законам свободного рынка. В нашем сегменте высококонкурентная среда, поэтому работать сейчас тяжело. Наверное, нет ни одного производителя дверей в стране, который не сократил бы объемы выпуска и численность персонала. Тем более что белорусские производители не могут делать самые дешевые предложения. У нас дорого все: лес, пиломатериалы, электроэнергия. Правда, в Беларуси имеются довольно квалифицированный персонал и хорошая сырьевая база.

Есть успешные примеры компаний, в том числе высокотехнологичных, которые не конкурируют из-за цены. Они выпускают уникальный продукт, выставляют уникальные предложения, которыми никто, кроме них, не занимается. Уж если белорусская продукция не может быть самой дешевой на рынке, то она должна быть самой лучшей.

Думаю, осенью стоит ожидать закрытия ряда деревообрабатывающих предприятий. Маленькие фирмы уже начали закрываться. Если тенденция сохранится, придет черед и средних игроков.

Останутся лишь те, кто сможет ужаться, работать с издержками. Ведь выживали же мы до этого, значит, и сейчас справимся. Обязательно кто-то останется, а кто-то переродится.

Например, существуют компании, для которых двери являются побочным продуктом. Когда они хорошо продавались, от них не отказывались. Как только двери стали требовать повышенного внимания к себе (модернизация производства назрела еще в 2009 году), такие компании не смогли уделять им должного внимания и с тех пор потихоньку съеживаются.

О роли государства. Многие направления в бизнесе являются компактными, требуют незначительных вложений. К тому же большинство отраслей достаточно динамично изменяется, а государство — громоздкая машина, которая не успевает за всем уследить. Следовало бы действовать как во всех развитых странах: в компетенции государства остаются традиционные направления, связанные со стратегической безопасностью, а в остальных сферах оно создает условия для развития и законодательные рамки, выполняет контрольные функции.

Двери — это совсем незначительный по государственным меркам бизнес. Здесь нет таких денег, как в цементной отрасли, производстве удобрений, нефтепереработке.

О компании. Конечно, нынешняя ситуация отразилась и на нашей компании: все рынки сжались. В Украину отгрузки вообще прекратились, пришлось закрыть там представительство.

Сократились поставки в Россию и Казахстан. К тому же не стоит забывать, что в РФ хватает собственных производителей, которые выигрывают конкуренцию в низких ценовых сегментах. Помогает им и девальвация национальной валюты. Из-за падения рубля россияне очень хорошо продают двери. Следовательно, люди потратили деньги, рынок насыщен. Спрос снизился, а предложений много.

Нам помогает работа с проверенными партнерами, с которыми у нас налажены многолетние связи. Нам удается удержаться на рынках стран СНГ, главным образом в России и Казахстане. Не теряем позиций и в При­балтике.

Успех зависит от емкости рынка. Например, российский рынок очень объемный, благодаря чему можно успешно продавать на нем белорусские двери. Ввиду достаточной емкости рынка и отсутствия крупных собственных производителей в Казахстане тоже можно продуктивно работать.

Выход на рынок каждой страны имеет свои особенности. В России нам не пришлось сталкиваться с откатами. Возможно потому, что мы не участвовали в больших государственных тендерах, а работали с частными предприятиями, для которых важна качественная продукция по приемлемой цене. Частники не заинтересованы в «распиле», на первом месте у них эффективность, логистика, экономика бизнеса.

Через представительство в Словакии мы предпринимали попытки продвижения продукции в Западную Европу. Там все совсем по-другому: нельзя использовать подходы, которые мы применяем здесь. Особенность западного рынка — максимальная персонализация, все делается под клиента. Хватает и особенностей, касающихся продвижения продукта. Кроме того, существует проблема длинных логистических плеч (перемещение товара различными видами транспорта от производителя до конечного получателя, включая складские услуги и таможенные процедуры. — Прим. ред.).

Кстати, в Словакии и в Западной Европе свои представительства открывали и украинцы, и россияне — у них пока тоже ничего не получилось.

О работе, успехе и друзьях. Из тех, кто добивается успеха, никто не ставит цель заработать много-много денег. Это люди, которые делают то, что им нравится, и делают свою работу хорошо, помногу и подолгу.

У нас в стране успеха в деревообработке добились не те, кто хотел лишь заработать денег. Успешным является предприниматель, который любит свое дело, разбирается в нем, подбирает хорошую команду и работает, работает, работает…

Например, в России в 2007 году построили деревообрабатывающий завод, вложили значительные средства и оснастили самым современным на территории постсоветского пространства оборудованием. Теперь он один из многих и уж точно не самый лучший и не самый передовой. Впереди — российские фабрики, владельцы которых чуть ли не живут на них и все пропускают через себя.

Идеальный бизнес — это когда ты живешь на каком-нибудь острове, просматриваешь квартальные отчеты, посещаешь годовое собрание акционеров и получаешь дивиденды. Моим же бизнесом нужно заниматься постоянно, куда-то ездить, летать. Все время не хватает денег. Живешь с мыслью, что останавливаться ни в коем случае нельзя, нужно бежать и бежать. Интерес к тому, чем занимаешься, является мотиватором и небольшой наградой за работу по 12 часов, за легкий перманентный стресс. Секрет успеха — любовь к своему делу, компетентность и огромная работа.

От конкретного человека и от его взглядов на жизнь зависит, приобретаются или теряются друзья по мере занятия бизнесом. Не сказал бы, что у меня много друзей, но я и не страдаю от этого. Зато приятелей, людей, с которыми мне комфортно, действительно много. Если у человека есть один или два настоящих друга, то ему крупно повезло. Просто в понятие «друг» некоторые вкладывают нечто иное, поэтому говорят: я становлюсь богаче, а друзей у меня все меньше и меньше.

Надо радоваться за тех, кто ездит на хороших машинах, работает в удобных офисах, живет в комфортных условиях. Ведь они живут хорошо и подают пример другим людям. Чем больше в стране богатых людей, тем меньше бедных.

О свободном времени, семье и хобби. Десять лет я играл в футбол и до сих пор люблю все игры с мячом, поэтому, когда получается, обязательно играю. Кроме того, у меня маленькая доченька, жена. В воскресенье выключаю телефон — и все: лужайка, семья, приятели, шашлыки. Это идеальный способ отвлечься. Люблю поездить, посмотреть, как живут другие люди.

Собрал огромную коллекцию фотографий дверей из разных стран. Дверь появилась раньше, чем окно или пол. Человек брал булыжник и закрывал вход в пещеру — первая дверь.

Очень интересно изучать старинные двери, средневековые технологии, которые с некоторыми изменениями используются до сих пор. Смотришь на крепостные ворота и понимаешь: люди знали, что и как нужно делать. Есть отличные двери тех времен, которые сейчас невозможно повторить. Тогда в распоряжении мастеров было всего несколько инструментов, а получались шедевры.

Двери преследуют меня везде. С этим ничего не поделаешь: чтобы в чем-то хорошо разбираться, нужно постоянно совершенствоваться. Не говорю, что мне это в тягость, наоборот, никто ведь не заставляет. Могу идти по улице, увидеть интересную дверь и «зависнуть» возле нее. В семейном архиве много таких фотографий, на которых жена подлавливает меня, когда я глажу двери каких-либо монастырей или соборов.





СПРАВКА "БР"

ХАРИТОНОВ Дмитрий Владимирович — основатель и владелец компании «Халес». Сфера деятельности компании: производство межкомнатных дверей, поставки продукции в страны СНГ и Балтии, Италию, Испанию. Родился 20 ноября 1970 года в г. Молодечно Минской области. Закончил Белорусский политехнический институт (ныне — Белорусский национальный технический университет). Женат. Старшей дочери Марии 25 лет, младшей Еве 2 года.