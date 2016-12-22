Аналитическая группа Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского

ВВП Беларуси падает в течение всего полугодия. По итогам шести месяцев он снизился на 3,3 % при годовом прогнозе роста на 0,2—0,7 %.

Казалось, что и правительство, и предприятия привыкли к рецессии, стали воспринимать ее как данность. Однако в конце прошлой недели во время беседы с премьер-министром Андреем Кобяковым об итогах полугодия президент напомнил, что требование беспрекословного выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития страны на 2015 год никто не отменял. «Я понимаю — сложности и трудности. Но считайте, что у нас идет в экономике война, военное положение. И мы должны сделать все для того, чтобы вот в этих военных экономических условиях выполнить те задачи, которые перед собой поставили, и мы должны их решить в этом году», — озадачил Александр Лукашенко правительство.

Надо признаться, что планы на этот год были вовсе не сверх­амбициозными. Конец минувшего года не давал оснований ожидать двухзначного прироста. Фактически правительство рассчитывало сохранить ситуацию на уровне прошлого года и запланировало символический рост: ВВП — на 0,2—0,7 %, реальных доходов населения — на 1,1—1,5 %, производительности труда — на 1,5—2,0 %. На рост экспорта даже не рассчитывали: в прогнозе предполагалось снижение этого показателя на 4,0—3,6 %. Инфляцию планировали удержать в пределах 12 %.

Прогнозы не сбылись. Итоги полугодия демонстрируют, что реальность не оправдала ожидания государственных экономических . В минус ушло все, а планируемый спад оказался гораздо глубже. Реальные денежные доходы населения сократились на 5 %, производительность труда — на 1,5 %, а экспорт просел на 25,9 %. За полгода потребительские цены выросли на 7,3 %. Снижаются объемы производства в промышленности (-7,4 %), особенно в обрабатывающей (-8,2 %), инвестиции в основной капитал (-13,5 %), грузооборот (-5,2 %) и пассажирооборот (-6,1 %), оптовый товарооборот (-1,4 %). При росте объемов производства сельскохозяйственной продукции темпы их роста замедлились (в январе — 5,1 %, а в июне — 1 %).

Напомним, что IV Всебелорусское народное собрание утвердило программу социально-экономического развития на текущую пятилетку, которая предусматривала рост ВВП на 62—68 % и увеличение заработной платы до 1000 долларов. Однако, по предварительной оценке, рост ВВП за пятилетку составит 6,2 %, то есть в 10 раз меньше, а средняя зарплата сложится на уровне 440 долларов, иными словами, снизится по сравнению с 2010 годом, когда она равнялась примерно 500 долларам в эквиваленте. Не радует и наметившаяся динамика ВВП: если в I квартале снижение составляло 2 %, то в апреле — мае — уже 4,5 %, а в мае — 5 %.

Правда, Минэкономики не так давно высказало надежды, что во втором полугодии темпы роста ускорятся. Однако анализ экономической ситуации внутри Беларуси и на рынках стран — торговых партнеров не дает оснований для оптимизма. Цены на нефть, которые оказывают непосредственное влияние на курс российского рубля, снова падают, а вместе с ними ослабляется и валюта страны-соседки. Если сбудутся прогнозы экспертов относительно повышения к концу года стоимости доллара до 70 рос. руб., то на рост нашей экономики во втором полугодии можно не рассчитывать. Наша зависимость от российской валюты не оставляет шансов: если российский рубль девальвируется, а белорусский нет, то наши предприятия понесут огромные убытки, как это было в декабре прошлого года. Если же мы синхронно девальвируем наш рубль, то под угрозой окажется стабильность нашей финансовой системы.

Удивительное благополучие государственных финансов. Есть в итоговой статистике и интересные цифры, которые вызывают недоумение. В частности, удивительное благополучие демонстрируют государственные финансы. Профицит консолидированного бюджета за январь — май составил 17,5 трлн руб., или 16,7 % к доходам. Это нонсенс, чтобы при такой ситуации почти 20 % бюджета было в профиците. Можно, конечно, предположить, что средства резервируются для расчетов по большим внешним задолженностям, однако это всего лишь предположение.

Обращают на себя внимание и высокие темпы роста налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности (223,8 %) при снижении объемов экспорта и импорта (на 25,9 и 28,2 % соответственно). В данном случае мы также можем предположить, что дело в тех самых таможенных пошлинах на нефтепродукты, которые в 2015 году остаются в белорусском бюджете.

Более чем в полтора раза (на 155 %) увеличились и неналоговые доходы. Расходы бюджета в текущих ценах возросли на 10,9 % при росте потребительских цен за январь — май на 15,4 %, то есть в реальном выражении они снизились на 3,8 %.

Высоким остается показатель налоговой нагрузки (доходы в процентах к объему ВВП). В январе — мае он составил 32,4 %. Это выше, чем было по итогам квартала (30,9 %), но несколько ниже, чем в январе — апреле (34,4 %). Если к этому добавить отчисления в ФСЗН (около 12 %) и неравномерность нагрузки из-за различного рода льгот, то понятно, что у кого-то она выше средней, а значит, возможностей развития за счет собственных ресурсов у них еще меньше.

На фоне бюджетных успехов удручающе выглядят финансы коммерческих организаций. В январе — мае суммарная задолженность выросла на 118,6 трлн руб., или в среднем на 23,7 трлн руб. в месяц. В 2014 году среднемесячный прирост суммарной задолженности составил 11 трлн руб.

Несмотря на жесткую кредитно-­денежную политику, проводимую Национальным банком, задолженность по кредитам и займам за пять месяцев выросла на 79,1 трлн руб., то есть в среднем 15,8 трлн руб. в месяц против 7,5 трлн руб. в месяц в 2014-м (рост в 2,1 раза).

Рост дебиторской задолженности за пять месяцев составил 33,7 трлн руб., или в среднем около 7 трлн руб. в месяц. Особое внимание хочется обратить на «дебиторку», причем не из-за ее значительных размеров, а потому, что, помимо несвоевременного получения доходов за отгруженную продукцию (услуги), ее поставщики авансово уплатили в бюджет НДС (около 1,4 млрд руб.), как правило, из кредитных ресурсов, а это стоит примерно 40 % годовых, то есть более 3 % в месяц.

Опережающими темпами растет просроченная задолженность: кредиторская (26,5 % по сравнению с началом года), по кредитам и займам (49,3 %), дебиторская (30,9 %). Просроченная внешняя дебиторская задолженность увеличилась в 1,9 раза.

По сравнению с 2014 годом количество убыточных организаций увеличилось на 35,5 %: на начало июня их насчитывалось 1691, или 21,3 % от общего числа. Чистый убыток убыточных организаций превысил 12 трлн руб.

Средняя рентабельность реализованной продукции в январе — мае составила 10 %, что вроде бы неплохо. Однако с уровнем рентабельности в диапазоне от 0 до 5 % было 46,4 % рентабельных организаций. Примерно такое же количество промышленных предприятий не имело собственных оборотных средств.

Потенциал внутреннего рынка. Безусловно, ситуация на внешних рынках оказывает влияние на общие результаты финансовой деятельности. Снизились экспортные поставки по всем укрупненным группам товаров: инвестиционным (на 47,9 %), промежуточным (на 26,6 %) и потребительским (на 23,7 %). Падение зафиксировано и по импортным поставкам. Странным для страны, экспортирующей продовольствие, выглядит лишь рост импорта продтоваров (+117,6 % за пять месяцев). Можно предположить, что это связано с российским продуктовым эмбарго.

Не в пользу Беларуси и динамика цен на внешних рынках. Экспортные цены снизились на 28 %, а импортные — лишь на 16,9 %. Товарная масса экспорта уменьшилась на 0,5 %, импорта — на 10,1 %.

Сальдо внешней торговли по итогам пяти месяцев сложилось положительным (674,9 %) за счет торговли услугами. Экспорт услуг в январе — мае снизился на 14,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 32,8 %. Положительное сальдо составило 998,5 млн долларов. В то же время по товарам сальдо отрицательное (323,6 млн долларов).

Правительство утверждает, что ухудшение экономической ситуации на многих предприятиях и в стране в целом связано с проблемами на внешних рынках и падением экспорта. Однако глубокий анализ итогов экономического развития Беларуси за первое полугодие свидетельствует, что это не совсем так.

На наш взгляд, проблемы нашей экономики не только во внешней среде. Согласно статистическим данным, оте­чественные товары стабильно утрачивают свои позиции на внутреннем рынке. Причем не только в нынешнем году. Так, за 2011—2014 годы темпы роста производства в обрабатывающей промышленности составили 112,1 %, тогда как импорт непродовольственных потребительских товаров — 145 %. Розничный товарооборот за этот период увеличился на 154 %, а по непродовольственным товарам — на 173,9 %. Иными словами, товарооборот растет, но не за счет отечественных товаров.

Данная тенденция сохранилась и в первом полугодии 2015 года. Объемы производства в отечественной обрабатывающей промышленности снизились на 8,2 %, а розничный товарооборот вырос на 101,1 %.

Доля отечественных непродовольственных товаров в объеме розничного товарооборота снизилась с 65,9 % в 2010-м до 53,1 % в 2014-м и 51,3 % в первом полугодии 2015-го.

Таким образом, тенденция потери внушительной доли собственного внутреннего рынка очевидна, а это значит, что для решения наших экономических проблем нужно не только активно работать на внешних рынках, но и победить в войне за отечественного потребителя.