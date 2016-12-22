Главные вопросы о беженцах

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

«Стой! кто идет?» — так называется передовая статья в электронной версии газеты Handelsblatt. В ней и других публикациях немцы задают вопросы о беженцах, чтобы благодаря ответам журналистов и экспертов понять новое для Германии явление, приобретающее массовый характер.

Кто может быть признан беженцем в Германии? Тот, кому угрожает опасность на родине, кого преследуют из-за расовых предрассудков, религиозных или политических взглядов, принадлежности к определенной группе, отвечает журнал Spiegel. Бедность не дает права на получение статуса беженца. Этот статус в Германии дается на три года, затем его можно продлить, если положение в родной стране беженца не изменилось.

Почему поток беженцев резко увеличился? Возросла напряженность в таких странах, как Сирия, Афганистан, Сомали, Эритрея, Ирак. В балканских странах прогрессирует бедность, и люди также бегут из родных мест.

Сегодня число беженцев во всем мире превышает 60 млн — это больше, чем после Второй мировой войны. У подавляющего большинства жителей Африки нет виз, чтобы попасть в Европу легально, и они переправляются туда нелегально — морем. В 2014 году таких беженцев было 218 тыс., более 3 тыс. из них утонуло при попытке переплыть Средиземное море.

Почему беженцы, которым было отказано в убежище, не уезжают на родину? Они могут получить Duldung — документ о временном приостановлении депортации. Он выдается, если здоровье беженца или положение в его стране ухудшились. Duldung не вид на жительство, но с ним можно практически легально проживать в Германии. Имея в распоряжении такой документ, молодые люди заканчивают школу.

Должны ли беженцы работать в Германии? Через три месяца после прибытия в страну беженец может работать, но только на таком рабочем месте, на которое не претендует гражданин Германии или другой страны ЕС. Поэтому на собеседовании многим квалифицированным беженцам отказывают в приеме на работу на востребованные должности. Половина беженцев в Германии имеет дипломы о высшем или среднем специальном образовании, тем не менее их квалификация часто остается невостребованной.

Как реагируют немцы на увеличивающийся поток беженцев? Многие помогают им, особенно при общении с чиновниками, в изучении языка, поисках жилья. Как правило, это женщины — активистки общественных организаций. Не остаются в стороне и немецкие церкви. Помощь беженцам можно оказать, если прислать деньги на счет благотворительной организации, передать в нее одежду, вещи. Можно заниматься с детьми беженцев, пока родители ходят по кабинетам чиновников.

Принимает ли Германия беженцев больше, чем другие страны? Нет. Ливан с его 4 млн жителей принял 1 млн беженцев из Сирии. Среди развитых стран Германия приняла наибольшее количество беженцев, однако первенство по их количеству на 1000 граждан страны удерживает Швеция (семь беженцев на тысячу граждан). Далее идут Венгрия, Мальта, Швейцария, Дания, Норвегия. Германия с двумя беженцами на тысячу граждан занимает только седьмое место.

Очевидно, что беженцы стремятся в богатые страны. Желающих получить статус беженца в Словакии или Португалии практически нет.

Как распределяются беженцы между государствами — членами Евросоюза? Страны ЕС должны принимать беженцев одинаково, вот только направляются они преимущественно в Италию, Грецию и Венгрию. Если страна ЕС не в состоянии принять беженца, он может ехать дальше, в другое государство ЕС. Разумеется, едут туда, где условия для беженцев получше.

Сегодня каждый пятый гражданин Германии имеет иностранные корни: в стране с 80-миллионным населением 10,9 млн иммигрантов. Если сюда добавить их потомков, то получится уже более 16 млн человек.

Немецкие исследователи рынка труда приветствуют иммиграцию в Германию, ведь по своей квалификации иммигранты нередко превосходят самих немцев, это отборные трудовые ресурсы. Однако большинство беженцев задействовано в сельском хозяйстве ­­и в сфере услуг, которые не требуют высокой квалификации.