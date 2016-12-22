Николай Мирный: Не идти на поводу у обстоятельств

Записал Василий ЯДЧЕНКО

У Николая Мирного долгосрочные планы на Max Mirnyi Sport Center . Фото Т. Тарналицкого

Отец известного теннисиста Максима Мирного и успешный предприниматель Николай Мирный поделился с «БР» секретами успеха и рассказал о своем самом главном бизнес­проекте.

О первых шагах в бизнесе, Ferrari, яхтах и самолетах. Как только стали появляться призовые деньги за победы Максима, мы начали думать, что с ними делать. Сначала попросту клали все в банк. Следующим этапом стало появление вокруг нас большого количества людей, предлагавших вложить средства в различные предприятия, передать им деньги в управление. Благодаря советской подозрительности удалось избежать негативных последствий.

Тогда мы поняли, что нужно самим учиться работать с деньгами. Наши первые шаги были очень аккуратными и осторожными. В результате ничего не потеряли и смогли достаточно заработать, чтобы перейти к направлению real estate (бизнес в сфере недвижимости). Сначала дело пошло в США, а затем и в Беларуси мы стали строить, сдавать в аренду, продавать недвижимость.

До этого был еще опыт торговли на рынке ценных бумаг США, но мы поняли, что это не наше направление: там необходимо вкладывать большие деньги на длительный срок. Например, с 2002 года индекс NASDAQ вырос примерно на 100 пунктов с учетом всех обвалов и разнонаправленных движений. Что бы мы заработали? Считаю, что залог нашего успеха — осторожность и интуиция.

Советская закалка — причина постоянной экономии в различных сферах. Зачастую она помогает и позволяет не выглядеть в глазах окружающих вызывающе. Например, заработав миллион долларов, многие ровесники Макса покупали Ferrari. После пятого миллиона у них появлялись яхты и самолеты. У нас не было даже мыслей таких. Это можно назвать экономией, а можно просто разумным подходом к тратам.

О нынешнем положении дел. В прессе постоянно фигурирует противоречивая информация о принадлежащих нам с Максимом компаниях. Через ваше издание хочу сообщить: кроме кафе «Ателье» и Max Mirnyi Sport Center, в других бизнес-проектах сейчас мы в Беларуси не участвуем. Около пяти лет назад завершились отношения с ООО «ММК Инвест» и ООО «Мирный Путь». В перспективе возможно открытие новых направлений, но не в ближайшее время.

Кафе «Ателье» мы с Максимом рассматриваем как имиджевый проект, поэтому общая неблагоприятная ситуация в этой сфере хоть и сказывается на нас, но не представляется критической. Несколько лет назад в Минске ощущалась нехватка мест общепита, но ситуация была исправлена перед чемпионатом мира по хоккею. Сейчас наблюдается насыщение рынка. По роду своей деятельности мне нужно бывать в кафе, барах, ресторанах, оценивать работу конкурентов. Сейчас столько новых заведений, что просто не успеваю их посещать. Возможно, на душу населения количества точек и не хватает, но с учетом наших традиций семейного отдыха с уклоном в домашние посиделки всего достаточно.

Кроме кафе, есть Max Mirnyi Sport Center (MMSC). Это наше детище, которое мы лелеем и развиваем, с ним связываем долгосрочные планы. К сожалению, сейчас спортцентр показывает минусовые результаты по прибыли по сравнению с прошлым годом.

Стоимость занятий в спортцентре не повышалась много месяцев, что из-за курсовых колебаний последнего времени привело к снижению доходов. Тем временем ставки по коммунальным платежам растут. В такой ситуации трудно удерживаться на плаву. В любом случае мы настроили себя не плакаться.

Как бы банально ни звучала фраза «искать новые пути развития», однако если не подходить к этой задаче формально, то всегда можно найти выход. Например, в MMSC нет свободного угла, который не сдавался бы в аренду. Отдел маркетинга занимается развитием и привлечением новых клиентов, мы работаем по бартеру.

Нельзя складывать руки. Я за то, чтобы не идти на поводу у обстоятельств, надо карабкаться и бороться. Эту мысль всегда довожу до коллектива кафе и спортивного центра.

О политике и дружбе в бизнесе. В политику нас никто не звал, да мы туда и не стремимся. Кроме нее, достаточно знаний и навыков для того, чтобы быть полезными стране в той сфере, в которой работаем сейчас. Мы намерены развивать спорт, в частности сервис в сфере тенниса.

На мой взгляд, в бизнесе нельзя приобрести настоящего друга, равно как и строить дело с давним другом. Сколько бы вы ни были знакомы, все равно он не такой, как ты: разные мысли, представления, видение конечного результата. В итоге кому-то приходится мириться, подчиняться, что перерастает в напряженность. Почти всегда это ведет к разрыву бизнес-отношений либо по-хорошему, либо через ссоры и суды.

В бизнесе лучше быть одному. Уж если проигрывать, то никого в этом не подозревать и не винить. Может быть, такой подход как раз и стал причиной того, что у меня нет врагов. Все вопросы решаю в соответствии с фамилией — мирно. Хочу, чтобы так было и дальше.

Партнерство родственников, как у нас с Максимом, иное дело. Очень приятно осознавать, что мы единомышленники. Наша деятельность много лет приносит активный плюс.

О рабочем графике и пенсии. Когда мы строили Max Mirnyi Sport center, не думали, что им надо будет ежедневно умело управлять. Рассчитывали, что будет директор, отвечающий за все и регулярно приносящий деньги.

В действительности оказалось, что бизнес — это каждодневный труд. Подбор персонала — немаловажная его часть. В спортивном центре есть директор, который самостоятелен в принятии решений, благодаря чему удается успешно развиваться. Наши рабочие места находятся в одном кабинете, мы советуемся друг с другом, спорим, приходим к общему мнению. Такая организация взаимоотношений владельца и управляющего бизнесом представляется мне наиболее эффективной.

В кафе тоже есть директор. Я лишь смотрю со стороны и корректирую. У меня здесь очень сильная команда, умело управляющаяся со всеми задачами — от закупок продуктов до администрирования.

С пенсией вообще забавно получилось… Я забыл ее оформить. Прошло два года после достижения пенсионного возраста, когда я пришел платить аренду за гараж. Бухгалтер спросила, где моя пенсионная книжка, чтобы оплатить все по льготному тарифу. Только тогда я понял, что пенсия-то у меня не оформлена!

Организовать отдых для нашей большой семьи — дело весьма и весьма хлопотное. Все время возникают проблемы, мешающие отпуску: экзамены у детей, мои деловые поездки, соревнования Макса. В лучшем случае удается уехать на 3—5 дней.

Честно говоря, мы не научились отдыхать. Сейчас «выкручиваю» Максу руки, чтобы отправиться отдыхать в Юрмалу.

О развитии и успехе. Чтобы не сесть в лужу, не сваливать все на кризис, необходимо постоянно креативить, идти вперед несмотря ни на что. Это я могу порекомендовать всем начинающим бизнесменам. Обязательно и непрерывное развитие, самообучение, чтение.

С удовольствием каждый день читаю и развиваюсь, стараюсь максимально охватить деловые статьи и бизнес-публикации. Слушаю финансовую аналитику в Интернете, по радио и телевидению. Максим тоже следит за этой сферой. Мы часто обмениваемся ссылками, показываем друг другу интересные материалы.

Успех для меня — удовлетворение от своей работы. Его можно измерить благодарностями клиентов. Когда посетители кафе или спортцентра говорят спасибо, понимаешь, что двигаешься в правильном направлении.

Максим Мирный — хобби и бизнес-проект. В течение всей 30-летней карьеры Максима я очень бережно собирал все его награды, начиная с первых детских грамот. Это, можно сказать, хобби достигло невероятных масштабов: заполненными оказались полки всех трех принадлежащих нам домов.

Награды стали экспонатами выставки «Мирные трофеи», которая сейчас проходит в Мирском замке. Отдельное помещение для них планирую выделить в MMSC, а также, если получится, организовать передвижную выставку. Конечно, это довольно сложно с организационной и технической сторон.

Вкладывая в своих детей время и деньги, многие родители хотят, чтобы они выросли самыми успешными. Каждый человек — это бизнес-проект или собственный, или своих родителей. Когда у них ничего не получается, они говорят, что потратили всю жизнь на ребенка, а он вырос таким-сяким.

Максим Мирный — бизнес-проект в самом лучшем и успешном понимании этого слова. Работать со своим ребенком — удовольствие. Вместе двигаться к достижению поставленных целей, развиваться — лучшая работа для родителей.

Ведь в материальном плане мне уже не нужна вся эта деятельность. Поэтому речь идет не о работе, а о любимом деле, которое хочется оставить внукам.