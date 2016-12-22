Депутаты назначили дату выборов

Виктория СЕМЕНОВИЧ

Вчера на последнем заседании 7-й сессии Палаты представителей Национального собрания утвердили дату президентских выборов и согласились наделить Минторг контролирующими функциями.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина предложила назначить выборы президента Беларуси на 11 октября. Она напомнила, что выборы должны пройти не позднее чем за два месяца до 21 января 2016 года, когда истекают полномочия Александра Лукашенко, а назначены за пять месяцев до этой даты: «При назначении крайней даты —15 ноября — надо было бы созывать внеочередную сессию Палаты представителей. Организация выборов 11 октября позволит провести и второй тур за два месяца до окончания срока полномочий действующего президента, если это потребуется».

Лидия Ермошина подчеркнула, что и раньше президентские выборы назначались на более раннюю дату, чем крайняя. Депутаты поддержали данное предложение и единогласно проголосовали «за».

Под занавес весенней сессии парламентарии рассмотрели и ряд новых законопроектов. В частности, министр торговли Валентин Чеканов предложил внести изменения в законодательство о ценообразовании.

Проект документа, который был принят в первом чтении, предлагает закрепить за Министерством торговли функции по контролю за соблюдением торговыми предприятиями законодательства о ценообразовании. Кроме того, предлагается наделить Минторг правом составлять протоколы о нарушениях порядка формирования и применения цен (тарифов) по ст. 12.4 КоАП Беларуси.

В первом чтении был принят и проект закона «Об экспортном контроле». Документ предусматривает разграничение принципов государственной политики в области экспортного контроля, уточняет и расширяет перечень методов экспортного контроля. Законопроектом вводится новая глава о государственном регулировании, в которой комплексно отражены основные полномочия президента, Совета Министров, специально уполномоченного государственного органа в области экспортного контроля и других госорганов. Кроме того, разработана глава об основах государственного регулирования ввоза, вывоза, транзита и использования объектов экспортного контроля, устанавливаются основные требования к внешнеторговым операциям со специфическими товарами, регулируются вопросы международного сотрудничества в области экспортного контроля.

На законодательном уровне предлагается закрепить положения по совершенствованию пенсионного обеспечения, предусмотренные Указом Президента Республики Беларусь от 8.12.2014 № 570. Речь идет о повышении пенсий отдельным категориям граждан, имеющих длительный стаж работы с невысоким заработком, а также об увеличении пенсионного стажа с уплатой страховых взносов с 10 до 15 лет. Главной же новацией является предложение повысить пенсии лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, наряду с Героями Беларуси, Героями Советского Союза и Героями Социалистического Труда.

В первом чтении депутатами приняты поправки в законодательство о судоустройстве и судопроизводстве. Изменения связаны с проведенной ранее реформой судебной системы. Законопроекты «Об исполнительном производстве» и «О судебных исполнителях» также приняты Палатой представителей. Эти документы призваны привести действующее законодательство в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 29.11.2013 № 530, которым создана единая система органов принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов.

Кроме того, депутатами одобрены поправки в некоторые законы о нотариальной деятельности (см. стр. 6.). Во втором чтении принят только один законопроект, определяющий правовые и организационные основы идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения. После вступления закона в силу владельцам сельскохозяйственных животных придется регистрировать их в соответствующем реестре, а путь животного можно будет проследить от рождения до прилавка.

Всего за время весенней сессии депутаты рассмотрели около 90 законопроектов, более 60 из них — во втором чтении, подвел итоги сессии председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.