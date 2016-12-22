Ухудшение по всем направлениям

Статистика за пять месяцев подтвердила безрадостное состояние белорусской экономики.

По данным Белстата, за пять месяцев ВВП снизился на 3 %. Таким образом, подтверждается прогноз МВФ (снижение на 2,6 %) и опровергаются обещания правительства Беларуси (рост на 0,2—0,7 %).

В белорусской промышленности, похоже, начался процесс свертывания производства. Падение продолжается пятый месяц подряд, более того, оно ускоряется: по итогам I квартала оно составляло 2 %, за пять месяцев — 7,7 %. Прирост продукции сельского хозяйства (+3,2 %) не смог компенсировать потери.

Наблюдается ухудшение качественных показателей, эффективность производства, и так невысокая, снижается. Просел такой важный показатель, как производительность труда: 98,3 % к уровню пяти месяцев прошлого года. Все очевиднее тенденция к ее дальнейшему снижению. Если так пойдет и дальше, то ВВП в расчете на одного работника к концу года составит менее 10 тыс. долларов США. Снижается и рентабельность продаж: если в январе — марте она равнялась 7,8, то в апреле — уже 7,7 %.

Почти на 10 % упали инвестиции. Показатель, по которому можно оценить темпы создания новых производственных мощностей взамен тех, на которых выпускается невостребованная продукция, и вовсе ужасает: затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (активную часть основных фондов) составили 77,1 % к аналогичному периоду прошлого года. Объем строительно-­монтажных работ, включая работы по монтажу оборудования, также меньше прошлогоднего — 97,6 %.

Обвального роста безработицы пока не происходит, однако увеличивается число работников, занятых неполный рабочий день или находящихся в вынужденных отпусках по инициативе нанимателя. Частично занятые (68 109 человек) и вынужденно незанятые (51 132 человека) представляют существенную долю работающего населения страны. Их количество увеличивается не на проценты — в разы (в 4,8 и 3,1 раза соответственно). Еще 107 366 человек, по данным Белстата, в мае находились в целодневном простое.

В таких условиях снижается реальная заработная плата. Она составила 96,8 % к январю — маю 2014 года. Люди стали меньше путешествовать, значительно (на 11,2 %) уменьшился товарооборот в общепите.

За апрель образовалось отрицательное торговое сальдо в размере 59,4 млн долларов, и если тенденция сохранится, то к концу года от плюса, накопленного в I квартале (556 млн долларов), не останется и следа.

Продолжают расти дебиторская и кредиторская задолженности, причем объем просроченной кредиторской задолженности достиг 125,2 % к началу года, дебиторской — 128,2 %. Просроченная внешняя дебиторская задолженность составила 10,4 трлн руб. (176,3 % к началу года и 192 % к аналогичному периоду 2014 года). Всего же белорусским поставщикам должны астрономическую сумму — 63 трлн руб.!

Отечественные предприятия также должны, хоть и меньше. По сравнению с началом года кредиторская задолженность приросла на 11 %, а просроченная кредиторская задолженность — на 25,2 %. Резко увеличилась просроченная задолженность по кредитам и займам, которая сегодня составила 8,8 млрд руб. Вскоре проблемы предприятий отразятся и на банковской системе.