Запасы не пугают легпром

ОАО «Моготекс» больше всего пострадало от российского кризиса. Фото БЕЛТА

Руководство «Беллегпрома» положительно оценивает ситуацию в отрасли, строит планы завоевания новых рынков и не считает проблемой нереализованную продукцию, хранящуюся на складах предприятий.

О положении дел и ближайших перспективах журналистам рассказал председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Николай ЕФИМЧИК.

Это не проблема! Как признал на пресс-конференции глава концерна, сегодня стоимость товаров, не нашедших покупателей, в три раза превышает среднемесячный объем их производства. Половина таких остатков — запас на пять месяцев и более — находится на складах таких предприятий, как «Белвест» и «Марко». Это компании с разветвленной фирменной торговлей, все запасы которой статистика относит к нереализованной продукции. Не стоит сбрасывать со счетов и сезонный фактор: предприятия начинают изготавливать зимние коллекции, которые стоят дороже, что также увеличивает стоимость остатков. Здесь важно другое: даже при таком количестве складских запасов «Белвест» и «Марко» остаются рентабельными.

Высокий уровень затоваренности на ЗАО «Милавица» — 289 млрд руб., а это пятимесячный объем производства. К слову, воспользовавшись оживлением российского рынка, предприятие начало распродавать запасы. Да, «Милавица» сократила производство, однако его рентабельность составляет более 10 %. Сейчас компания выходит на рынок Ирана.

Самое эффективное предприятие отрасли — Оршанский льнокомбинат, имеющий рентабельность 12 %. Предприятие отправляет в страны дальнего зарубежья около 80 % продукции и благодаря стабильному курсу доллара не пострадало.

Наибольший ущерб российский кризис нанес ОАО «Моготекс», имевшему в своем портфеле заказы от российского военпрома с растянутыми сроками и фиксированными ценами в российских рублях.

Товары белорусской легкой промышленности будут реализованы, уверен Николай Ефимчик. При этом надеяться на существенные скидки в магазинах не стоит: если коллекция плохо продается, торговля может уценить изделие не более чем на 30 % — размер торговой надбавки. Продукция предприятий, где завалы неликвидов слишком велики, будет по минимальным ценам передаваться в детские дома и дома престарелых.

Что имеем в плюсе? По сравнению с прошлым годом количество убыточных предприятий в концерне не увеличилось, их так и осталось 60. В основном это небольшие предприятия, которые «не на слуху».

В последние месяцы растет выручка от реализации продукции в расчете на одного работника. Серьезного прироста кредиторской и дебиторской задолженности нет, заверил глава «Беллегпрома».

Предприятия концерна оптимизируют численность персонала. В прошлом году произошло сокращение 6 % работников, за четыре месяца 2015-го — еще 1,5 %. Предприятия оптимизировали занимаемые площади, поработали над затратами.

Около 70 % экспорта концерна приходится на Россию. К сожалению, в последнее время спрос на товары «Беллегпрома» упал на 40 %: из-за обесценивания российского рубля они стали неконкурентоспособными. Теперь ситуация несколько выправилась, хотя, по словам Николая Ефимчика, ощущается, что российские покупатели, как и белорусские, стали беднее.

Сегодня концерн ищет новые рынки в Европе, Азии, Латинской Америке, и поиски приносят плоды: на эти рынки уже отправляется 30 % экспорта.

ИП и конкуренты. «Беллегпром» надеется увеличить реализацию своей продукции и внутри страны. «Мы рассматриваем новые формы работы с ИП. После встреч руководства концерна с предпринимателями они закупили у предприятий продукции на 19 млрд руб. В связи с вступлением в силу 1 января 2015 года Указа № 222 будет правильно, если предприниматели перейдут на легальную работу. Не обязательно с товарами «Беллегпрома», главное, чтобы качество продукции было подтверждено», — считает Николай Ефимчик.

С предпринимателями, которые готовы работать с легальным товаром, базы и предприятия концерна будут сотрудничать в любой форме — от закупок товаров на оптовых базах до франшизы. «Но надо признать честно, той маржи, которую ИП имеют на серых схемах, у нас они не получат. И это будет правильнее, чем путем неких телодвижений получать 30 % не напрягаясь», — считает председатель концерна.

Он добавил, что ИП, которые хотят работать, смогут работать и дальше, остальных можно трудоустроить на предприятиях «Беллегпрома». Правда, здесь необходимо учитывать «невысокий» уровень образования белорусских ИП.

По словам Николая Ефимчика, «на прощание» индивидуальные предприниматели в разы увеличили ввоз и реализацию товаров, чтобы к началу 2016 года успеть реализовать как можно больше «остатков». В то время как людям просто дали шанс распродать настоящие остатки и привести документацию в порядок! «Вместо этого эшелонами и самолетами полетело все и отовсюду», — сокрушался глава концерна.

Он признал, что изделия белорусского легпрома часто дороже импортных, но призвал различать, например, натуральную кожу, из которой сделана белорусская обувь, и «клеенку из Китая». Сегодня отечественную обувь продают по цене от 600 тыс. до 1,5 млн руб., что соответствует стоимости польских аналогов. «Я бы не сказал, что наша продукция дорогая», — считает Николай Ефимчик.

Тем не менее по затратам конкурировать со странами Юго-Восточной Азии белорусские предприятия не в состоянии: приходящаяся на них социальная нагрузка не позволяет удешевить ни сапоги, ни босоножки.

Убаюкивающие цифры. Ежегодно отрасль осваивает около 1 трлн руб. инвестиций. Продолжается техперевооружение кожевенной отрасли, камвольного комбината вместе с ОАО «Сукно», ОАО «Барановичское ПХБО».

В январе — мае предприятия концерна выпустили продукции на 4,783 трлн руб. (индекс объемов производства в фактических ценах — 93,5 %), по итогам первого полугодия, по оценке специалистов «Беллегпрома», ожидается 5,746 трлн руб.

Таким образом, физические объемы производства упали. Финансовые показатели отрасли при этом выглядят неплохо: выручка от реализации продукции в январе — мае достигла 5,885 млрд руб., рентабельность поднялась до 6,4 %, хотя в начале года была отрицательной, а в 2014-м концерн сработал в минус.

Экспорт предприятий «Беллегпрома» в январе — мае составил 156,4 млн долларов, а по итогам шести месяцев ожидается на уровне 187,7 млн.

По словам Николая Ефимчика, в прошлом году белорусская легкая промышленность произвела в расчете на одного жителя 16,5 м тканей, 13,8 пары обуви, 2 кв. м ковров, 5 трикотажных изделий. Такое количество товаров, конечно, не может быть востребовано на внутреннем рынке, и половина выпущенной продукции поставляется за рубеж — более чем в 50 стран мира.