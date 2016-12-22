Правовой ответ на профсоюзный вопрос

Алесандр БОНДАРЬ, партнер юридической фирмы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий», член Международной ассоциации юристов

Алесандр БОНДАРЬ

Перспектива обязательности создания профячеек на частных предприятиях заставила нанимателей задуматься, как строить взаимоотношения с работниками, если «обязательный профсоюз» станет реальностью.

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О профессиональных союзах» (далее — Закон) профсоюз является добровольной общественной организацией. В соответствии со статьей 2 Закона граждане Беларуси имеют право добровольно создавать профсоюзы по своему выбору или вступать в них. Закон (статья 8) распространяется на все организации, находящиеся на территории страны. То есть действующее законодательство определяет, что инициативу по созданию профсоюза в организации проявляет не наниматель, а работник, причем проявляет добровольно. Это правило действует в организациях всех форм собственности. Ответственность нанимателя за то, что работники не проявят желания создать профсоюз (вступить в него), не предусмотрена. Следовательно, для отражения в законодательстве так всполошившего всех тезиса об обязательности создания профсоюзов в организациях частной формы собственности будут приняты нормативные акты — изменения в Закон, или декрет, или указ.

Предположения можно строить, но анализ действующих нормативных актов уже может дать ответы на ряд вопросов, которые обсуждают сейчас и работники, и наниматели: усложнится ли процедура увольнения работника? появятся ли у него какие-то льготы? станет ли проще работнику выиграть трудовой спор? увеличится ли количество проверок?

Напомним, что сегодня трудовое законодательство позволяет расторгнуть трудовой договор по инициативе нанимателя (статья 42 Трудового кодекса) после предварительного, но не позднее чем за две недели, уведомления профсоюза. Кроме того, согласно пунктам 2 и 7 статьи 42 ТК наниматель может расстаться с работником без уведомления профсоюза. Первая статья — это несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья; вторая — распитие спиртных напитков на рабочем месте или появление там в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения. Как видим, уведомление не нужно по вполне очевидным пунктам: работника увольняют либо по состоянию здоровья, либо по причине серьезного нарушения трудовой дисциплины.

Очевидно, что по этим причинам и наниматель-частник также может уволить работника (пункты 2 и 7 статьи 42 ТК), причем наличие или отсутствие проф союза никак на это не влияет. Уведомление профсоюза также не является процедурой особой сложности, затрудняющей увольнение работника по инициативе нанимателя, то есть и после создания профсоюза частная организация сможет вполне эффективно применять дисциплинарную ответственность в виде увольнения.

Что касается вопроса об увеличении льгот для работников частных предприятий в случае создания профсоюза, то и здесь нет никакой прямой связи. Дополнительные льготы (по сравнению с предусмотренными законодательством) указываются в коллективном договоре, заключаемом между нанимателем и его работниками. Согласно статье 361 ТК коллективные договоры могут заключаться в организациях любых форм собственности, причем коллективный договор распространяется не только на членов профсоюза. Гораздо важнее для работников не членство в профсоюзе, а наличие у нанимателя средств для предоставления льгот.

Еще один фактор, который настораживает нанимателя, — возможность создания комиссии по трудовым спорам (КТС) при наличии профсоюза (статья 235 ТК). Действующая в течение одного года комиссия создается из равного количества представителей профсоюза и нанимателя. В ее компетенцию входит рассмотрение споров об установленных расценках и нормах труда, оплате труда, выплате компенсаций и предоставлении гарантий. Статья 235 ТК позволяет любому работнику, в том числе не являющемуся членом профсоюза, обратиться в КТС или в суд. Дело в том, что КТС — это более оперативный и менее затратный (в том числе по времени) способ рассмотрения трудовых споров. Иногда именно КТС удается разрешить спор, потому что в этом случае стороны могут фактически сесть за стол переговоров и аргументировано обсудить свою позицию, понять друг друга. КТС может оказаться полезным инструментом разрешения трудовых споров, поэтому их учреждение в частной организации не является совсем уж негативным моментом. Кроме того, не достигнув соглашения с нанимателем с помощью КТС, работник вправе пойти в суд. То есть его права не ущемлены, а аргументация нанимателя будет проверена на заседании КТС.

Беспокоит нанимателя и вопрос, не добавится ли в случае создания в организации профсоюза еще один проверяющий орган — профсоюзный? Действующее законодательство отвечает: да, может добавиться.

В настоящее время действует Указ Президента Республики Беларусь от 6.05.2010 № 240 «Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами». Он позволяет профсоюзам (за исключением первичных организаций) «осуществлять общественный контроль в форме проведения проверок за соблюдением законодательства о труде и законодательства об охране труда, за соблюдением законодательства о профсоюзах и выполнением коллективного договора (соглашения)». По общему правилу под такой контроль подпадают организации, где работают члены соответствующего профсоюза и создана его первичная организация. Следовательно, и частная организация, в которой будет создан профсоюз, может стать контролируемым субъектом. Нанимателю полезно знать, что существуют определенные правила проведения проверок, за нарушение которых сами проверяющие могут понести ответственность. В частности, согласно статье 23.79 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение установленного порядка назначения проверки, в том числе ее необоснованное назначение, совершенное должностным лицом профессионального союза, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 100 базовых величин.

Все вышесказанное дает основание сделать следующий вывод: только после изменения законодательства можно будет обоснованно говорить, угрожает ли введение правила об обязательности создания профсоюзов каким-либо правам частных организаций.