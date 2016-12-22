Нанимателю не нужен профсоюз, отстаивающий права работников

Геннадий ФЕДЫНИЧ, председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП)

Геннадий ФЕДЫНИЧ

Профсоюзы необходимы для обеспечения защиты прав работников. Дееспособным может быть только профсоюз, создаваемый по инициативе «снизу».

Профсоюзы, создаваемые «сверху», называются «желтыми». Они выполняют волю нанимателя, не защищая права трудящихся. На международном уровне к таким профсоюзам относятся скептически, они не заслуживают ни доверия, ни уважения.

Наниматель должен знать: есть другая сила, с которой нужно считаться, соблюдать безопасные условия труда, своевременно и полностью выплачивать заработную плату, не нарушая законные права работников.

Наверное, не существует нанимателя, желающего создать профсоюз на частном предприятии. Ему не нужен профсоюз, отстаивающий права работников. Но общемировая практика доказала: наличие профсоюзов, не зависящих от государства, нанимателя, партий, — своего рода охранная грамота для людей наемного труда. Профсоюзы должны как можно дороже продать нанимателю труд своих членов. Самостоятельно работнику это сделать крайне сложно.

Люди или их взносы? Неужели Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ), возглавляемая Михаилом Ордой, защитит сотрудников всех малых и средних предприятий страны (а их более 200 тыс.)? Проще собрать взносы и пополнить ФПБ: член профсоюза ежемесячно отчисляет минимум 1 % от зарплаты.

В каждый районный и областной центр ФПБ назначает представителя — и это при наличии областных и районных советов профсоюзов. Это своего рода «смотрящие» за профсоюзами в регионах. С избранными людьми председателями отраслевых профсоюзов председатель ФПБ заключает контракт. Это не входит в понимание общественной организации — профсоюза. Получается какой-то административно-хозяйственный орган.

В рядах ФПБ более 4 млн человек. Устраиваясь на госпредприятие, человек вынужден писать заявление на вступление в «нужный» профсоюз, а потом заявление о приеме на работу. ФПБ стремится, по сути, увеличить поток взносов. Ведь необходимо платить зарплату вертикали ФПБ, содержать дома отдыха, спортивные сооружения и т. п. Хотя из-за сложной экономической ситуации в стране увеличилось количество безработных, уже ничего не отчисляющих. Несколько десятков тысяч человек переведено на неполную рабочую неделю, и платежи от них тоже сократились. Наряду с этим ФПБ дополнительно вводит в штат более сотни человек. Знают ли об этом рядовые члены профсоюза?

Создать профсоюз непросто. Желающие создать профсоюзы на предприятиях даже не знают, куда им обратиться и что нужно делать. Часто отсутствует понимание необходимости такой организации. Например, Парк высоких технологий. В нем нет профсоюзов. Когда мы беседовали с его сотрудниками, нам сказали: мы и так хорошо зарабатываем, нас все устраивает. Но стоило только сообщить, что за ту же работу в России специалисты аналогичного профиля получают в 1,5—2 раза больше, как сотрудники ПВТ сразу задумались.

Уверен, создавать независимые профсоюзы на частных предприятиях будет проблематично. Мы разные по содержанию. Например, РЭП не может искать компромисс с нанимателем. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь именно работнику. Профсоюзы, входящие в ФПБ, должны искать компромисс, руководствуясь интересами нанимателя. От него поступают взносы, отчисления на культурно-массовую работу и т. п. Во что превращаются такие профсоюзы? По опыту работы знаю: наниматель уважает лишь тех, кто стоит на страже прав сотрудников.

В Беларуси существует разрешительный принцип создания профсоюзных структур. Невозможно зарегистрировать профсоюз на том же предприятии, где работают его члены, если предприниматель не разрешит находиться по этому юридическому адресу. Получается чуть ли не зависимость профсоюзов от тех, чьи действия они должны контролировать.

Семь раз мы пытались зарегистрировать организацию в Могилеве, четырежды — в Бобруйске. Не может быть и речи о том, чтобы нам предоставили юридический адрес на госпредприятии. Мы договаривались об этом с «частниками», брали у них подтверждение. Как только подавали документы в органы власти, на частных юрлиц оказывалось давление, и они отказывали нам в юридическом адресе.

Наниматели и государство — против. Мы не выступаем против власти! Мы за то, чтобы соблюдались права работников. Мы против нестабильности, но наше кредо —никаких компромиссов, если нарушаются права работников.

Сегодня и государство, и наниматели препятствуют развитию независимых профсоюзов, нас стараются сжать до минимума, но не стоит забывать: пружина сжимается до определенного предела.

Если профсоюз независим, он в полной мере отстаивает права трудящихся. Например, только за I квартал 2015 года РЭП взыскал по суду в пользу своих членов более 640 млн руб., незаконно удержанных работодателями. Тем гражданам, которые, не будучи членами профсоюза РЭП, обращаются к нам, даем бесплатные консультации, помогаем составить исковое заявление.

Во всем мире активных членов профсоюзов 7—10 % от общего числа состоящих в них людей. Если провести опрос среди членов ФПБ, являются ли они таковыми по факту уплаты взносов или по осознанию своей принадлежности к профсоюзу, то число 4 млн окажется, мягко говоря, не соответствующим действительности.