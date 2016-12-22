Реформы — залог благополучия

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Экономика и общество Германии динамично развиваются, но изменения не проходят безболезненно: закрываются старые предприятия, появляются новые, а традиционные профессии, оказывается, требуют новых знаний и компетенций, следовательно, считают люди, должны и оплачиваться по-другому.

Структурные реформы происходят в Германии постоянно. Не все встречают их с восторгом, но изменения — это залог развития. Если они не носят революционного или стихийного характера, а осуществляются под контролем профсоюзов, прессы и при участии общественности, то не причиняют никакого вреда. Результатом реформ становится повышение конкурентоспособности, эффективности распределения ресурсов. Пример Германии показывает: не надо опасаться изменений. Они являются залогом немецкого благополучия, на которое с завистью поглядывают наши соотечественники.