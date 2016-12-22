Блеск и нищета немецких универмагов

Подготовила Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Karstadt находится на грани банкротства уже несколько лет.

Karstadt и Kaufhof могут перейти в руки одного владельца. Новость о том, что одна из крупнейших сетей готова поглотить другую, вызвала живой интерес у жителей страны и туристов.

Собственник сети универмагов Karstadt Рене Бенко хотел бы приобрести сеть универмагов Kaufhof. Об этом сообщают не только деловые, но и общественно-политические издания. Немцы гордятся своими всемирно известными сетями универмагов, несмотря на то что сейчас те переживают не лучшие времена.

Крупные универмаги в Германии имеют давние традиции. Еще в 1876 году предприниматель еврейского происхождения Георг Вертхайм открыл в Штральзунде первый универмаг. Вскоре ставшую успешной идею «все под одной крышей» реализовали во всей стране. Особую популярность универмаги приобрели после Второй мировой войны, в годы потребительского бума. Они стали одним из слагаемых «немецкого экономического чуда».

В 80-е годы прошлого века популярность универмагов пошла на спад. В 1995 году в стране насчитывалось 950 крупных универмагов, а в 2005-м — только 270. Такие сети, как Wertheim, Kaufhalle, Horten или Hertie, вообще исчезли с рынка. То, что осталось, — 82 универмага сети Karstadt и 101 универмаг сети Kaufhof. Karstadt находится на грани банкротства уже несколько лет. Нынешний владелец, австрийский миллиардер Рене Бенко, получил ее даром в 2012 году, после того как сеть отчаялся реанимировать американо-немецкий миллиардер Николас Берггрюн, купивший ее всего за 1 евро. За два года Берггрюн ничего не смог поделать с убыточной сетью.

Рене Бенко в бизнесе не новичок. В 17 лет он бросил школу, чтобы зарабатывать деньги, в 20 — разбогател на операциях с недвижимостью, начал скупать магазины в Австрии и Германии. Ему принадлежит, например, известный берлинский универмаг KaDeWe. Рене Бенко активно сокращает сеть Karstadt и до середины 2016 года закроет еще шесть универмагов. Показатели Kaufhof гораздо лучше: в 2015 году планируется закрыть только три магазина.

Австрийский миллиардер разработал бизнес-модель для крупных универмагов, в которые все реже заходят покупатели, предпочитая делать покупки в интернет- или спецмагазинах, где цены ниже. Крупные универмаги вообще не входят в круг интересов такой важной целевой аудитории, как молодежь. В своем родном Инсбруке Бенко переделал Karstadt в торговую галерею с маленькими магазинчиками. Этот вариант, как заявляет немецкая пресса, выглядит перспективным, однако перепланировке поддаются далеко не все универмаги Karstadt.

В Kaufhof, подразделении компании Metro, дела идут несколько лучше. Впрочем, это не помешало некоторым менеджерам обеих компаний выступить с предложением об объединении данных торговых сетей под маркой Deutschen Warenhaus AG, ведь в крупных и средних городах Германии сетевые универмаги конкурируют друг с другом за постоянно уменьшающийся поток посетителей. Несмотря на протесты профсоюзов и вынужденное сокращение рабочих мест, идею объединения двух крупнейших сетей универмагов они считают единственным шансом на их выживание.

Убытки Karstadt в 2010/11 году составили 21 млн, в 2011/12 —158 млн евро, затем, правда, несколько уменьшились. Зато Kaufhof всегда заканчивал отчетный год в плюсе: в 2010/11 — 94 млн, в 2011/12 — 136 млн, в 2012/13 — 214 млн евро. Как сообщает немецкая Handelsblatt, цена покупки Kaufhof может составить 2,9 млрд евро. Главная ценность универмагов сети Kaufhof, по

мнению журналистов газеты, их месторасположение: как правило, они расположены в исторических центрах крупных и средних немецких городов. Материнская компания Metro владеет 59 универмагами. Продажи обеих торговых сетей выглядят следующим образом. В 2010/11 году обе сети наторговали практически одинаково: Karstadt — на 3,26 млрд, Kaufhof — 3,12 млрд евро. Но в 2013/14 году ситуация изменилась: продажи Karstadt снизились до 1,41 млрд евро, а вот продажи Kaufhof почти не пострадали и составили 3,1 млрд евро.

Отметим, что до 38-летнего австрийского миллиардера Рене Бенко создать единственную крупную сеть немецких универмагов пробовали и другие бизнесмены, в том числе владельцы Kaufhof. Однако стороны не сошлись в цене покупки, а также в том, какие универмаги в случае слияния необходимо закрыть, а какие оставить.

По данным Handelsblatt, в 2006 году, когда на рынке конкурировали 206 универмагов обеих сетей, планировалось закрыть 40 из них (30 универмагов Karstadt и 10 — Kaufhof), оставив самые привлекательные для покупателей в исторических центрах городов. Сделке помешал концерн Metro, в том числе из-за недовольства работников концерна, в котором планировалось закрыть магазины и ввести меры жесткой экономии.

Кстати, недавно новый предполагаемый владелец Рене Бенко заявил о своей готовности сохранить рабочие места. Немецкие СМИ отзываются о Рене Бенко как об очень ловком инвесторе в недвижимость, потому, вероятно, сделка состоится. Однако топ-менеджмент Metro пока все отрицает. Еще бы! Против одной из компаний Рене Бенко в Австрии заведено уголовное дело: фирму обвиняют в отмывании денег. Фон для покупки крупнейшей немецкой сети универмагов, прямо скажем, не самый благоприятный, тем более что все сильнее звучат голоса тех, кто считает слияние двух последних сетей универмагов нарушением принципа конкуренции.