В детских садах Германии бастуют

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Детские сады закрыты, а родители подсчитывают свои расходы на присмотр детей. При этом мамы и папы продолжают платить местные налоги, которые частично идут на содержание муниципальных детских садов, или оплачивать своим детям садик…

Многие детские сады в Германии закрыты уже третью неделю. Забастовка все дороже обходится родителям, которые вынуждены тратить дополнительные средства, чтобы куда-нибудь пристроить своих детей. Некоторые мамы и папы взяли отпуск, а кому не удалось, оплачивают услуги нянь.

В Германии около 240 тыс. воспитателей муниципальных детсадов. Основное требование, которое они выдвигают, — повышение квалификационного класса, что позволит увеличить им зарплату в среднем на 10 %. Многие муниципалитеты опубликовали свои расходы и пояснили, почему они не могут согласиться с требованием бастующих: зарплаты воспитателей и нянь в Германии колеблются от 1,5 тыс. до 2 тыс. евро в зависимости от стажа работы. Отметим, что некоторые муниципалитеты все же согласны повысить зарплату воспитателям детсадов, однако бедные муниципалитеты просто не могут пойти на это.

По состоянию на март 2014 года 3,2 млн немецких детей посещают 53 415 детских садов, половина из которых принадлежит муниципалитетам и церкви, 17 600 тыс. — частные, 1400 садов относятся к предприятиям, остальные имеют иную форму собственности, в том числе частную.

Традиционно дети ходят в садики в Восточной Германии (более половины всех детей), в Западной Германии детские садики посещают 23—27 % детей. Следовательно, богатым муниципалитетам Западной Германии сесть за стол переговоров с воспитателями и прийти к приемлемому решению гораздо проще, чем бедным восточным. «Богачи» вроде Мюнхена и Дортмунда согласны даже компенсировать родителям затраты на садики во время забастовки. У других родителей в договоре с детсадами забастовка персонала прописана как форс-мажор, а значит, им ничего не положено. Стоит ли платить за детские сады и дальше, если нет гарантии, что они вообще откроются?

Немецкие СМИ советуют родителям связаться с адвокатами, что опять обернется дополнительными расходами. Некоторые детсады организовали группы для детей, которых просто некуда отправить, но с условием, что их родителям ничего не возместят. С другой стороны, оплачивать расходы воспитателей, пока они бастуют, должны забастовочные кассы — это фонды профсоюзов, деньги из которых тратятся на покрытие расходов во время отраслевых забастовок. Многие родители считают, что в это время они не обязаны оплачивать детский садик, однако получить деньги назад могут только по доброй воле муниципалитета. Несмотря на рост ВВП, в Германии все чаще проходят забастовки. Бастуют педагоги, почтальоны, работники железной дороги и авиации. Как объяснить ребенку, почему они бастуют: хотят меньше работать или больше получать? Тогда и ребенок захочет получать на карманные расходы не два евро, а четыре или выполнять половину домашних заданий по школьным предметам, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Почему многие люди могут выйти на улицу, чтобы требовать прибавку к зарплате, но в разы больше людей должно страдать от этого? Почему мама должна постоянно переживать, гадая, найдет ли она няню для ребенка? Ответ простой: люди имеют веские причины для забастовки. Во-первых, они должны зарабатывать, чтобы оплачивать транспорт, жилье, продукты питания. Во-вторых, их должностные обязанности стали более трудоемкими. Для того чтобы качественно выполнять работу, они должны знать и уметь гораздо больше, чем раньше. Например, воспитатели детсадов должны обучать немецкому языку детей мигрантов или помогать адаптироваться в коллективе детям с ограниченными возможностями. Воспитатели должны уметь многое, но зарабатывают они мало, и это несправедливо, считают немецкие СМИ. Ведь сегодня воспитатель выполняет важнейшие образовательные функции, а не просто ухаживает за детьми.

Наилучших результатов бастующие добиваются тогда, когда последствия забастовки затрагивают максимальное количество людей. Так, отчаявшиеся мамы с детьми заняли фойе городской ратуши Кельна. Родители с детьми вышли на марши протеста в землях Гессен, Северный Рейн-Вестфалия. Они солидарны с требованиями воспитателей детсадов и требуют увеличить им зарплату. Ситуацией не замедлила воспользоваться Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая, даже будучи членом широкой правительственной коалиции, не оставила надежду единолично выиграть федеральные выборы. «Я не местное самоуправление и не бургомистр, который не может платить воспитателям больше. Но я знаю, что федеральное правительство выбрасывает ваши деньги на ветер», — заявил на встрече с воспитателями детсадов лидер партии Зигмар Габриэль, который «по совместительству» работает министром экономики и энергетики страны.

Министр по делам семьи Мануэла Швезиг, также представляющая СДПГ, заявила о своей солидарности с требованиями воспитателей: «Почему дети важны для нас, а те, кто с ними работает, нет?», — спросила она. У тарифного конфликта пока нет решения. Профсоюз воспитателей и соцработников готов выработать новые профессиональные стандарты, позволяющие повысить квалификационный класс воспитателя, а также его зарплату, если он обладает дополнительной квалификацией. Эти стандарты могут стать основой для конструктивного диалога между профсоюзом и муниципалитетами, который, увы, пока не начался.