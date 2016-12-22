Кто будет покупать дома завтра

Анна РАСПОЛИНА, отдел маркетинга и аналитики группы компаний «Мольнар»

Рынок недвижимости меняется под воздействием не только экономических факторов, но и культурно- психологических особенностей поколения, которое начинает доминировать среди покупателей.

Любой рынок проходит этапы, когда покупательская активность снижается, когда она находится на стабильной стадии и когда быстро растет. Уровень этой активности меняется под влиянием различных внешних факторов: экономических, политических, технологических, социальных.

Но это не исчерпывающий список. Многое определяется и особенностями покупателя. Так, например, люди, рожденные в послевоенное время, были катализаторами всех процессов на рынке недвижимости в 70—90-е годы. Далее, с 90-х годов и по сегодняшний день, новые правила игры стали устанавливать люди поколения Х.

Поясним, что эта терминология заимствована из теории поколений, созданной в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом и адаптированной в 2003—2004 годах для России командой под руководством Евгении Шамис — координатора проекта Rugenerations. Суть теории заключается в том, что поколение — это группа людей, не только рожденных в определенный временной период, но и объединенных влиянием одних и тех же событий и похожими ценностями, которые формируют и определяют поведение поколения, его цели и мотивы, вкусы и предпочтения.

Так вот, если еще вчера и сегодня основным участником рынка недвижимости был представитель поколения Х, то буквально с этого года все более заметную роль начинает играть покупатель следующего поколения — поколения Y. Именно он дал толчок для перехода рынка недвижимости на новый этап — к стадии стабилизации в настоящем (см. график) и, как ожидается, для начала быстрого роста строительства в будущем.

Численность поколения Y в Беларуси еще не успела обогнать поколение бэби-бумеров и поколение Х (см. таблицу). На конец 2014 года она составила, по нашим расчетам, 1 935 429 человек. Тем не менее численность старшей половины этого поколения составляет 43,3 % от всего населения, занятого в экономике Беларуси.

К настоящему времени старшая часть поколения Next уже подошла к жизненному этапу формирования собственной семьи, и, соответственно, у этих людей появились потребность и желание иметь собственное жилье. Правда, в связи с экономическими трудностями в стране обзавестись собственным жильем сейчас довольно трудно. Даже в условиях снижения цены квадратного метра. Поэтому большинство представителей поколения Y продолжает жить дома с родителями или в лучшем случае арендует жилье, формируя тем самым существенный отложенный спрос.

Согласно исследованию, проведенному отделом маркетинга и аналитики ГК «Мольнар» в 2011 году, среди покупателей недвижимости представители поколения Y составляли лишь 15 %. Сегодня эта цифра, понятно, уже гораздо больше. По наблюдениям специалистов той же компании, средний возраст покупателя, приобретающего недвижимость в первый раз, составляет 25 — 35 лет. Оно и понятно: это тот период в жизни, когда человек, с одной стороны, созрел для создания семьи, переезда от родителей, нуждается в решении жилищного вопроса, а с другой — уже успел реализовать себя в профессии и в финансовом плане может выступать покупателем жилья.

Следовательно, период наибольшей покупательской активности поколения Х, которое сегодня еще составляет большинство, относится к 1984—2019 годам, а для поколения Y, идущего за ним по пятам (как по возрасту, так и по численности), придется на 2005—2035 годы.

Исходя из этого можно сделать вывод, что если еще вчера основной покупатель недвижимости представлял поколение Х, то уже сегодня пришло время новой волны покупателей — поколения Y, которое кардинально отличается от предыдущего стилем жизни, предпочтениями, ценностями, поведением и другими особенностями. И все это обязательно должны учитывать застройщики, топ-менеджеры, работники сферы услуг.

Кого же мы подразумеваем под понятием поколение Y? Этих людей, рожденных в 1985 — 2000 годах, еще называют поколением Сети, поколением Next, Millennium, Echo Boomer, «малыши Google». Они выросли в мире Интернета, общедоступной связи, цифровых технологий, смартфонов, социальных сетей. Они не верят рекламе, не смотрят телевизор, не читают газет. Они быстро учатся и умеют быстро зарабатывать деньги — именно поэтому сейчас в бизнесе считается, что представитель поколения Y способен быстрее собрать необходимую сумму для покупки недвижимости, чем представители других поколений.

За счет того, что они хорошо умеют добывать и обрабатывать информацию из глобальной сети, это самые технически подкованные и грамотные покупатели. Им нет равных в онлайн-поиске информации, анализе и сравнении предложений. Умение пользоваться социальными СМИ, медиа и интернет-услугами дает им явное преимущество.

Именно поэтому, выходя на рынок в первый раз, они уже обладают знаниями «ветеранов», совершавших операции с недвижимостью неоднократно.

Вместе с тем поколение Сети очень ценит время, этим людям важно все успеть. Поэтому, имея все возможности для самостоятельного получения необходимой информации из открытых источников, они зачастую выбирают другой путь — образно говоря, покупают готовый результат поиска. Например, приходят в офис агентства недвижимости.

И здесь агенты и риелторы должны провести большую работу по анализу рынка, подбору вариантов, для того чтобы впечатлить высоко информированного покупателя. А из этого можно сделать вывод: в дальнейшем из агентств недвижимости останутся только самые продвинутые и наиболее готовые подстраиваться под новые потребности. Подстраиваться же не самое легкое занятие, особенно если учесть, что большинство успешных риелторов принадлежит как раз к поколению Х.

Первый шаг к успешному сотрудничеству и сближению с клиентами из поколения Y — использование для контактов с ними наиболее привычного и удобного для них формата. Сообщения и е-mail здесь гораздо предпочтительнее телефонных разговоров, по крайней мере на начальном этапе.

Кроме того, это поколение оценит, если агент или риелтор отправит им по электронной почте или через мобильное приложение, доступное для смартфонов, например Viber, WhatsApp, прямую ссылку на конкретный сравнительный анализ рынка. Это поможет создать положительный имидж в глазах клиента и завоевать определенное доверие.

Отметим также, что эти люди всегда очень заняты, и потому гарантированно оценят круглосуточный режим оказания услуг.

Теперь зададимся вопросом: каких новых тенденций жилищного строительства в Беларуси можно ожидать с учетом предпочтений поколения Y?

Для этих людей очень важную роль играют комфорт и безопасность. Именно поэтому при выборе жилья большое значение они придают сопутствующей инфраструктуре, удобным подъездным путям, парковочным местам с системой видеонаблюдения.

За счет того, что эта категория покупателей очень грамотна, информативно подкованна и рациональна, обычно ее чаще интересует цена квадратного метра, нежели общего метража. В отличие от своих родителей, эти покупатели считают дорогими и бесполезными большие дома с неиспользуемыми комнатами, зонами отдыха.

При этом все больше молодых людей мечтают о собственных домах, коттеджах, таунхаусах за городом. Так, стали появляться строительные объекты в Копищах, Боровой, Королевом Стане, Лесном, Мачулищах, Колодищах и других городских поселках в пригороде столицы.

Стиль жизни поколения Y — быть активными, не сидеть дома, придумывать развлекательные программы на вечер. Кроме того, как уже говорилось выше, это поколение ценит свое время и удобство. Именно поэтому представители поколения Y так любят гипермаркеты и большие торгово-развлекательные центры, где можно не только хорошо закупиться, но и сходить в кино, отдохнуть в кафе, поиграть в боулинг и даже покататься на коньках. И рынок коммерческой недвижимости уже откликается на эти пожелания — в последние годы появилось немалое количество комфортных гипермаркетов и ТРЦ, например «Галилео», «Корона», «Замок», Bigz.

В конце концов, неважно, живут наши герои с родителями, снимают квартиру или активно ищут возможность приобрести собственное жилье. Влияние, которое они оказывают на рынок недвижимости, уже чувствуется и, надеемся, в целом будет позитивным. Появление продвинутых покупателей завтрашнего дня, добивающихся высоких результатов на работе и, как следствие, имеющих более высокие запросы, будет мотивировать развитие рынка, его расширение и формирование высоких стандартов в обозримом будущем.