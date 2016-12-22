Макей делает акцент на экономическом сотрудничестве

П. Б.

Президент Европейского совета Дональд Туск, министр иностранных дел Беларуси Владимир МАКЕЙ, глава Еврокомиссии Жан­Клод Юнкер, премьер­министр Латвии Лаймдота Страуюма. Фото www.eu2015.lv

Итоговую декларацию рижского саммита «Восточного партнерства» Беларусь подписала с оговорками, отказалась осудить аннексию Крыма и не подписала договор об упрощении визового режима с ЕС. Беларусь на саммите представлял министр иностранных дел Владимир Макей. Министр выступил с программной речью, в которой негативно отозвался об уровне развития «Восточного партнерства» («регион «Восточного партнерства» так и не стал звеном, соединяющим Восток и Запад, пространством сотрудничества, основанным на общих ценностях, взаимных интересах и совместной ответственности») и позитивно оценил белорусскую неконфликтность («сегодня Беларусь остается единственной страной «Восточного партнерства», не вовлеченной в какой-либо конфликт»). Он предложил участникам саммита вектор развития этой программы ЕС («нам требуется более гибкое, сфокусированное и прагматичное «Восточное партнерство», которое учитывало бы интересы и приоритеты каждого»).

Макей указал единственную сферу приложения усилий, которую официальный Минск изначально считал приоритетной в «Восточном партнерстве» («чтобы вновь консолидировать все более разрозненное «Восточное партнерство», следует поставить в центр его внимания экономические вопросы»).

Слово «Беларусь» девять раз встречалось в итоговой декларации рижского саммита: несколько раз страна упоминалась в качестве участника, еще несколько раз — при оценке прогресса в тех или иных областях. Кроме того, Беларусь приложила к декларации специальное заявление. «Это письменное заявление, которое мы попросили приложить в качестве официального документа», — цитирует БЕЛТА уточнение главы белорусского МИДа.

Страны Евросоюза подтвердили приверженность позиции, представленной 27 апреля на встрече лидеров Украины и ЕС в Киеве, и в очередной раз назвали аннексию Россией Крыма и Севастополя незаконной. Страны «Восточного партнерства», включая Беларусь и Армению, подчеркнули, что придерживаются резолюции Генассамблеи ООН 68/262 о территориальной целостности Украины. Этот документ подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

«Есть только слова о том, что страны ЕС — это их право — заявляют, что не признают события, связанные с Крымом. Страны «Восточного партнерства» высказали свою позицию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая была принята в прошлом году», — цитирует БелаПАН объяснение Владимира Макея.

Для граждан Беларуси прогресс в отношениях с ЕС мог материализоваться в подписание соглашения об упрощении визового режима и о снижении стоимости шенгенских виз с 60 до 30 евро (как у граждан России). Но в отличие от секрета, кто же из белорусских руководителей поедет на рижский саммит, уже 19 мая госсекретарь МИДа Латвии Андрейс Пилдеговичс признался, что подписание соглашений о мобильности и об упрощении визового режима откладывается.

«Мы достаточно успешно продвинулись к вопросам заключения этих соглашений. Я могу сказать, что фактически мы находимся где-то близко к финальной стадии. Кстати, по просьбе наших партнеров, мы даже начали процедуру внутреннего согласования этих документов», — 22 мая заверил журналистов глава МИДа Беларуси.

В итоговой декларации по этому поводу сказано: «Они (участники саммита. — Прим. ред.) приветствуют прогресс, достигнутый в переговорах с Беларусью по вопросу облегчения визового режима и реадмиссии (Visa Facilitation and Readmission Agreements), как и то, что достигнуто на пути к установлению партнерства по мобильности с Беларусью (EU-Belarus Mobility Partnership)».

Кроме того, отмечалось, что участники саммита приветствуют шаги, сделанные в отношениях ЕС и Беларуси, и с нетерпением ждут последующих мер, касающихся временной фазы модернизации (Interim Phase on modernisation), в том числе потенциальных проектов, и возобновления диалога ЕС — Беларусь по правам человека (EU-Belarus Human Rights Dialogue).

Участники саммита приветствовали «присоединение Беларуси к Европейскому пространству высшего образования, ожидают доклада о прогрессе страны в имплементации дорожной карты реформ в высшем образовании, которые необходимы для выполнения условий Болонского процесса».

По инициативе белорусской стороны в декларацию внесен пункт о том, что стороны признают недостаточной реализацию потенциала цифровой экономики. Кроме того, стороны приветствуют запуск проекта , призванного связать научно-исследовательские и академические сообщества стран «Восточного партнерства» с общеевропейской научной программой GEANT, а также создание и установление сети EaPeReg «Восточного партнерства» для регуляторов электронных коммуникаций и завершения исследования по гармонизации цифровых рынков в «Восточном партнерстве». Как уточняет БЕЛТА, первая министерская встреча «Восточного партнерства» по цифровой экономике должна пройти в июне этого года в Минске.

Следующий саммит «Восточного партнерства» решено провести в Кишиневе.