Структурные реформы – это не игра «Монополия»

Василий ЯДЧЕНКО

Что означают структурные реформы для Беларуси и почему нельзя проводить их в одиночку?

О структурных реформах и их правильном понимании «БР» рассказал Георгий ГРИЦ, кандидат экономических наук, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, заместитель председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

— Президент недавно вновь отметил: ему все говорят о структурных реформах, но никто не может дать их определения. Глава государства подчеркнул: если подразумевается сокращение предприятий, увольнение людей, то на такие реформы он не пойдет.

Давайте начнем с «советчиков», а именно с МВФ. Вспоминается Вашингтонский консенсус — свод правил экономической политики для стран Латинской Америки. Цель — обозначить отход этих стран от командной экономики.

Проблема в том, что в мире нет примеров, как этот свод правил и другие международные рекомендации привели к появлению конкурентоспособной экономики не то что в долгосрочной, но хотя бы в среднесрочной перспективе.

Страны Юго-Восточной Азии, КНР, мягко говоря, проигнорировали рекомендации МВФ. Они сами разработали модели реформирования экономики с учетом состояния реального сектора, менталитета людей, просчитали ту нишу, которую могли и хотели занять.

В своей статье в «Белорусском экономическом журнале» помощник президента Кирилл Рудый отметил: реформы необходимо начинать сейчас. Однако из текста следует, что он считает нынешнее поколение белорусов «лузерами», которым придется «ужаться», чтобы их дети смогли жить хорошо.

Этот тезис мне представляется неверным. Архитекторы так называемой горбачевской и гайдаровских реформ также считали, что либеральные реформы поднимут экономику чуть ли не за сто дней, а рынок всех отстроит…

Отстроил: после двух десятков лет Россия — мировой лидер по показателю богатства миллиардеров по отношению к доходам остального населения.

С Кириллом Валентиновичем согласен в том, что нас ожидают непростые времена и людям надо это объяснить. Причем сделать это путем предоставления конкретных кратко-, средне- и долгосрочных целей. Нагрузку должны нести все: бизнес, общество и власть.

Меня удивляют и настораживают заявления так называемого нового поколения руководителей из Министерства финансов, Нацбанка, Министерства экономики, которые относятся к структурным реформам, как к игре «Монополия». Словно предприятия — фишки. Если убыточное, продадим, а фишку IT-предприятия купим.

Структурные реформы для всего региона.

Последние 20 лет глобализация мировой экономики идет в русле регионализации. Существуют базовые правила ВТО, но большинство стран уже не воспринимает их как догму. Обратимся к кризису 2008 года. Разве решения таких несомненных лидеров западной (читаем рыночной) экономики, как ФРГ и США, направленные на поддержку своих автомобилестроителей, рыночные? Конечно, нет. Равно как и выкуп акций Morgan Stanley правительством США. Обсуждая глобальную экономику, большинство политиков и экономистов говорит сегодня о формате ВТО+, не отрицающем принцип регионального протекционизма.

Исторически сложилось, что главным модератором постсоветского пространства является Россия. К сожалению, у нее доминируют имперские амбиции. Поэтому ЕС и ЕАЭС не приходится сравнивать. Только при единой международной политической позиции, промышленной стратегии, денежно-кредитной политике можно говорить об аналогичном уровне консолидации. Причем денежно-кредитная политика — это необязательно единое платежное средство в виде российского рубля, как трактуют ее некоторые белорусские эксперты. Имеется в виду координация инфляционных и девальвационных ожиданий, налоговой политики, преференциальных мер по защите местных компаний и т. д.

В качестве примера приведу санкции в отношении РФ со стороны Запада. Разве эти меры были выгодны всем странам Евросоюза? Отнюдь. Тем не менее они выработали единую позицию и все ее придерживаются. В свою очередь в ЕЭК

только в начале текущего года появился проект нормативного акта о координации защитных мер всех стран — участниц ЕАЭС в случае принятия скоординированных защитных мер Союза против государств, применивших санкции в отношении одной из наших стран.

Говоря о структурных реформах, следует иметь в виду не только преобразования в самой Беларуси, но и их внедрение и согласование во всем регионе. Необходимо проводить изменения с акцентом на ЕАЭС, создавать конкурентные кластеры на межгосударственном уровне.

Экономики государств ЕАЭС дополняют друг друга, однако необходимо прописать правила их взаимодействия (возможно, это произойдет путем интеграции собственности). Надо понять, что мы — партнеры!

Многие приводят в пример Польшу, которая и кризис преодолела не столь болезненно, и развивается более успешно. При этом забывают: почти на три четверти промышленность этой страны завязана на заказах немецких компаний.

Нам также необходимо создавать цепочки добавленной стоимости: одна страна разрабатывает инновации, другая — стратегию развития, третья — торговые марки, четвертая — комплектующие и т. д. Ведь никто в мире не видел фабрики с надписью Adidas. Это концерн, владеющий брендом, который разрабатывает технологии, а производят все на аутсорсинге другие страны.

В ЕАЭС разработан проект единой промышленной политики, включающий создание региональной цепочки добавленной стоимости с консолидацией всех стран-участниц, направленный на содействие в участии предприятий в глобальных цепочках добавленной стоимости. Согласно проекту будет предложена действенная система льготного кредитования, соответствующая тарифная политика. Это реальный шанс для белорусской промышленности.

Нужны эффективные собственники.

Снова подмена понятий. Представители так называемого либерального крыла в белорусском правительстве постоянно говорят о необходимости приватизации госпредприятий. Мол, частник, как собственник, максимально эффективен. Не всегда. Более того, в Беларуси такие случаи можно сосчитать по пальцам одной руки. Мое твердое убеждение: необходим национальный проект по «выращиванию» эффективных отечественных собственников. Собственник должен быть человеком знающим, понимающим, прошедшим все ступени производства. Иностранные собственники, как и во всем мире, приходят зарабатывать деньги, желательно в безналоговом режиме.

В качестве одного такого инструмента, причем «на марше», можно рассматривать концессию. Почему бы в качестве эксперимента не передать (но под государственные гарантии!) управление несколькими госпредприятиями тому же менеджменту с условием: часть прибыли пойдет на выкуп акций для будущего собственника, разумеется, под обязательство наращивать экспорт, создавать новые высокоэффективные рабочие места, социальные гарантии и др. Через 5—10 лет появится новый собственник, один или целая команда.

Не утверждаю, что везде применим такой принцип. Следует определить те направления, где он возможен. Словакия осуществляла приватизацию по принципу голландского аукциона: цена на предприятие снижалась до цены, за которую его покупали (выкуп производился при соблюдении определенных условий). Через два года около 60 % предприятий государство вернуло из-за невыполнения новыми собственниками взятых обязательств.

Хочется верить, что правительство подготовит соответствующую дорожную карту и что на деле выйдет не так, как в известной фразе: «Хотелось как лучше, а получилось как всегда». Следует помнить: для реализации планов необходимы ресурсы: человеческие, технологические, финансовые, управленческие.