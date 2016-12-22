В процессе. Болонском

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

В четверг, 14 мая, Беларусь стала участником Болонского процесса.

Чиновники уже успели отчитаться, какие впечатляющие возможности это открывает перед белорусскими студентами. Вопрос о включении Беларуси в Европейское пространство высшего образования был обсужден на конференции министров образования стран общеевропейского пространства высшего образования в Ереване (Армения). «Для Беларуси это важный и ответственный шаг в развитии национальной системы образования. Шаг, который отражает высокий уровень белорусской системы образования и ставит перед нами огромные задачи по развитию и обновлению системы образования», — сказал министр образования Беларуси Михаил Журавков, выступая на конференции.

«Студенты получат возможность изучать опыт других учебных заведений, а белорусские дипломы будут признаваться за границей», — прокомментировал решение начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Романюк. Он подчеркнул, что вступление в Болонский процесс позволит белорусскому высшему образованию реформироваться в соответствии с общемировыми трендами.

Впрочем, не все пока настроены так оптимистично. Эксперт Агентства гуманитарных технологий Светлана Мацкевич считает, что радоваться раньше времени не стоит: вступление страны в Болонский процесс еще не гарантирует проведение реформ в сфере высшего образования. «Я рассматриваю вступление Беларуси в Болонский процесс скорее как политический акт. Наверняка здесь сработала внешняя конъюнктура, и принятие решения было обусловлено не необходимостью системных реформ в сфере высшего образования, а политическим торгом. Надо рассматривать этот процесс в более широких рамках», — считает она.

«Помимо модернизации структуры образования, Болонский процесс должен нести в себе изменения в его содержании, — напоминает эксперт. — К сожалению, страны на постсоветском пространстве понимают этот процесс как формальное явление, поэтому существенного изменения содержания не происходит», — сокрушается Светлана Мацкевич. Как правило, система отношений внутри вузов остается прежней, не расширяются академические свободы, не разрабатывается новое содержание образования, не развивается студенческое самоуправление. Изменения касаются каких-то определенных моментов в системе образования: появляется возможность получить в родном университете диплом зарубежного образца, открываются перспективы работы в Европе. «Вот только это все вторичные признаки Болонского процесса», — считает Светлана Мацкевич. Эксперт опасается, что для Беларуси вступление в Болонский процесс может закончиться образовательным туризмом. «Что мы от этого туризма будем иметь? Какие новые квалификации? Какие новые мозги вырастим, чтобы они помогли Беларуси перейти от плановой к рыночной экономике?» — задается она вопросами и отмечает, что ответа на них пока нет.