Польский бизнес видит перспективы

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Для изучения возможностей инвестирования в Беларусь на прошлой неделе прибыли около тридцати польских предпринимателей. Организаторами мероприятия выступили посольство Республики Польша в Беларуси и департамент экономического сотрудничества МИД Беларуси. Польские инвесторы посетили семинар, одну из белорусских СЭЗ, предприятия деревообработки.

Открывая семинар, заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Павлик сказал, что привез с собой большую группу бизнесменов, занятых в области деревообработки и производства мебели.

«Польские компании с большим интересом присматриваются к экономической ситуации в Беларуси. Считаю, что, несмотря на непростую нынешнюю обстановку, вызванную кризисом, есть хорошие перспективы для усиления торгового сотрудничества. Это связано не только с участием Беларуси в проекте евразийской интеграции, но и с тем, что мы соседи, у нас общее историческое наследие. Уже есть успешные примеры польских инвестиций в Беларуси. Польские компании работают в продовольственном и финансовом секторах, в ме-

бельной промышленности. Но это не исчерпает потенциала, новые польские инвестиции могут появиться в самое ближайшее время», — заявил Конрад Павлик.

Однако, по его словам, для этого необходимы стабильные экономические и правовые условия, доброжелательное и непредвзятое отношение центральных и местных властей.

Замминистра отметил, что Польская корпорация экспортных кредитов (государственная организация, занимающаяся поддержкой экспорта), учитывая высокие оценки белорусских партнеров как получателей кредитов, приняла решение снизить ставку экспортных кредитов для белорусских компаний до минимального уровня, который рекомендован ОЭСР.

Конрад Павлик обратил внимание польских компаний на возможность совместного с международными финансовыми организациями — МФК и ЕБРР — инвестирования в Беларусь. На тот случай, если сохраняются опасения. Именно сотрудничество бизнеса с международными финансовыми организациями в свое время помогло Польше модернизировать даже малопривлекательные для инвестиций сектора.

Заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси Руслан Есин заявил, что Беларусь «ждет серьезного надежного инвестора, который, если взял на себя обязательства, то доведет их до конца».

По его словам, иногда Беларусь сталкивается с непорядочностью инвесторов: получая льготы на определенный срок, инвестор по его истечении просит еще больше льгот. Да, льготы Беларусь предоставляет, но и за неисполнение пунктов договора следует нести ответственность.

По словам чиновника, Беларусь сегодня ждет инвестиций в сложнотехническую и инновационную продукцию — фармацевтику, биотехнологии, нанотехнологии, производство новых материалов, информационные и коммуникационные технологии, создание экономики, ориентированной не только на традиционные, но и на новые рынки стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Для потенциальных инвесторов открывается и возможность выхода на рынок ЕАЭС со 180-миллионным населением.

Руслан Есин призвал польских инвесторов инвестировать в туристические объекты на границе, особенно в развитие инфраструктуры туризма Августовского канала. По его словам, индустриальный парк «Великий камень» не только китайско-белорусский проект, польский бизнес также может инвестировать в него.

Сотрудник Национального агентства инвестиций и приватизации Роман Проскалович попытался развеять миф о Беларуси как о стране, в которой невозможно делать бизнес. По отдельным позициям рейтинга Doing Business, например «исполнение контрактов» и «регистрация собственности», Беларусь занимает первые места. Иностранные инвестиции работают в Беларуси в таких секторах, как промышленность, финансы, недвижимость, торговля.

Роман Проскалович презентовал особые льготные условия налогообложения Парка высоких технологий, малых городов и индустриального парка «Великий камень». Если условия ведения бизнеса в ПВТ и малых городах хорошо известны, то в индустриальном парке это освобождение от всех корпоративных налогов на 10 лет и сокращение наполовину этих налогов в течение следующих 10 лет. Около 85 % иностранных инвестиций в Беларуси являются реинвестированной прибылью, это говорит о том, что иностранные инвесторы в целом довольны условиями ведения бизнеса в Беларуси, считает Роман Проскалович.

Польским инвесторам также презентовали возможности свободных экономических зон «Могилев» и «Гродноинвест». Представители компаний с польским капиталом «Идея Банк» и ИООО «Эрикполь Брест» поделились опытом успешного ведения бизнеса в Беларуси.