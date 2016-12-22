На подступах к реформам

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ

Большинство белорусов укладываются в субсидируемые нормативы потребления воды, газа, электричества.

В ежегодном послании народу и парламенту 29 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко проанонсировал проведение в нынешнем году большого совещания по ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

ЖКХ наравне с сельским хозяйством и образованием названо в числе главных проблем страны. Если учесть, что формат предстоящего совещания президент сравнил с "пленумом ЦК", как это было в советское время, то стоит ожидать масштабных решений в судьбе этой отрасли.

Глава государства распорядился начать реформу с Минска, отработать ее и затем "посмотреть, как это реализовано, чтобы распространить опыт ЖКХ на всю страну".

В прошлом году сферу ЖКХ детально изучала рабочая группа, которую возглавлял тогдашний председатель Комитета госконтроля Александр Якобсон. Группа разбиралась со структурой управления отраслью, не свойственными ЖКХ функциями, стоимостью услуг, формированием тарифов, реальными затратами. Был сделан вывод, что многие действующие в этой сфере нормативы устарели и не стимулируют ЖКХ к снижению собственных затрат, что, в свою очередь, ведет к росту себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Ключевым вопросом здесь всегда было и повышение доли оплаты услуг населением. Все понимали, что эта доля должна и будет расти каждый год. Тем не менее сейчас она составляет немногим более 20% от полной стоимости, притом что тарифы постоянно растут. Остальная часть покрывается за счет бюджета и компенсируется перекрестным субсидированием и собственными средствами коммунальщиков.

Стоит напомнить, что в Беларуси уже с 2011 года действует дифференцированный подход к оплате воды, газа, электроэнергии: установлены нормативы расходов этих ресурсов, которые оплачиваются по льготному тарифу, а если он превышается, потребитель платит полную стоимость. Причем большинство граждан укладываются в субсидируемую норму.

"Существующая система стабильна, но не оптимальна", — заявил недавно министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов в интервью БЕЛТА, анонсируя грядущие перемены. "Она способна эффективно работать только при высоком административном управлении, она замкнута в себе, что не позволяет жилищно-коммунальному хозяйству развиваться теми темпами, которыми нам хотелось бы. Речь идет и о внедрении новых технологий, и о повышении качества услуг, и о прозрачности начисления платы и других аспектах, которые позволят, с одной стороны, обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование системы, а с другой — устранить негативные моменты ее функционирования", — сказал Александр Терехов.

При этом он считает, что действующее в Беларуси государственное регулирование системы ЖКХ — это "в большинстве своем положительный момент. В России, к примеру, вся сфера жилищно-коммунального хозяйства была отдана частному бизнесу. Происходящие там сейчас преобразования направлены как раз на усиление роли государства, так как практика показала, что есть вопросы как по заказчикам, так и по исполнителям услуг. У нас в стране связь государства и системы не была потеряна, что позволяет держать руку на пульсе и не только минимизировать злоупотребления в тарифообразовании, в оплате услуг, но и контролировать качество ЖКУ".

Министерству приходится разбираться с обращениями "товариществ собственников, которые просят, чтобы их забрали на обслуживание в ЖЭС, что свидетельствует об очевидных преимуществах государственной формы обслуживания". Случаются злоупотребления полномочиями со стороны председателей товариществ — на эти факты реагирует министерство.

По словам А. Терехова, в числе преобразований, которые произойдут в системе, — разделение функций заказчика и подрядчика (исполнителя). Ожидается, что это позволит изменить многие подходы в работе коммунальщиков, коснется и технического обслуживания домов, и текущего ремонта, и капитального. В целом же благодаря реформированию себестоимость жилищно-коммунальных услуг может быть сокращена с 2,8 тыс. до 1,7 тыс. BYR за 1 кв. м и ниже, считает министр.

Проведение реформ также позволит сделать тарифы на ЖКУ более прозрачными. В этом уверен и помощник президента — главный инспектор по городу Минску Александр Якобсон. Он считает, что на рост затрат, которые несет государство при компенсации тарифов, влияют "непрофильные активы, различные объекты, которые мертвым грузом лежат". "Квинтэссенция реформы — очистить себестоимость услуг от этой "накипи", — цитирует Александра Якобсона БЕЛТА. Он убежден, что в тарифе "должен быть только тот объем средств, который ложится на обслуживание квадратного метра жилья. Человек поймет: в результате этой реформы тариф будет составлять условно 90% от себестоимости, а значит, расти он будет не от 30 до 100%, а от 90 до 100%", — уверен главный инспектор.

И все же проблемы ЖКХ вряд ли удастся решить без участия частника. Так считает председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, слова которого приводит БЕЛТА: "Я твердо убежден, что мы должны находить пути решения данных проблем через частные структуры. То есть необходимо создать условия, чтобы на базе ЖКХ или конкретного дома создавалась структура, которая досматривала бы это жилье. Лучше всего, чтобы люди, которые будут этим заниматься, сами проживали в доме, который обслуживают. Тогда они будут заинтересованы, чтобы были двери входные, чтобы были скамеечки, чтобы были подъезды покрашены, чтобы в подъездах были цветы. Природа человеческая такова, что своя рубашка ближе к телу".

Жилищно-коммунальная сфера касается каждого человека, недаром так много обращений, жалоб по этой теме поступает от людей местным чиновникам, которые сейчас дежурят на прямых линиях по субботам. Однако, дозвонившись до них, можно решить лишь тот или иной локальный вопрос. Если же проблема носит системный характер, нужны коренные преобразования.