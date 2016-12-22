Эксперимент в масштабе столицы

Валерий СЕРГЕЕВ

Скоро в Беларуси появятся хаус-мастера.

Реформа ЖКХ начнется со столицы. Созданные вместо привычных ЖРЭО унитарные предприятия будут на конкурсной основе отбирать компании, оказывающие услуги населению по техобслуживанию и ремонту.

В ближайшем будущем государственное объединение "Минское городское жилищное хозяйство", в ведении которого находятся организации, обслуживающие жилфонд столицы, будет преобразовано в государственное учреждение "Минское жилищное коммунальное хозяйство". Таким образом, из хозрасчетного предприятие преобразуется в бюджетное. Смена вывески — лишь один из пунктов программы по глубокому реформированию структуры и деятельности городского жилищного хозяйства. Если результаты реформ в столице окажутся положительными, опыт будет распространен на всю страну.

Как рассказал заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Алексей Герасимчик, главной целью проводимых реформ является избавление организаций ЖКХ от всех не свойственных отрасли функций с одновременным повышением качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Так, в Первомайском и Партизанском районах вместо прежних ЖРЭО появятся коммунальные унитарные предприятия: "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района г. Минска" и "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска". Они будут выполнять функции службы заказчика и технического надзора. В частности, будут проводить переговоры, аукционы, тендеры по выбору подрядной организации на выполнение работ по техническому обслуживанию жилых зданий, текущему ремонту, сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и т. д. Кроме того, эти организации будут контролировать, насколько оперативно и качественно работают подрядчики.

В рамках эксперимента в двух районах произошло укрупнение существующих жилищно-эксплуатационных участков. К примеру, если сегодня в состав УП "ЖРЭО Первомайского района г. Минска" входят 17 ЖЭУ, то в итоге преобразований останется только 7. Каждый из таких участков будет обслуживать от 600 тыс. до 1 млн. кв. м жилищного фонда.

В новообразованных ЖЭУ будут функционировать три основные бригады или производственных звена. Одно из подразделений займется техническим обслуживанием жилых домов. В его состав войдут рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, или, как их еще называют, хаус-мастера. Эти универсальные работники приобрели в отраслевом учебном центре "Жилком" навыки нескольких коммунальных профессий: сантехника, электрика, плотника и штукатура-маляра. Вторая бригада будет выполнять работы по текущему ремонту жилых домов: ремонт кровли и стен, подъездов, других элементов конструкций зданий. В ее составе будут преобладать рабочие строительных специальностей. Также в составе участков появятся бригады, которые будут оказывать населению дополнительные платные услуги: по ремонту квартир, замене сантехнического и электрооборудования, установке дверей и оконных блоков и т. п.

Изменения коснутся и расчетно-справочных центров. Ранее они организационно входили в состав УП ЖРЭО районов. Сейчас создается КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома", в структуре которого будет функционировать Единый расчетно-справочный центр г. Минска, объединяющий 43 действующих в городе РСЦ. Основной задачей единого центра станет координация деятельности РСЦ, с тем чтобы население получило качественные услуги и вовремя. В планах — использование для этого современных автоматизированных комплексов и систем по расчету и платежам за ЖКУ.

Еще одним новшеством станет объединение диспетчерских служб районов и диспетчерской службы ГО "Минское городское жилищное хозяйство" в Единую диспетчерскую службу с круглосуточным режимом работы. Создание единой структуры позволит оперативно удовлетворять потребности жителей города в оказании жилищно-коммунальных услуг. Параллельно объединенная диспетчерская служба будет анализировать жалобы граждан в адрес жилищно-коммунальных организаций.

Помимо вышеизложенного, планируется изменить порядок обращения с твердыми коммунальными отходами. Новая схема, предусматривающая выбор единого оператора по обращению с ТКО, по мнению руководства городского объединения МГЖХ, позволит увеличить процент возвращения вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот, а также сократить объем коммунальных отходов, подлежащих захоронению. Кроме того, ожидается, что это снизит затраты на санитарное содержание контейнерных площадок во дворах.

Для проведения конкурса по выбору единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами уже разработаны техническое задание, квалификационные требования к участникам конкурса, а также проведена инвентаризация оборудования, которое в будущем планируется передать на техническое обслуживание выбранному оператору.

Итоги этого эксперимента будут подведены в начале следующего года. В случае его удачного течения столичный опыт будет распространен на всю страну.