Марина КВАША

По итогам заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве подписаны документы о присоединении к ЕАЭС Кыргызстана.

Накануне Дня Победы в Москве состоялась неформальная встреча Совета глав государств — участников СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Главным событием заседания стало подписание решений, связанных с присоединением Кыргызстана к ЕАЭС. Все эти документы еще должны пройти ратификацию в государствах — членах союза, но это не должно занять много времени. Глава коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил журналистам, что президентами "было высказано общее пожелание не затягивать ратификационные процедуры", и предположил, что завершить их вполне осуществимо "до разгара лета".

В целом пакет документов, утвержденных главами государств, оказался солидным. По информации ТАСС, среди них Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом и о начале переговоров с Китаем по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Кроме того, решения касаются основных ориентиров макроэкономической политики государств — членов ЕАЭС на 2015-2016 годы, Концепции формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и Программы поэтапной либерализации выполнения автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории стран ЕАЭС, с 2016 по 2025 годы.

Документов было столько, что Александр Лукашенко в шутку даже пожаловался на объем работы. "Собрались на праздник, а работаем до ночи. Ну, честное слово, что такое? В Россию как ни приедешь, обязательно работу найдут", — посетовал он.

В своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Беларуси порадовался за ЕАЭС, который "приобрел очертания крепкого интеграционного объединения, несмотря на сложные стартовые условия". "В определенном смысле экономический кризис подстегнул интеграционные процессы и способствовал повышению эффективности и слаженности нашей работы", — считает А. Лукашенко.

Президент Беларуси также констатировал, что инициативы как белорусской стороны, так и партнеров были поддержаны и нашли отражение в повестке дня заседания. "Это позитивный знак того, что все наши конструктивные, а нередко и критические пожелания комиссией услышаны, оперативно приняты в разработку и стали для нее руководством к действию", — считает А. Лукашенко. "Надеюсь, что и практические результаты, в том числе по устранению изъятий, созданию условий для роста взаимного товарооборота, также не заставят себя ждать", — подчеркнул он.