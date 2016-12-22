Станислав БОГДАНКЕВИЧ, бывший глава Нацбанка РБ, доктор экономических наук

Когда я слушаю президента, я всегда с ним согласен. Так и в данном случае: все декларации послания правильные. Например, разделить функции государства как собственника и как регулятора, расширить права и полномочия директоров, уравнять частный и государственный сектора. Заявления правильные, но разве они новые? Об этом говорят уже 20 лет.

Я еще помню ту программу первоочередных мер, которую мы разрабатывали для Александра Лукашенко, когда он только победил на первых конкурентных выборах. Там были очень хорошие положения. Он ее утвердил, затем ее одобрил парламент, но она так и осталась невыполненной.

Поэтому думаю, и в этот раз до реализации заявленных тезисов дело не дойдет. Ведь мы так и не услышали констатации того, что белорусская экономика находится в глубоком кризисе, что у нас огромная убыточность и растущие складские запасы. Нет и предложений о смене экономической модели развития, которая довела до коллапса в экономике. Все прозвучавшие предложения — только некоторые наметки на ее изменение и усовершенствование, а нужны новая модель и новая программа.

Президент вскользь говорит о том, что у нас есть внутренние трудности, но основную причину проблем он видит вне страны — в России, в мировом кризисе, где-то еще. Однако рядом с нами Польша, Литва, которые живут и работают в этом же мире. Почему их ВВП растет, а наш падает? Ответ прост: потому что они избрали другую модель развития — рыночную и конкурентную. Именно поэтому наши люди едут туда за товарами и вывозят валюту, чем часто возмущается президент.

При этом он не говорит, почему так происходит. А причина в том, что модель развития этих стран позволяет производить с меньшими затратами и продавать дешевле. Да и за границу ехать необязательно, чтобы увидеть, что мы проигрываем импорту. Например, я часто захожу в строительный магазин и вижу, что товары там в большинстве своем импортные: польские, чешские, словацкие. Почему не наши? Почему у нас не развивается малый и средний бизнес, который мог бы все это предложить внутреннему рынку?

Чтобы выйти из кризиса, мы в первую очередь должны отказаться от госмонополии и сформировать рыночную среду. Госпредприятия тоже должны работать в рыночных условиях, сами принимать хозяйственные решения и нести за них ответственность. Нельзя, чтобы власть — политическая, верховная, президентская, совминовская — вмешивалась в оперативную деятельность субъектов хозяйствования. Соответственно, нужно прекратить это директивное кредитование и не предоставлять льготы отдельным производствам. Да, в этом случае кто-то обанкротится, но в целом экономика выживет.

Пока же, как показывают результаты опросов, для предпринимателей на первом месте стоит проблема доступа к финансовым ресурсам. Это же ненормально, когда при рентабельности 7% кредит приходится брать под 70%. Этого не выдержит ни одно производство. А в это время предприятия госсектора кредитуются по ставкам 5-7%.

К сожалению, в послании ничего не было сказано об иностранных инвестициях. А ведь это выход для экономики, для пополнения золотовалютных резервов, для укрепления национальной валюты. Если бы мы получили 5-7 млрд. USD извне, то решили бы многие проблемы. Но для этого нужно создать иной бизнес-климат.

Ничего обнадеживающего не говорилось и относительно снижения инфляции. 5% за I квартал — это очень много. Жаль, что в послании не нашли отражения предложения, ранее звучавшие из уст помощника президента Кирилла Рудого, относительно того, как победить инфляцию. Он говорил, что этому способствовали бы создание конкурентной среды и невмешательство государства в рынок, а вот это уже было бы заявление об изменении модели.