Что за внешним блеском?

Александр Герасименко

Ежегодная выставка "Белорусский промышленный форум — 2015" пройдет на этой неделе в Минске с 12 по 15 мая. Ее особенность в том, что в этом году демонстрировать достижения отечественной промышленности придется на фоне серьезных экономических проблем в отрасли. Организаторы форума заявляют, что его масштабность от кризиса не пострадает: пройдут международные выставки "Промэкспо", "Промэнерго", "Энергоресурсосбережение и экология", "Наука и инновации", ряд симпозиумов, на которых ожидается выступление высокопоставленных чиновников не только Беларуси, но и ЕАЭС. Разумеется, будут присутствовать руководители многих белорусских предприятий. Достаточно впечатляющими обещают быть и стенды компаний. Правда, внешний блеск вряд ли позволит забыть о проблемах. В частности, о том, что объемы промышленного производства в целом по стране в I квартале снизились на 7,3% по отношению к аналогичному периоду 2014 г.

Несколько запаздывает финансовая статистика Белстата: рост рентабельности продаж в промышленности в январе — феврале до 8,5% стал лишь следствием девальвации, когда белорусские экспортеры вдруг сформировали значительную экспортную выручку в пересчете на рубли. Вот только на конечный финансовый результат компаний это произвело обратный эффект, так как раздутая налогооблагаемая база вкупе с возросшими расходами на промежуточный импорт "съела" доходы. Чистая прибыль упала, а убытки возросли. Промышленность стала "лидером" среди отраслей экономики по удельному весу убыточных предприятий — 35,9% к общему количеству организаций (для сравнения: в строительстве таких 26,9%, на транспорте — 25,8%, в сельском хозяйстве — 13,7%).

Вроде и есть уважительная причина такого провала. Наши основные торгово-экономические партнеры — Россия и Украина — вошли в состояние рецессии, что подорвало спрос, а опережающая девальвация их валют по отношению к белорусскому рублю в конце прошлого — начале этого года сильно ударила по ценовой конкурентоспособности отечественных товаров на этих рынках. Многие предприятия были вынуждены либо прекратить поставки в эти страны, либо торговать себе в убыток.

Хочется надеяться, что тема диверсификации экспортных поставок, да и будущее отечественной промышленности в целом будут предметно обсуждены на форуме.

Ведь если внимательно присмотреться к статистике, согласно которой объемы нашего экспорта в страны СНГ и дальнего зарубежья примерно равны, то мы увидим, что достигнут этот баланс в основном за счет поставок на Запад нефтепродуктов и калийных удобрений. Производители остальных групп товаров, а это большинство предприятий, не смогли серьезно зацепиться за новые рынки сбыта. Главным потребителем белорусского экспорта оставалась Россия, доля которой по разным товарным группам составляет до 80% и выше.

Впрочем, ожидания по поводу дискуссии могут оказаться завышенными. Форум пройдет под эгидой "Евразийской недели". Так что, скорее всего, говорить будут больше об интеграции, чем о диверсификации.